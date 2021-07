Microsoft představil cloudová Windows 365, Intel chce koupit GlobalFoundries za 30 miliard

Intel chce koupit GlobalFoundries za 30 miliard USD

Dle The Wall Street Journalu jedná Intel o odkoupení společnosti GlobalFoundries za zhruba 30 miliard dolarů. Prozatím jde o nepotvrzenou informaci, nicméně dávající perfektní smysl.

Připomeňme, že GlobalFoundries je původní výrobní divizí AMD, která se před lety oddělila do vlastní společnosti, za níž stojí investiční firma Mubadala Investment. GlobalFoudries později získala další výrobní kapacity v podobě továren od IBM. Sama se po léta trápila vývojem vlastních výrobních procesů, až nakonec 14nm FinFET technologii získala licencováním od Samsungu a později vlastní 7nm procesem raději vzdala a soustředila se s spíše na další používání SOI technologie.

Aktuálně GlobalFoundries vyrábí menší část z celkového objemu čipů na světě, její příjmy jsou zhruba 7 % celého trhu. Přesto jde o významného hráče s velkým potenciálem pročež Mubadala měla dokonce zvažovat IPO. Jestli obchod nakonec dopadne úspěšně, je nyní brzy soudit. Pro Intel by to však byla výhra, protože s GlobalFoundries by získal další velké výrobní kapacity v USA a také třeba v Německu a dalších zemích, včetně vysoce kvalifikovaného personálu. Téma detailněji analyzuje Jan Olšan na Cnews.cz.

Novinky v KDE: nejen Steam Deck

Samotné desktopové prostředí KDE za poslední dny zase o něco pokročilo, nicméně Nate Graham ve svém tradičním shrnutí novinek připomíná čerstvou věc: Valve představila vlastní přenosnou herní konzoli Steam Deck. Tu pohání Linux a jako grafické prostředí pak KDE Plasma. Jestli díky tomu konečně KDE ovládne svět, ponechme proteď být a pojďme na novinky v projektu KDE.

Je vlastně jen jedna: monitor systému a widgety senzorů nyní umí zobrazovat průměrné hodnoty pro mnoho druhů senzorů. Změna se objeví s vydáním KDE Plasma 5.23.

Opravené chyby zahrnují některé věci v Dolphinu či Gwenview, dále se pracuje na podpoře Waylandu (KWin už konečně nepadá při odpojení či znovupřipojení externích monitorů). Informační centrum už umí zobrazit informace i o ne-x86 procesorech, vyřešena je spousta dalších drobných chyb a dále třeba programy využívající QtQuick mají o něco nižší spotřebu zdrojů. Nechybí též drobná vylepšení ve vzhledu prostředí.

Ke Steam Decku i z hardwarového hlediska podrobněji na Cnews.cz.

Samsung Exynos 2200 je ARM SoC na bázi 4nm procesu s AMD Radeonem uvnitř

Nejprve fakta: ARM SoC od Samsungu jsou vždy typicky o něco pomalejší než Qualcommy (o Apple nemluvě). Navíc si je Samsung vyrábí sám, což v posledních letech znamená další drobnou ztrátu kvality čipů oproti výrobě u TSMC. Firma se také již delší dobu snaží odlišit od generické konkurence, zkoušela vývoj vlastních CPU i GPU jader a u toho druhého velmi rychle zjistila, že to je tak velký ořech, že si jej raději licencuje u AMD.

Firma tak připravila nové ARM SoC, které dostalo označení Exynos 2200 a které nese GPU architektury AMD Radeon RDNA2, tedy to nejlepší, co nyní AMD nabízí. Podle prvních testů tím Samsung získává nejvýkonnější GPU v ARMech vůbec. Vše si bude vyrábět vlastním procesem 4LPP (4nm Low Power Plus), který sice není tak dobrý jako nabídka TSMC, ale vlastní výrobní kapacity jsou lepší jistotou, navíc má Samsung určitou zkušenost s výrobou Radeonů ze 14nm éry a o to měl vše jednodušší.

Firma věří, že její nový produkt bude plně konkurenceschopný oproti Qualcomm Snapdragon 895 s GPU Adreno 730 – což je legrační i s ohledem na skutečnost, že tento nový Snapdragon bude/je vyráběn též 4nm procesem u Samsungu.

Odhaleny parametry desktop CPU Intel Alder Lake

Minimálně u tří reprezentantů nejvyššých CPU rodiny Alder Lake v každém výkonnostním segmentu známe nově některé klíčové parametry. Pro ilustraci hodnoty nejvyššího modelu.

Core i9–12900K, který připomeňme nabídne 8× úsporná CPU jádra Gracemont a 8×CPU/16×HT výkonná jádra Golden Cove, bude mít u výkonnějších jader takty až 5,0 GHz (provšechna jádra aktivní), resp. 5,3 GHz (pro max. 2 CPU jádra aktivní). Gracemont jádra pojedou až na 3,7, resp. 3,9 GHz pro všech 8, resp. maximálně 4. Tento model přitom nabídne výrazně větší 30MB L3 cache, a to při zachování TDP 125 W (PL1 limit napájení), resp. PL2 limitu 228 W (pokles oproti 251W u předchozí generace CPU).

Alder Lake tak nabízí více CPU jader, ta velká jsou přitom komplexnější/složitější, součástí bude i novější grafické jádro rodiny Xe a přitom čip bude operovat s menší spotřebou. Tyto změny by nemohly přijít, kdyby výroba CPU nepřešla ze 14nm výroby (jde o 6. řadu desktop CPU, předcházely jí 2014 Broadwell → 2015 Skylake → 2016 Kaby Lake → 2017 Coffee Lake → 2019/2020 Comet Lake → 2021 Rocket Lake) na 10nm výrobu (předcházely jí 2018 Cannon Lake → 2019 Ice Lake → 2020 Tiger Lake).

Alder Lake jsme se věnovali podrobněji v pátek. Podrobněji k představeným specifikacím též na Cnews.cz.

Microsoft představil Windows 365 Cloud Streaming Service

Windows 365 jsou novou službou pro zákazníky Microsoftu. Ti tak mohou získat neustále aktuální Windows – logicky aktuální verze Windows 10 a Windows 11 – v podobě streamovaného OS přímo z firemního cloudu. Podniky tak už nemusí nic řešit, služba je přitom prý secure by design a založena na principu Zero Trust – veškerá data jsou ukládána v cloudu, nikoli v zařízení, na kterém se k systému přistupuje. Součástí Windows 365 přitom je hybridní přístup Cloud PC kombinující cloud s možnostmi zařízení, na kterém je systém spuštěn. Podnikům bude tato služba k dispozici od 2. srpna 2021.

Android 12 TV nabídne přepínání obnovovací frekvence

S verzí 12 míří do Androidu pro TV podpora průběžných změn obnovovací frekvence obrazu. Aplikace tak budou moci přepínat obnovovací frekvenci v závislosti na obsahu (například od filmových 24 fps po běžných 60 fps či více), což ocení zejména video sekvence, které budou moci býti přehrávány bez trhání obrazu (zejména na TV velmi rušivé). Nové nastavení bude uživateli přístupné v menu, podporována bude jak bezešvá, tak ručně aktivovaná změna. Zda zařízení bezešvou změnu podporuje, aplikace jednoduše zjistí zavoláním Display.getMode .

Dále systém dostane lepší hlášení módů displeje, což se bude hodit v různých situacích, včetně připojování zařízení za běhu. Vývojáři aplikací tak nebudou muset řešit nějaký vlastní specifický kód pro přepínání módu či připojování HDMI zařízení.

Nově také Android nabídne rozhraní ve 4k rozlišení, což je velký krok vpřed oproti dosavadnímu 1080p. Nové 4k rozhraní využijí 4k i 8k televizory. Chybět nebude jasnější indikace běhu mikrofonu a kamerky.