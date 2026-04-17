Evropská aplikace na ověřování věku

Jan Fikar
Autor: čtk

Ursula von der Leyenová ve středu ohlásila evropskou aplikaci na ověřování věku uživatelů. Až bude vydaná, uživatel si ji nainstaluje a ověří svoji identitu pomocí ID nebo pasu. Aplikace pak bude anonymně povolovat přístup na věkem omezené stránky a aplikace. Systém bude podobný digitálním certifikátům o očkování COVID-19.

Aplikace bude open source. Ověřování věku má chránit mladistvé například před stránkami se sexuálním obsahem, hazardem a alkoholem. Zdrojové kódy například aplikace pro Android  a iOS jsou na Githubu.

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.



ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO