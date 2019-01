 »   »  Mozilla letos vypne Flash, deaktivuje ho v letním Firefoxu 69

Společnost Adobe se už před dvěma lety dohodla s tvůrci prohlížečů, že podporu technologie Flash ukončí v roce 2020. Teď je řada právě na vývojářích, aby ve svých aplikacích začali podporu postupně tlumit. Jisté je, že Flash sám o sobě z webu mizí a narážíme na něj čím dál méně.



Autor: Mathias Payer Podíl Flashe 2014–2018 dle Google Chrome

Google už před rokem naplánoval, že v jeho prohlížeči Flash skončí s vydáním Chrome 87, který je plánován na prosinec roku 2020. Nyní se svými plány přišla i Mozilla, která představila konkrétní harmonogram tlumení podpory.

První změna už v létě

Aby měli vývojáři i uživatelé čas změnit používané technologie, má Mozilla podrobný plán změn v oblasti pluginů. Firefox už delší dobu blokuje staré NPAPI pluginy, které pro uživatele představují bezpečnostní hrozbu, protože nejsou dostatečně oddělené od prohlížeče. Zatím byla kvůli kompatibilitě podpora zachována jen pro Flash.

Mozilla ve svém plánu uvádí, že Flash plugin bude ve výchozím stavu ve Firefoxu blokován počínaje verzí 69. Ta by měla podle současného harmonogramu vydání vyjít 3. září 2019. Znamená to, že plugin bude vypnutý a nebude se v prohlížeči tedy nijak projevovat. Už nebude uživatele vyzývat k aktivaci a bude se chovat, jako by vůbec nebyl přítomen.

Bude ale ještě stále možné v nastavení plugin aktivovat a tím jej přivést zpět k životu. Alespoň dočasně. Může se totiž stát, že někteří uživatelé u konkrétních služeb narazí a nebudou schopni je používat. Proto bude i po září existovat možnost aktivace pluginu Flash.

Odstranění příští rok

Mezistav ovšem nebude trvat příliš dlouho už počátkem roku 2020 bude Flash zcela odstraněn z instalací Firefoxu. Jedinou zbývající možností bude použití verze ESR, která bude podporována do konce roku 2020, umožní tedy prodloužit život Flashe o necelý rok.

Adobe přestane Flash podporovat ke konci roku 2020 a Firefox na to zareaguje tím, že od roku 2021 odmítne Flash načíst a spustit. To bude znamenat definitivní konec Flashe ve Firefoxu. Bude to vlastně ve stejnou dobu, kdy s ním odmítne pracovat i Chrome.

Přípravy už probíhají

V Bugzille projektu už byl otevřen úkol nazvaný Disable Flash support by default in Firefox 69, který oficiálně rozjíždí přípravy na blokaci Flashe. Vývojářská verze Firefoxu 69 se objeví už během května, takže pokud ji používáte, dotkne se vás změna dost možná o dost dříve než v září.

Plugin můžete zapnout či vypnout tím, že otevřete hlavní menu a v něm položku Doplňky (či stisknete Ctrl+Shift+A nebo do adresního řádku zapíšete about:plugins) a v levém menu zvolíte Zásuvné moduly.

Když jsem chtěl udělat do článku obrázek, zjistil jsem, že už Flash ani nainstalovaný nemám a zjevně mi nechybí. Jak jste na tom vy? Používáte ještě na nějakém webu Flash? Obešli byste se bez něj už teď?