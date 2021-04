MX Linux 19.4 nabízí jádro 5.10 LTS, podíl Linuxu na Steamu stále pod 1 %

MX Linux 19.4 nabízí jádro 5.10 LTS

Nové vydání MX Linuxu nadále nabízí 32bit i 64bit verzi. Výchozím je LTS kernel Linux 4.19 v Debianím provedení, vedle toho lze ale volit třeba také jádro Linux 5.10.24, plus nechybí například Mesa 20.3 a aktualizované firmwary. Obecně pak nový MX Linux staví na Debianu 10.6 plus vlastních MX repozitářích.

Mezi verzemi nástrojů a aplikací najdeme Xfce 4.14 či KDE/Plasma 5.15, dále GIMP 2.10.12, MESA 18.3.6 (případně 20.3.4 ahs), již zmíněný Linux 4.19 (případně 5.10 ahs), Firefox 87, VLC 3.0.12, Clementine 1.3.1, Thunderbird 68.12.0 (78.9 je v testovacím repozitáři), LibreOffice 6.1.5 (sedmičková řada je k dispozici. Došlo i na obvyklé aktualizace vlastních nástrojů, jmenovitě mx-installer (založen gazelle-installer) s indikací síly hesla, mx-snapshot (různá vylepšení), mx-packageinstaller (aktualizované záznamy pro kernel), mx-tweak, nový nástroj system-keyboard-qt a job-scheduler (GUI frontend pro cron úlohy). Mnoho MX aplikací má nové překlady.

Poslední mohykán: Pentax uvedl zrcadlovku K-3 III

Digitálním zrcadlovkám už dávno zvoní umíráček. Pochopili to všichni výrobci. Canon sice ještě tu a tam uvede nový hi-end model, neb trh drahých fotografů je stále dostatečný, nicméně populární řadu 5D de facto ukončil a přešel na bezzrcadlovky. Nikon už také přešel, inovace čekejme jen v rámci bezzrcadlovek řady Z. Sony pro trapném období s ujetými pseudo-zrcadlovkami řady SLT přešla na vlastní bezzrcadlovky, které jsou velice úspěšné. Dnes již neexistující Olympus a existující Panasonic jako vůbec první vystavěli systém bezzrcadlovek Micro Four Thirds. Olympus svoji foto divizi prodal, Panasonic naopak pokračuje, ale raději vstoupil do aliance s firmami Sigma a Leica, nad full-frame bajonetem Leica L. Jediný poustevník zůstává plně oddán zrcadlovkám, a to Pentax. Tedy vlastně Ricoh, který značku Pentax vlastní.

Pentax to v minulosti zkusil s bezzrcadlovkami hned dvakrát. Prvně to byl APS-C model K-01, postavený kolem standardního bajonetu Pentax K. Podruhé pak sympatický systém pidibezzrcadlovek Q, maličkých tělíček s kompaktovým snímačem, ale funkcionalitou plnohodnotného přístroje. Obojí bylo fiasko. Pentaxu tak totálně ujel vlak a už mu vlastně nic jiného nezbývá: firma loni oznámila, že její budoucnost stojí a padá s digitálními zrcadlovkami a příštím modelem bude K-3 III, která bude tou nejlepší zrcadlovkou vůbec. Tak kvalitní, že jako APS-C překoná i full-frame modely, včetně vlastního K-1 II.

Zdali se jí to skutečně povedlo, můžeme konečně soudit. Pentax K-3 III je na světě a dost možná to je poslední opravdová, nekompromisně funkcionalitou nabušená zrcadlovka. Cena je Pentaxovsky prémiová, stejně tak i výbava, včetně obrovského optického hledáčku a až neuvěřitelně vypadajících schopností snímání při extrémně vysokých hodnotách ISO. Ano, takto nějak vypadá digitální zrcadlovka snů, otázkou je, zdali nepřichází příliš pozdě.

Intel chystá podporu nového GPU železa v Linuxu 5.13

Do DRM-Next i dalších částí jádra, z nichž později vzejde Linux 5.13 a následně 5.14, míří více a více kódu od Intelu. Vedle počáteční podpory pro generaci procesorů Alder Lake-S chystaných na konec tohoto roku Intel nově provedl refactoring významné části ovladače, jejímž cílem je jak čištění kódu od zbytečností, tak příprava půdy pro podporu budoucích produktů.

Konkrétně jde o Intel XE_LPD v13 – tato část to sice kompletně do jádra 5.13 nestihne, ale Intel zde nově rozděluje vývoj na dva samostatné bloky: zobrazovací a GPU část. Lze z toho jistě vyvozovat minimálně to, že touto cestou si Intel zefektivní vývoj podpory GPU pro jednotlivé generace, které jsou na trhu. Kromě toho také procesorový gigant zapracoval na refactoringu kódu pro výstupy DisplayPort a HDMI, čistil i v kódu pro frame-buffer a dalších oblastech.

Architektura GPU Intel Xe, známá též jako Gen12, je oproti mnoha předchozím generacím velkou funkční změnou pro Intel. Ostatně vývoj vede Raja Koduri, někdejší čelní tvůrce GPU architektur, jehož Intel před časem přetáhl z AMD. Firma se tak učí za pochodu zcela novým postupům a technikám.

Podíl Linuxu na Steamu stále pod 1 %

Statistika zastoupení Linuxu na platformě Steam, někdy též vykládaná jako podíl Linuxu na desktopech, stále ukazuje méně než 1% podíl Linuxu. V měsících tohoto roku se podíl motá kolem 0,91 až 0,85 %, čili osciluje o setiny procentních bodů. A asi můžeme tiše předpokládat, že s ohledem na setrvalý letitý stav a tempo vývoje, či spíše nevývoje distribuce SteamOS se na tom nic zásadního nezmění. Tak ještě doplňme, že mezi procesory vede Intel se zhruba 70% podílem, postupně mu ale ukusuje AMD. Kompletní přehled je k dispozici na webu Steamu.

Vydáno LibreOffice 7.1.2 Community

Nové dílčí vydání kancelářského balíku LibreOffice v rámci řady 7.1 přináší opravu více než 60 nahlášených chyb. Dále tvůrci zase o něco vylepšili kompatibilitu dokumentů. Zdůrazňují, že k dispozici je migrační protokol pro podniky pro přechod od jiných uzavřených kancelářských balíků na LibreOffice. Kompletní přehled toho, co řada 7.1 nabízí, je k dispozici na domovské Wiki projektu.

Vyladění kompilátoru pro AMD Zen 3 backportováno do GCC 10

V souvislosti s vydáním nových procesorů AMD EPYC 7003 „Milan“ se objevily také optimalizace na úrovni kompilátoru v rámci dokončované příští velké verze GCC 11. Tyto úpravy byly navíc nyní backportovány do stávající verze GCC 10, objeví se pak v nejbližším novém desetinkovém vydání této řady. Majitelé CPU tak nebudou muset nutně přecházet na GCC 11, aby mohli výhody začít používat.