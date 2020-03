 »   »  Man-in-the-browser aneb jak jsem si nechal infikovat prohlížeč

Pod včerejší zprávičkou o verdiktu soudu ve sporu o blokování reklam může být pro mnohé čtenáře pobídnutím k tomu, aby se po případném blokátoru reklam poohlédli. Ostatně i mě před zhruba měsícem diskuse o blokování reklam právě zde na Root.cz přiměla, abych se podíval, jaká rozšíření jsou k dispozici pro mnou používaný Google Chrome. Prohlížeč Chrome má, podobně jako jiné prohlížeče, svůj vlastní „Internetový obchod Chrome“, ve kterém je možné velmi jednoduše vyhledávat podle klíčových slov. No a pokud člověk z diskuse ví, že nejlepší rozšíření se jmenuje „Adblock“, má řešení doslova na dosah ruky.

Po zadání hledané fráze „adblock“ se na zvědavce vyhrne hned několik rozšíření začínající tímto slovem – Adblock Plus, Adblock Pro a Adblock Super. Aplikace jsou v obchodě hodnoceny hvězdičkami, je také vidět, kolik spokojených uživatelů mají. Všechny tři měly podobné hodnocení (přes 90 %), navíc jako další pozitivní referenci desetitisíce až dokonce milióny uživatelů. Proto jsem se musel rozhodnout nějak logicky – a „Super“ je logicky nejlepší, že? Tak jsem si nainstaloval Adblock Super (verzi 2.7.4) a tři týdny měl opravdu mnohem víc místa na monitoru při čtení běžných webů, nic mi na obrazovce nepopojíždělo, neblikalo, nepřekrývalo čtený text – prostě paráda.

Změna nastala někdy před pár dny. Z ničeho nic jsem při čtení normální webové stránky klikl na odkaz na další stránku a místo na ní jsem skončil na nějakém zcela neznámém webu nabízejícím online kasino. V první chvíli jsem si myslel, že mám vlčí mlhu. Zkusil jsem se vrátit na předchozí stránku a znovu kliknout na stejný odkaz a normálně se mi natáhla správná stránka. Tak se mi to jen zdálo? Nebo mám snad zavirovaný počítač? Ne, to není možné – už dvě dekády tvrdím všem okolo, že Linux je nejbezpečnější operační systém, na který viry neexistují!

Ještě by bylo teoreticky možné, že mám nakažený jen prohlížeč, ale Google Chrome je zřejmě ten nejbezpečnější na trhu – díky vyplácení vysokých částek za hlášení chyb v něm snad žádné známé díry nejsou, a navíc záplaty a nové verze přijíždějí co chvíli. Jediný stín podezření tak padá na to nedávno přidané rozšíření Adblock Super – koneckonců jsem mu při instalaci odsouhlasil oprávnění „číst a měnit všechna data na navštívených webech“.

Tudíž jsem bleskurychle deaktivoval toto rozšíření, abych zjistil, způsobuje-li to nebo ne. Bohužel problém občasného náhodného přesměrování na úplně jiné, vždycky však online herní stránky, pokračoval i nadále. Začal jsem tedy pátrat po podobně postižených. Zatímco pro Windows se dá najít hned několik nástrojů, které rádoby odstraňují podobné problémové situace, pro Linux neexistuje nic – což je logické, neboť Linux se nedá zavirovat, že? Nakonec jsem našel vlákno v Google product fóru, kde pár nešťastníků popsalo něco velmi podobného, co pronásleduje mě, ale řešení veskrze žádné – snad jen promazat ~/.cache/chrome a pak to prý přestane. S tím se ale nelze spokojit, neboť to problém nevyřeší, jen dočasně skryje. Každopádně se všichni shodovali, že to zřejmě souvisí s instalací některého z rozšíření, a často jmenovali i adblock.

Nezbylo mi než se na to podívat pořádně sám. Dobrá pomoc je v chrome://extensions zapnout „Režim pro vývojáře“. U povolených rozšíření se pak objeví možnost „Zkontrolovat zobrazení“ a URL na jejich obsah. Pokud některé z URL obsahuje soubor „background.html“, tak to je ten, který běží v prohlížeči na pozadí.

Když jsem otevřel background.html od Adblock Super, našel jsem tam kromě jeho 10+6 skriptů ještě jeden, který na první pohled vypadal, že je tam navíc. Sosá se z externího zdroje na adrese https://cdn.dreamnetworld.com .

A tento skript, který jsem si pro analýzu stáhl bokem pomocí wget (abych ho nemusel hledat uvnitř Chrome), obsahuje krom jiných i funkci popupSnooze() , která jednou za několik hodin náhodně vkládá přímo do stránky přesměrování na nevyžádané reklamy:

Viník objeven, ale zásadní otázky zůstávají. Za prvé: jak je možné, že nepomohlo vypnout rozšíření v nastavení Chrome? Dále, k čemu jsou rozšíření na detekci škodlivých rozšíření (heh)? Extension Defender nenašel nic, takže asi k ničemu. A především – jak může mít Google ve svém vlastním obchodě takto nakažené rozšíření?

Na tuto poslední otázku jsem mezitím odpověď našel: tvůrci úspěšných rozšíření je často prodají. Noví majitelé nelení a vydají novou verzi vylepšenou o malware, která se díky automatické instalaci nových verzí rozšíření pro Chrome bleskově všem nainstaluje. A k čemu je pak 90% hodnocení a milióny spokojených uživatelů? Mimochodem, vestavět injektor reklam do programu na blokování reklam je vrchol ironie.