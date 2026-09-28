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Nizozemsko pracuje na digitální suverenitě, beta Ubuntu 26.10 odložena o týden

Filip Zatloukal
Dnes
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Ubuntu 26.10 Stonking Stingray
Autor: Dimitri Pletschette
Nizozemská vláda vyvíjí otevřené pracovní prostředí založené na NixOS, jehož cílem je vytvořit digitálně autonomní infrastrukturu pro státní správu. Vydání betaverze Ubuntu 26.10 „Stonking Stingray“ se odkládá o týden.
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Nizozemsko pracuje na digitální suverenitě

Nizozemská vláda vyvíjí DAWO (Digital Autonomous Work Environment for Government), otevřené pracovní prostředí založené na NixOS, jehož cílem je vytvořit digitálně autonomní infrastrukturu pro státní správu. Projekt zahrnuje operační systém, aplikace pro kancelář a spolupráci, cloud, správu zařízení i AI a aktuálně jej testuje osm nizozemských obcí.

Důležitou součástí je otevřený vývoj – veškerý kód DAWO je hostován na vlastní instanci Forgejo a pro přispěvatele je k dispozici také repozitář na Codebergu. NixOS byl zvolen mimo jiné kvůli reprodukovatelnosti konfigurace, která usnadňuje nasazení stejného prostředí napříč různými úřady. První stabilní verze DAWO je plánována na rok 2027.

Vládní budovy v Haagu

Vládní budovy v Haagu

Autor: Getty Images

Ubuntu 26.10 beta odloženo

Vydání betaverze Ubuntu 26.10 „Stonking Stingray“ se kvůli blíže nespecifikovaným problémům s infrastrukturou Canonicalu odkládí o týden. Původně plánovaná beta z 24. září dorazí až 1. října, což vývojářům i uživatelům zkrátí čas na testování před finálním vydáním. To je stále naplánováno na 15. října 2026 a Canonical neočekává, že by se termín měl kvůli zpoždění měnit.

Ubuntu 26.10 přinese mimo jiné GNOME 51, novější Linux 7.3, kompletní sadu základních utilit přepsaných v Rustu a změny správy paměti, které mají zabránit ukončení desktopové relace při nedostatku RAM. Pro zájemce o testování jsou mezitím k dispozici aktuální denní sestavení a snapshoty.

ubuntu 26.10

Ubuntu 26.10

Autor: Ubunlog

SparkyLinux 2026.09 s prostředím Labwc

SparkyLinux 2026.09 s označením „Tiamat“ přichází s aktualizovaným základem z Debianu „Forky“ Testing a linuxovým jádrem 7.2. Největší novinkou je nové vydání s prostředím Labwc, lehkým waylandovým kompozitorem inspirovaným Openboxem, který nabízí minimalistické desktopové prostředí bez zbytečných efektů.

Labwc je dostupné jako MinimalGUI obraz, z něhož si uživatel může následně doinstalovat vlastní desktopové prostředí. Aktualizace dále přináší například KDE Plasma 6.7.4, LXQt 2.4, Xfce 4.20.1, MATE 1.26.1, Python 3.14, GCC 16 a LibreOffice 26.8. Stávající uživatelé rolling edice přitom nemusí systém přeinstalovávat, stačí provést běžnou aktualizaci.

SparkyLinux 2026.09

SparkyLinux 2026.09

Autor: SparkyLinux

Nový souborový systém pro OpenBSD

Probíhá vývoj nového souborového systému pro operační systém OpenBSD. Nový souborový systém s názvem GEFS nabízí pokročilé funkce, jako jsou snímky (snapshoty) a kopírování při zápisu (copy-on-write), čímž se přibližně vyrovná systémům Btrfs v Linuxu a ZFS.

Školení Hacking

Autor uvádí, že souborový systém ještě není připraven k začlenění do jádra [PDF] ani k nasazení v produkčních systémech, avšak oznámil vydání první verze. Jeho autor uvádí, že GEFS je nový, proti selhání odolný souborový systém s podporou snímků a mechanismem copy-on-write, který napsal pro společnost 9front a který právě převádí do OpenBSD.

OpenBSD 7.8

OpenBSD 7.8

Autor: Distrowatch

Nově vydáno

Simon Long oznámil vydání nové aktualizace 2026–09–15 systému Raspberry Pi OS, což je linuxová distribuce založená na Debianu, určená pro jednodeskové počítače Raspberry Pi. Velox Linux, uživatelsky přívětivá desktopová distribuce založená na Arch Linuxu, která vznikla jako odnož projektu Kiro je k dispozici ve verzi 8.4.0. Vyšel iDeal 2026.09.20, nové vydání distribuce založené na MX Linuxu, ve které jsou ve výchozím nastavení aktivována různá nastavení týkající se ochrany soukromí a zabezpečení. LCOS (Lunduke Computer Operating System), minimalistická desktopová distribuce Linuxu založená na Devuanu s prostředím Xfce vyšla ve verzi 0.5.

Raspberry Pi OS 2026-09-15

Raspberry Pi OS 2026-09-15

Autor: Distrowatch

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Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

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