Nintendo Switch 2: půjčování her a hraní na více konzolích

Nintendo dlouho působilo dojmem, že „sdílení“ je cosi, co se dělá u stolu s bábovkou, a ne v herním ekosystému. Jenže realita je taková, že v mnoha domácnostech už není „ten jeden Switch“, ale dva. Doma zůstal Switch 1, vedle něj přibyl Switch 2. Nebo má jednu konzoli rodič a druhou dítě, případně dva sourozenci. Ve chvíli, kdy v rodině kolují hry, začíná se řešit úplně obyčejná otázka: musíme to kupovat dvakrát?
Co se dozvíte v článku
- Sdílení her, půjčování i hraní jedné kopie na více konzolích
- Fyzické hry: klasika, která pořád funguje (s jednou výjimkou)
- GameShare: sdílení pro jednu seanci, ne pro život
- Virtual Game Cards: digitální knihovna na více konzolích (ale ne zároveň)
- Lending: rodinná půjčovna na 14 dní
- Modelové situace: jak to funguje v reálném životě
- Co sdílení není
- Praktické doporučení: jak si to nastavit, aby to fungovalo
- Konečně je to použitelné
Sdílení her, půjčování i hraní jedné kopie na více konzolích
Nintendo na to konečně odpovědělo. Ne ve stylu „tady máte neomezenou rodinnou knihovnu a užijte si to“, ale ve stylu „tady máte několik režimů, každý funguje jinak, a když si je spletete, dáme vám malý praktický test z trpělivosti“. Ve výsledku to ale není špatně. Je to jen takové… nintendoidní. Jinými slovy: funguje to, jen tomu musíte rozumět.
Je dobré si hned na začátku ujasnit jednu věc. Sdílení na Switchi 2 není náhrada za druhou kopii hry ve všech situacích. Je to sada kompromisů, která dává největší smysl v domácnosti, kde se hry střídají mezi členy rodiny, případně mezi dvěma konzolemi. Pokud čekáte model „koupím jednou a hraje to osm lidí zároveň“, Nintendo vás s láskou a úsměvem pošle zpět do reality.
Fyzické hry: klasika, která pořád funguje (s jednou výjimkou)
Úplně základní model sdílení je nejstarší a nejspolehlivější: půjčíte fyzickou cartridge. To je forma sdílení, kterou Nintendo nezakáže, protože by muselo zakázat fyziku. Vložíte kartu do konzole a hrajete. Půjčíte ji kamarádovi a hraje on. Jednoduché, přímočaré, bez logování, bez rodinných plánů a bez ověřování licencí.
Jen pozor na jednu věc, která může překvapit: nové cartridge pro Switch 2 nefungují na Switchi 1. Výjimkou jsou jen specifické „hybridní“ edice typu Switch 2 Edition, které mohou existovat v různých formách podle konkrétní hry a distribuce. V praxi to znamená, že pokud máte doma Switch 1 a Switch 2, fyzické sdílení nových her směrem „dolů“ často nepůjde.
GameShare: sdílení pro jednu seanci, ne pro život
Pak je tu funkce, která vypadá jako zázrak, ale je potřeba ji číst správně: GameShare. Princip je jednoduchý. Jeden člověk hru vlastní, další se připojí a mohou hrát multiplayer, i když ji nevlastní. Je to sdílení herního zážitku, ne sdílení licence.
GameShare může fungovat lokálně nebo online (typicky v kombinaci s GameChatem), ale podporují ho jen vybrané tituly. Hlavně i příjemce může hrát jen po dobu aktuální herní „seance“. Jakmile se hraní ukončí, končí i možnost hrát bez vlastnictví hry. Připomíná to situaci, kdy vám kamarád půjčí kolo, abyste si dali jednu společnou vyjížďku – ale nedá vám k němu klíče od garáže. Lokálně může přijímat i Switch 1, online přes GameChat už jen Switch 2.
V praxi je GameShare výborný pro okamžiky typu „pojďte si to zahrát teď hned“. Pro rodinné večery, návštěvy, rychlé vyzkoušení hry nebo lokální multiplayer. Nečekejte však, že tím nahradíte běžné vlastnictví hry, zvlášť pokud si chcete něco dohrávat ve svém tempu.
Virtual Game Cards: digitální knihovna na více konzolích (ale ne zároveň)
Nejzajímavější a nejvíc „dospělá“ věc v ekosystému sdílení jsou Virtual Game Cards. To je prakticky digitální ekvivalent situace, kdy máte doma krabičku s cartridgí, jen bez plastu a bez toho pocitu, že vlastníte něco, co se dá vystavit na polici.
Virtual Game Cards umožní hrát digitální hry na více konzolích, ale s klíčovým omezením: ne současně. Jedna licence je pořád jedna licence. Nintendo vám tedy dovolí být flexibilnější v tom, na které konzoli hru zrovna hrajete, ale nedovolí vám ji „naklonovat“ do dvou zařízení naráz.
Důležitý detail: obvykle je nutné být na obou konzolích přihlášený pod stejným účtem u Nintenda. Je to reálné „sdílení knihovny“, ale v rámci jedné identity. Není to model „půjčím kamarádovi digitál“, spíš „mám více zařízení, ale jednu knihovnu“. Čili typicky domácnost, kde máte Switch 2 v obýváku a Switch 1 na cesty, nebo dva Switche doma v rámci rodiny, kde se hry střídají.
Lending: rodinná půjčovna na 14 dní
Aby to nebylo jen v „jednom účtu“, existuje ještě režim půjčování v rodině: Lending. V praxi jde o dočasné „vypůjčení“ digitální hry členovi rodiny až na 14 dní. Funguje to přes Virtual Game Cards a člen rodiny hraje hru bez placení. Nintendo uvádí, že pro půjčení je potřeba lokální Wi-Fi spojení (při půjčování) a zároveň internetové připojení.
Tady už Nintendo jasně říká, že sdílení je domácí disciplína. Je to věc pro rodinu, pro domácnost, pro lidi, kteří si důvěřují a kteří si nebudou po čtrnácti dnech posílat právní předžalobní výzvy typu „prosím vrať mi Zeldu, jinak to vyřeší můj právník“.
Lending je praktický hlavně u her, které chcete předat dál. Vy jste ji dohráli, dítě chce zkusit. Nebo naopak dítě dohrálo a vy si chcete ověřit, že to byla skutečně hra a ne interaktivní nástroj na testování rodičovské trpělivosti.
Modelové situace: jak to funguje v reálném životě
Nejčastější scénář je jednoduchý: máte doma Switch 1 a přinesete Switch 2. Staré hry chcete hrát dál, část digitálně, část fyzicky. Fyzické cartridge prostě přehazujete. Digitál řešíte přes Virtual Game Cards. V téhle konfiguraci to dává smysl a funguje to přirozeně, jen je potřeba akceptovat, že jednu digitální hru nebudete rozumně hrát současně na obou konzolích.
Druhý scénář je „máme doma dvě konzole a chceme kupovat hry jen jednou“. Tady Nintendo cestu nabízí, ale musíte si v rodině ujasnit role. Kdo je vlastník knihovny a kdo je příjemce půjček. Jakmile to nastavíte promyšleně, dá se to používat bez zbytečných dramat. Jakmile to necháte „nějak“, skončíte u výborného rodinného sportu jménem „kdo mi zase odhlásil účet“.
Třetí scénář je „chci půjčit digitální hru kamarádovi“. Tady je dobré říct to otevřeně – Nintendo na takové sdílení stavěné není. GameShare vám dá společné hraní v daném okamžiku, ale digitální vlastnictví zůstává svázané se systémem účtů a pravidel. Pokud chcete sdílení „kamarád–kamarád“, fyzická cartridge je pořád nejjednodušší řešení.
Co sdílení není
Nejčastější omyl je očekávání, že Virtual Game Cards znamenají „mám jednu kopii a hrajeme dva“. Ne. Znamenají „mám jednu kopii a hraju ji tam, kde zrovna chci“, ale ne současně.
Druhý omyl je představa, že GameShare je vlastně půjčení celé hry. Není. Je to sdílení herní seance. Jakmile se rozpadne seance, rozpadne se i právo hrát.
Třetí omyl je technický a překvapivě častý: koupíte Switch 2 hru na cartridgi a čekáte, že ji strčíte do Switche 1, protože „to je přece taky Switch“. Není. Switch 2 není revize, je to nová generace. Nintendo to tentokrát myslí vážně.
Praktické doporučení: jak si to nastavit, aby to fungovalo
Pokud máte v domácnosti více konzolí, vyplatí se jedna věc: přemýšlet o digitální knihovně jako o společném rodinném majetku, který má svůj „hlavní“ účet. Ne proto, že by to bylo romantické, ale proto, že to snižuje chaos. Jakmile začnete kupovat půl her na jeden účet a půl na druhý, vytvoříte si sbírku, kterou už nikdy nedáte dohromady bez excelové tabulky a existenciální krize.
Pro kamarády a půjčování mimo rodinu platí jednoduché pravidlo: fyzické hry jsou pořád nejméně problematické. Digitál je pohodlný, ale pravidla má pevnější. Nintendo je firma, která má ráda pořádek.
Konečně je to použitelné
Sdílení na Switchi 2 je konečně použitelné. Ne revoluční, ne nekonečně velkorysé, ale praktické. Pokud sdílíte v rámci domácnosti, umí to ušetřit peníze i nervy. Pokud čekáte model „jedna kopie pro všechny“, budete zklamaní a Nintendo se bude tvářit, že jste právě objevil, proč existují licence.
V příštím díle se podíváme na hry samotné: co na Switchi 2 opravdu ukazuje výkon, které tituly jsou technologické výkladní skříně a proč se poprvé u Nintenda začíná vážně řešit i to, co dříve nebylo téma – totiž že hry nejsou jen zábava, ale také položka v rodinném rozpočtu.