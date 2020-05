 »   »  Microsoft přiznává, že s open-source se mýlil, přichází MPEG-5 EVC, další nástupce H.265

Už i Microsoft naskakuje do vlaku mířícího pryč od 32bitové platformy x86. Firma spustila dlouholetý proces, během kterého postupně zastaví dostupnost 32bitové verze svého OS , tedy Windows 10.

Zdálo by se, že deskám integrujícím diskrétní grafiky na svém PCB odzvonilo někdy před více než 15 lety, ale nepříliš známý výrobce Zeal-All se svou deskou dokazuje, že koncept stále existuje. Jeho deska H310C integruje GeForce GTX 1650 , což je o něco vyšší level než jiné desky téhož výrobce integrující GTX 1050 Ti. Podrobnosti jsou k dispozici na webu výrobce .

Na nový tlak USA na Huawei a jejích 114 přidružených společností (ty také zamířily na černou listinu) odpovídá Čína výhrůžkami protiopatřeními . Ta by mohla mít dopad na obchodování firem jako Apple, Qualcomm či Cisco v Číně.

Zpráva přichází v době, kdy USA současně přichází s dalším protiútokem na čínskou společnost Huawei. Nejen ona, ale i její dodavatelé využívající americké technologie, budou muset nově mít pro obchodování s Huawei svolení americké administrativy. Jde o důsledek schopnosti Huawei touto cestou obejít omezení přímého obchodování. Toto omezení je pak prodlouženo až do roku 2021, takže ani nadále žádné nové smartphony Huawei s obchodem Google Play či YouTube.

Detaily prozatím nejsou známy, zprávy se pouze honosí hesly jako 4k, 8k, VR, AR, HDR, next-gen atd. Zatím to tedy berme jako formát, který má šanci rychleji pokrýt 8k éru než H.266 a který je možná výsledkem z rozčarování firem z vlekoucího se vývoje AV1 zejména na poli encoderů, případně výpočetní náročnosti tohoto formátu, která je ve smartphonech stěžejní. Přesto ale firmy chtějí mít něco, co nebude tak brutálně licenčně zatížené jako H.265, případně jeho přímý nástupce H.266.

Epic Games představují next-gen Unreal Engine 5

Výrazným nárůstem schopností, výkonu a věrnosti grafiky se může pochlubit příští generace možná nejznámějšího herního enginu dneška. Unreal Engine byl představen v běhu na Playstation 5 a umí opravdu zajímavé věci. Podrobnosti shrnuje blogpost na domovském webu.

Microsoft přiznává, že s open-source se mýlil

President Microsoftu Brad Smith v debatě na MIT připustil, že firma se v open-source mýlila a v minulosti si zvolila špatnou stranu. Jedním dechem ale dodal, že tato doba je pryč a Microsoft je dnes světově největším přispěvatelem do open-source projektů, tam kde jde o obchod. Zmínil také GitHub.

Dlužno dodat, že přístup Microsoftu se skutečně změnil. Firma přispívá do řady projektů, sama provozuje linuxové systémy a nabízí linuxové distribuce ve svém cloudu Azure. Změna se zrychlila s příchodem nového šéfa firmy Stayi Nadelly. Dnes lze ve Windows 10 solidně používat linuxové prvky díky Windows Subsystem for Linux a integrace Linuxu a open-source do Windows 10 nadále pokračuje.

Beta verze KDE Plasma 5.19

Vedle pravidelných položek na seznamu novinek, jako třeba lepší podpora Waylandu, přináší beta verze Plasmy 5.19 pár zajímavostí. Najdeme zde přepsaný Monitor systému, vylepšenou integraci GTK3 aplikací, řadu dalších vylepšení v nastavení, panelech či widgetech či třeba KSysGuard konečně podporující více než 12 CPU jader. Podrobnosti shrnuje oznámení na domovském webu, detailní soupis změn je také k dispozici.