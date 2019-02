 »   »  Nebezpeční správci hesel? K panice není důvod, jen nechrání před vším

Snížení rizika je realizováno tak, že pokud se uživatel odhlásí od systému, aplikace LastPass se ukončí, vymaže po sobě paměť a nezanechá žádné stopy.

Za 1Password reagoval Jeffrey Goldberg, jehož pozice ve firmě je označována jako Chief Defender Against the Dark Arts. Uvádí, že problém se zabezpečením správy paměti je dobře znám a byl v minulosti mnohokrát diskutován, nicméně jakákoli přijatelná léčba by byla horší než nemoc samotná.

We're fuzzy in our threat model around local attacks. We don't promise to defend when device is compromised, but we'ill put in defenses when the cost to defender is less than attacker's. E.g., we defend against superficial key loggers. But we avoid arms races that we'd lose. https://t.co/UWasAavVhk