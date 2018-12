 »   »  Neuniklo vám heslo nebo privátní klíč? Zjistíte to v databázích úniků

Stejně tak je možné hlídat celou doménu, na které přijímáte třeba firemní poštu. Správce se tak může dozvědět, že některý z jeho uživatelů má kompromitované heslo. Tato funkce se skrývá pod položkou Domain search a opět bude vyžadovat ověření, tentokrát jedním ze čtyř způsobů: zasláním e-mailu na standardní správcovskou adresu, vložením <meta> tagu do webu, nahráním souboru do kořene nebo vložením záznamu do DNS.

To ale není vše, služba vás dokáže automaticky notifikovat, pokud se váš účet v úniku objeví. Stačí v hlavním menu vybrat položku Notify me, vložit svou adresu a poté potvrdit testovací e-mail. Služba vás bude automaticky informovat o novinkách.

Známý bezpečnostní expert Troy Hunt provozuje nástroj s trochu krkolomným názvem Have I Been Pwned , který bychom mohli přeložit jako Byl jsem pokořen? Funguje jako vyhledávač v databázi různých úniků uživatelských účtů. Těch zná několik miliard z mnoha různých zdrojů a další rychle přibývají.

K vyhledávání v databázi je potřeba použít API, kterému předáte otisk veřejného či privátního klíče. Služba vám vrátí jednoduchou informaci o tom, zda privátní klíč má či nikoliv. Navíc přiloží i důkaz, protože pomocí privátního klíče výslednou odpověď podepíše. Nejjednodušší je ke komunikaci použít nástroj pwnedkeys-tools, který přijímá klíče samostatně nebo vložené v certifikátech či žádostech o vystavení certifikátu (CSR).

Pokud naopak na zveřejněný privátní klíč někde narazíte, můžete jej do služby zaslat a on bude přidán do databáze. Pokud naopak svůj klíč v databázi najdete, měli byste jej co nejrychleji nahradit a hlavně vypátrat, jak se ten původní dostal na světlo světa. Jako příjemce zprávy používající tento klíč byste měli okamžitě spustit poplach a zprávě nevěřit.