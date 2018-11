 »   »  Masivní protest v Googlu, USA bojují s Čínou o paměťové technologie

Zaměstnanci Googlu masivně protestují

Dle organizátorů nejnovějších protestů došlo ke smluvenému přerušení práce v 11:10 hodin v celkem 50 kancelářích Googlu po celém světě. Protestu se účastnilo na 20 tisíc zaměstnanců s jasnými požadavky: řešení problémů týkajících se sexuálního obtěžování a diskriminace (včetně otevřených zpráv o stavu v jednotlivých částech firmy a zřízení funkčních mechanismů pro anonymní nahlašování případů sexuálního obtěžování), kvótách zahrnujících všechny pracovní úrovně ve firmě či závazek zřízení pozice Chief Diversity Officer, který se bude zodpovídat přímo CEO a poskytovat doporučení přímo správní radě společnosti.

V radě by pak měl zasednout reprezentant zaměstnanců. A v neposlední řadě ukončení praktiky, kdy je po interním vyšetřování potvrzujícím obvinění ze sexuálního obtěžování či nátlaku donucen k odchodu vysoce postavený zaměstnanec firmy, který dostane zlatý padák (viz například Andy Rubin, který ale obvinění odmítá).

Těžko předjímat, jak věci dopadnou. Sundar Pichai se již věcí zabývá, v USA zejména nyní v post #metoo éře si nelze dovolit takové protesty ignorovat.

USA zakázaly export k čínskému výrobci RAM

Že mezi USA a Čínou hoří naplno obchodní válka, je jasné. Každý týden bychom mohli psát i nejméně 5 důležitých událostech v této oblasti. IT se nyní dotýká nově vydaný zákaz na vývoz technologií směrem k čínské firmě Fujian Jinhua Integrated Circuits Ltd. V odůvodnění stojí cosi o významném riziku [pro exportéra] zahrnutí do aktivit, které nejsou v rozporu se zájmy národní bezpečnosti Spojených států. Nově americká vláda požaduje proces, kdy pro každý export bude nejprve udělena příslušná licence, přičemž tento zákaz se týká jak výrobků, tak technologií i softwaru. Aplikována přitom je de facto presumpce viny: tedy pokud nebude prokázána bezpečnost exportu, bude implicitně zakázán.

Čínská Fujian Jinhua Integrated Circuits aktuálně dokončuje stavbu továrny na paměťové čipy v hodnotě 5,7 miliard dolarů (a pro kterou nyní bude mít problém sehnat potřebné technologické vybavení).

Vše uvedené také patrně souvisí s patentovou válkou, která probíhá mezi čínským výrobcem a americkou společností Micron, která je jedním z největších lídrů vývoje paměťových technologií na světě. A samozřejmě také z hlediska národní bezpečnosti musíme doplnit skutečnost, že na běžné bázi probíhají dodávky komponent pro zbraňové systémy americké armády, kde se USA pod Trumpovou administrativou o to více snaží držet domácích dodavatelů.

Vyšel Red Hat Enterprise Linux 7.6

Na světě je Red Hat Enterprise Linux 7.6. Novinky této aktualizační verze shrnuje oznámení o vydání, podrobnější přehled najdeme v produktové dokumentaci.

Red Hat v oznámení vyzdvihuje hybridní cloudové služby, do roku 2020 je má využívat na 75 % firem, což je trend, kterému jde RHEL v ústrety (a stejně tak jeden z hlavních důvodů, proč IBM utrácí 34 miliard dolarů).

Jednou z novink verze 7.6 je podpora Trusted Platform Module (TPM) 2.0 jakožto součást Network Bound Disk Encryption (NBDE). Tímto RHEL poskytuje dvě vrstvy zabezpečení pro hybridní cloudové operace. Aktualizovány byly i šifrovací algoritmy (RSA/ECC zapnuto v základu), systém lépe splňuje Federal Information Processing Standards (FIPS), resp. vyhovuje požadavkům National Institute of Standards and Technology (NIST).

Dále jsou podporovány Red Hat Enterprise Linux System Roles, což je kolekce Ansible modulů. Další inovace najdeme v oblasti kontejnerů. Systém je již tradičně vedle placené cesty k dispozici též ve 30denní zkušební verzi a očekávat samozřejmě můžeme i patřičně aktualizovaný CentOS (případně aktualizaci Scientific Linuxu a jistě se pochlapí i Oracle).