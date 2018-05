 »   »  Na návštěvě v síťovém uzlu UPC, kde se potkávají koaxy, optika i bezdráty

S technikem z UPC Business se scházíme v pražských Kobylisích, před běžným panelovým domem. Od jiných podobných ho odlišuje jen větší množství antén na střeše, kterých si ale nepozorný kolemjdoucí snad ani nevšimne. Přesto je tu jeden z důležitých uzlů sítě, setkávají se tu optická vlákna a data odtud putují podzemní kabelovou sítí nebo bezdrátovými pojítky k zákazníkům.

Je to jeden z největších optických a rádiových uzlů v Praze, technika je dole ve sklepě i nahoře na střeše, vysvětluje nám před vchodem Roman Korolevyč, B2B presales and implementation manager pro Česko a Slovensko. Je to jeden ze šesti pražských optických uzlů a zároveň máme na střeše možnost umisťovat své antény. Máme dohodnuto, že nám sem žádný jiný operátor nemůže umisťovat svou techniku. Frekvenční pásmo si tak můžeme řídit sami.

Do domu jsou přivedeny dva nezávislé optické kabely a využívá se technologie WDM , která umožňuje míchat do jednoho optického vlákna více různých signálů na rozdílných vlnových délkách. Umíme tak dobře využít kapacitu optiky, takže sem můžeme přivést i stogigové linky. S kapacitou tu nemáme problém. Pomocí optických spojů jsou připojeny firmy v okolí, koaxiální kabely pak vedou do domů k rezidentním zákazníkům.

Koaxiální kabely se zpravidla pro připojování firemních zákazníků nepoužívají, pro ně je určena optická síť. Koaxiální kabel je z principu použité technologie vždy asymetrický, neumíme na něm nabídnout dostatečné kapacity a hlavně servisovatelnost. Nároky firemních zákazníků jsou dnes vysoké, potřebují internet ke své práci. Doba standardních ceníkových služeb je dávno pryč, každý zákazník má jiné požadavky a my mu musíme připravit řešení na míru. Součástí firemních připojení jsou také garance rychlé reakce v případě problémů. Přenášíme je také na své dodavatele, kteří jsou tak povinni reagovat na výpadky velmi rychle. To je gró zajištění služeb pro firmy.

Rádiová pojítka umožňují připojit i místa, která nemá firma pokryté optickou sítí. Jedinou podmínkou je přímá viditelnost a tenhle kopec nám umožňuje využít ohromný rozhled po celé Praze. Všechna pojítka jsou zde určena pro firemní zákazníky, kde se kvůli garantované kvalitě využívají výhradně point-to-point spoje a kapacita je vyhrazena jen pro konkrétní zákazníky. Jsou to symetrické služby, které jsou garantované SLA , abychom dokázali zajistit stabilní služby i firmám, které jsou na internetu přímo závislé.

U kabelů

Roman Korolevyč vytahuje svazek klíčů, odemyká vchod a procházíme klasickým panelovým domem. Zastavujeme před docela obyčejnými sklepními dveřmi a Korolevyč zatelefonuje do dohledového centra. Máme tu dálkově řízený alarm a několik úrovní zabezpečení. Je tu poměrně dost drahé techniky a nechceme o ni přijít.

Poté už odemykáme dveře a vstupujeme do nevelké místnosti zaplněné rackovými stojany s nejrůznější technikou. Na téhle straně nám končí kabelovka, jsou tu zesilovače a pak to vede do CMTS , což je hlavní mozek kabelové sítě. Z jedné strany do něj vede optika a na druhé straně už jsou koaxiály pro jednotlivé byty. Z jiného zařízení se pak ještě zvlášť generují televizní kanály a se síťovým provozem z CMTS se pak vše sloučí do jednoho vedení. Vše je samozřejmě doplněno o sadu rozbočovačů a zesilovačů, které umožňují signál přenášet na větší vzdálenosti.

Pro firemní zákazníky je určena optická síť, která se sbíhá také do této místnosti. Sem vede optický kabel, který může mít až 255 vláken. Ta se tu rozdělí a pro lepší manipulovatelnost umístí do kazet. Odtud pak vlákna zapojujeme do CMTS, různých switchů a podobně.

Aby bylo možné vlákna ještě lépe využít, používá se skládání barev pomocí CWDM. To je vlastně optický hranol, který skládá světlo různých optických délek. Umožňuje nám to spojit až osm různých linek do jednoto optického vlákna, aniž by se různé signály ovlivňovaly. Jedná se o pasivní zařízení, které nevyžaduje žádný přísun elektrické energie nebo řízení.

Najdeme tu ale i aktivní DWDM , která umožňuje mnohem pokročilejší zapojení sítě a rozložení až 44 vlnových délek. Sem umíme dát stogigabitové karty a kapacita je pak ohromná. Aktivní technologie taky umožňuje podrobný dohled, takže přesně víme, co se kde děje.

Vlákna odsud už vedou přímo k jednotlivým firemním zákazníkům. Kabely se mohou ještě větvit v kabelových komorách, ale vlákna jsou přímo po trase navařena tak, aby končila u zákazníka. Není tam žádná další aktivní technologie. Protože je tomuto místu také potřeba zajistit spolehlivé napájení, je tu bateriová UPS a vývod pro externí diesel agregát, který by se sem v případě potřeby přivezl.

Těsně pod střechou

Pokud se chce připojit zákazník, ke kterému nevede optická síť, nastupují rádiová pojítka. Můžeme samozřejmě optiku dokopat, ale často je to tak drahé, že je jednodušší a levnější postavit zákazníkovi rádio. Proto se vydáváme podívat na druhou polovinu zdejšího uzlu, která se nachází v nejvyšším patře – na střeše.

Vyjíždíme výtahem až nahoru, odemykáme mříž k dalšímu schodišti a vystupujeme do prostoru nad byty. Tady jsou další dveře, které tentokrát vedou do velmi malé místnosti s technikou. Tohle je malá serverovna na střeše, tady je kabelů mnohem méně. Sem je vlastně přiveden už jen jeden optický kabel zezdola, který si rozdělíme a dále předáváme po metalických kabelech se standardními konektory RJ45.

Je tu řada zdrojů, které slouží jako PoE napáječe pro vysílače na střeše. Existují dva typy řešení: buď je řídicí jednotka venku u antény nebo tady vevnitř. Podle toho se pak zajišťuje napájení. Většina dnes používaných pojítek má elektroniku integrovanou přímo u antény. Má to mimo jiné i organizační výhodu: dodavatelské firmy nemusí do vnitřních prostor zákazníka, stačí jim přístup na střechu.

Kromě síťových prvků je tu i část pro satelitní příjem televizních programů. Dříve se přímo tady na střeše přijímal signál ze satelitů, převáděl se do koaxiální sítě a posílal rezidentním zákazníkům. Většina antén je dávno pryč, přesto jich na střeše ještě několik zůstalo. Používáme je jako zálohu a pro příjem z družic, na které nevidíme z centrály. Signál ale nejde přímo k zákazníkům, ale digitalizuje se a krmí se jím centrální optická síť.

Na střeše plné antén

Opouštíme malou místnost v podkroví a dalšími dveřmi už vystupujeme na střechu. Choďte jen po chodníčcích, ať nepoškodíme střechu. U kraje opatrně, ať nespadnete dolů. Jestli chcete adrenalin, můžete po žebříku až nahoru na konzolu, zní instrukce našeho průvodce. Nebojíme se a hned šplháme nahoru. Fotograf znejistí a prohlásí, že si to raději vyfotí zezdola.

Pro rádiová pojítka se tu nepoužívají klasická Wi-Fi pásma 2,4 a 5 GHz, ale výhradně vyšší pásma, která netrpí takovým zarušením. Využíváme mix různých technologií: volná pásma 10, 17 a 24 GHz a pak také licencovaná pásma, ale tam už záleží na tom, co nám přidělí ČTÚ.

Kapacity bezdrátových spojů neustále rostou a dnes je možné se běžně pohybovat v řádech gigabitů. Rok od roku je to lepší, před třemi lety byl maximem gigabit, dnes už jsou k dispozici 4Gbps rádia. Technologie jde strašně rychle dopředu.

UPC přímo nevlastní žádný ze zde umístěných spojů, rádia jsou řešena vždy dodavatelsky. Spolupracujeme s firmami, které umí dobře postavit rádiový spoj a garantovat nám jeho kvalitu. My pak k tomuto spoji přidáme vlastní služby: internet, transport a podobně.

Není to jediný přípojný bod v Praze, i když ty ostatní jsou výrazně menší. Také proto se z této lokality nemusí pokrývat úplně celé město. Nejdelší trasa tu má asi pět kilometrů, což je dáno i tím, že většina spojů tu míří do centra. Je zbytečné dělat dvacetikilometrové spoje z jednoho bodu, jednodušší je vytáhnout si další vlákno na střechu a udělat kratší skok.

Přesto není snadné provozovat takovou soustavu rádiových pojítek. Je třeba tu řídit frekvenční plán, sladit velké množství různých vysílačů mířících téměř do jednoho bodu. Nám se to daří, jsme schopni tu nabídnout velké kapacity.

Většina zákazníků dnes prý ani nepozná, zda jsou připojení optikou nebo bezdrátem. Technologie je tak pokročilá, že to nepoznáte ani na kapacitě, ani na odezvě. Bezdrátová pojítka se často také využívají jako záloha. Hlavní linku přivedete po optice a rádio můžete využít jako zálohu. Zákazník si pak ani často nevšimne výpadku, jen my to vidíme na dohledu.

Vše pod jednou střechou

Opouštíme na první pohled běžný panelový dům, kde se ale sbíhají a rozbíhají internetové a televizní cesty. K bytům tu vedou kabelové rozvody, náročné firmy zase mají k dispozici optickou síť nebo vyhrazené bezdrátové spoje. Rozhlédněte se kolem sebe. Nemáte v okolí nějakou zajímavou technologii, kterou by stálo za to navštívit?