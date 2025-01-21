Root.cz  »  Souborové systémy  »  Bcachefs versus budoucí jádro Linux 6.14: zatím žádné drama, navíc kód masivně zrychluje

David Ježek
21. 1. 2025
SSD a HDD Autor: Depositphotos
SSD a HDD

Novinky, které projekt souborového systému bcachefs prodělal v poněkud delší poslední době, jsou v tuto chvíli začleňovány bez komplikací. Aféra kolem vývojáře Kenta Overstreeta, kterému bylo znemožněno zasílat změny projektu do verze jádra Linux 6.13 kvůli nevhodnému vyjadřování na adresu jiných lidí, je doufejme u konce.

Včera se objevivší pull request představuje pravděpodobně poslední změnu kódu pro on-disk format před odstraněním příznaku „experimentální“. Kent hovoří o spoustě práce, mimo jiné na škálování, pročež verze on-disk formatu poskočila z 1.13 na 1.20. Proběhlo i mnohonásobné zrychlení fsck  – zatímco dosud byl praktický limit kolem 100TB kapacity souborového systému, kdy uživatelé hlásili dobu kontroly víc než 1 den, lze nyní provést fsck nad 10 PB dat za 1,5 hodiny.

Tentokrát ani Linus po technické stránce (zatím?), ani CoC komise po etické stránce neměli výhrady, takže kód byl během pár hodin začleněn.

David Ježek

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

