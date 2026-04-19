Návrh federálního zákona chce ověřování věku v rámci OS pro celé USA, beta Proton 11.0 zprovozňuje další hry

Týden v KDE: nezávislé virtuální plochy pro každý monitor
Plasma 6.7 je nadále středobodem vývojových prací lidí z projektu KDE. Novinkou tohoto týdne, která potěší majitele více monitorů, je jistě možnost nezávisle přepínat virtuální plochy na každém monitoru zvlášť. V Nastavení systému pak lze měnit výchozí aplikaci kalendáře, přístupnou též z widgetu digitálních hodin.
Pro přepínání ploch pomocí Alt+Tab lze nově nastavit zobrazování pouze na primární obrazovce bez ohledu na to, kde je zrovna kurzor či zaměření. Dílčí vylepšení UI dostává i Discover (vylepšený grid i seznam položek).
Kompozitor KWin přináší v této verzi Plasmy dlouho očekávanou podporu protokolu pro správu relací sezení (Wayland session restore – připomeňme, že na této věci se pracuje už více než rok). Opravena je řada chyb, od některých vedoucích k pádům KWin, až po problémy s barevným podáním na některých GPU apod. (většina oprav pak míří ještě do Plasmy 6.6.5, menší část do verze 6.7).
Do Plasmy 6.6.5 pak míří oprava, kdy při zadávání hesla ve widgetu WiFi sítí, pokud během psaní hesla uživatel pohnul myší mimo widget, tak widget ztratil zaměření.
Týden v GNOME #245: zastávky MHD v Mapách
V GNOME bylo již tradičně poklidněji, takže vedle některých dílčích vylepšení v knihovně libadwaita tu máme už jen přidání podpory zobrazení informace o nástupišti/zastávce pro nástup/výstup u veřejné dopravy v Mapách. Z Circles došlo např. na aplikaci pro tvorbu grafů Graphs 2.0 (přibyl analytická práce s rovnicemi, inovované grafické rozhraní, podpora importu z tabulek a SQLite. Z dalších aplikací je zmíněn a Wordbook 1.0.0, nyní plně offline a s vylepšenými definicemi slov (např. u homonym), dále pak Pods 3.0.0, správce kontejnerů Podman s novou abstrakční vrstvu a z ní plynoucí počáteční podporu pro Docker. Více v 245. přehledu novinek projektu GNOME.
Nový NTFS ovladač v Linuxu 7.1
Vývojová verze jádra Linux 7.1 dostává novodobý ovladač pro souborový systém NTFS. Jeho cílem je nahradit dosavadní NTFS3, původem od Paragon, který v posledních letech není moc vyvíjen. Stane se tak pomocí opravy řady nedostatků a současně snahy posunout vlastnosti podpory NTFS o kus dál, překročit i stín staršího ovladače, určeného pouze pro čtení z NTFS oddílů. Začlenění je možné i díky tomu, že vývojář Namjae Jeon zapracoval připomínky ke struktuře kódu na Gitu. Nový ovladač je možné používat s Kconfig volbou jádra „NTFS_FS“, stávající NTFS3 ovladač nadále v jádru zůstává.
Proton 11.0 Beta zprovozňuje další hry
Valve a Codeveweavers vydali beta verzi balíku Proton 11, který samozřejmě zakládá na novém Wine 11.0. I Díky tomu zavádí vylepšenou podporu běhu her, které byly zejména na Steamu osud laděny v rámci verze Proton Experimental, například Universe Generator: The Golden Sword, DCS World Steam Edition, Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998), Dino Crisis, Dino Crisis 2, From Dust, Blaite, Don't Die Dateless, Dummy!, METAL GEAR SURVIVE, Warhammer: Vermintide 2, Metal Fatigue, and SHOGUN: Total War.
Mezi nově hratelné tituly se přidávají Unknown Faces, Gothic 1 Classic, X-Plane 12, Breath of Fire IV a Deadly Premonition. Opraveny jsou některé problémy specifické pro konkrétní hry, včetně titulů od EA, přibyla podpora SteamWorks SDK 1.64 a další systémové opravy a sluší se také doplnit, že vedle Wine 11 staví nový Proton na FEX 2604 (pro ARM64EC), VKD3D 1.19-git, DXVK 2.7.1-git, DXVK-NVAPI 0.9.1, Wine Mono 11.0 a novější verzi VKD3D-Proton.
Windows Subsystem for Linux 2 nyní s jádrem Linux řady 6.18
Microsoft nasadil významnou aktualizaci linuxového subsystému WSL2. Přechází na aktuální LTS jádro 6.18, což mimo jiné umožňuje vyřadit některé ručně udržované (out-of-tree) patche, například pro VirtIO PMEM. Aktuálně sází na jádro Linux 6.18.20 LTS, oproti řadě 6.6 jde každopádně o velký skok vpřed. Nechybí nová podpora souborových systémů F2FS a exFAT, dílčí změny pro ARM64 (povolen jen FAT). Více na GitHubu projektu.
Návrh federálního zákona chce ověřování věku v rámci OS pro celé USA
Salámová metoda pokračuje, pojďme ukrojit další kolečko: po zavedení ověřování věku u operačních systémů v Kalifornii a ohlášené evropské aplikaci tu máme návrh přímo federálního zákona implementujícího totéž pro celé Spojené státy. Takzvaný Parents Decide Act předkládá demokratický kongresman Josh Gottheimer z New Jersey.
Na začátku paragrafů jasně zaznívá, že operační systém musí požadovat po uživateli poskytnutí data narození za účelem a) zřízení uživatelského účtu k OS a b) užívání OS. A je-li uživatel pod 18 let věku, vyžaduje se potvrzení rodiče či zákonného zástupce. Návrh pokračuje zhruba v tomto Orwellovském duchu.