Nově svobodá díla v roce 2026 nebo třeba IceWM 4.0.0

Vánoce a Nový rok v KDE: dílčí aktualizace UI a opravy
Přes Vánoce se pochopitelně vývojáři obou hlavních desktopových prostředí věnovali méně vývoji a více realitě a platilo to tak i pro logicky absentující přehledy vývoje na konci roku. Na novinky se tedy podíváme dnes, za posledních 14 dnů, ale ani tak toho není mnoho, pochopitelně.
Nate Graham hned na úvod konstatuje, že vývojáři Plasmy se postupně povraceli ze svých dovolených a vraceli se k vývoji. Za rok 2025 dodává, že se podařilo na konci roku vybrat dodatečných 385 tisíc USD na vývoj, což je skvělé. A jak už jste možná zaznamenali, přehledy vývoje Plasmy možná budou méně časté obecně, takže za tento týden nevděčíme jen Nate Grahamovi, ale i Johnu Venessovi. Díky.
Do Plasmy 6.6.0 míří jedna věc pro přístupnost prostředí, a to tzv. “Slow Keys” pro běh na Waylandu. Mění se efekt Zoomu, kde přibývá režim, kdy ukazatel myši je vždy uprostřed fyzické obrazovky. Upraven je výběr Emoji (umožňuje volit preferovaný tón pleti u rukou a osob), u notifikací lze vypnout zobrazení indikace zbývajícího času (některé lidi to znervózňovalo).
Jedna drobnost pro Discover ještě míří do Plasmy 6.5.5, další vylepšení rozhraní pak už cílí na Plasmu 6.6.0. Stejně tak opravy chyb zahrnují jednu věc v Plasmě 6.5.5, další pak už ve větším množství budou součástí až Plasmy 6.6.0. Podobně jako u IceWM, i KDE Plasma přidává dílčí vylepšení a opravy pro OpenBSD (týkají se KPipeWire, KInfoCenter a Solid).
Jak již zaznělo, Nate volá o pomoc. Příprava týdenních shrnutí je stále ruční práce a spotřebovává mu poměrně dost času. Může-li kdokoli pomoci buď s touto ruční prací, nebo s automatizací procesu, je vítán. Stejně tak je vítána jakákoli pomoc v jiných oblastech KDE, neb jak Nate dodává, věnování času na projekt je hodnotnější než věnování peněz. Vývojářů je prostě málo. A finanční příspěvky jsou samozřejmě vítány a potřebné.
Vánoce a Nový rok v GNOME: Loupe + Glycin a udělátko na videa
I 230. přehled novinek v projektu GNOME pokrývá dva týdny, konkrétně období od 19. prosince 2025 po 2 leden 2026. Ani v GNOME nedošlo na zásadní novinky, ostatně na to jsme zvyklí. Pouze prohlížeč obrázků Loupe nyní zvládá rychlejší načítání složek, zejména vzdálených, plus dostal další opravy některých chyb – vše míří do Loupe 48.2 a 49.2 a vydána byla i alfa verze Loupe 50. Knihovna Glycin 2.1.alpha pak přidává podporu XPM a XBM.
Dále tu máme Mapy, kam z vývoje míří určitá míra redesignu, která se ukáže v GNOME Mapách 50. Další novinky už jsou z Circles a aplikací třetích stran, kde se mezi Circles dostává Constrict, jednoduchý nástroj na překódování videí do konkrétní datové velikosti, využívající v pozadí ffmpeg. Letmým pohledem je to opravdu snad až příliš jednoduché udělátko, nicméně „obyčejné“, netechnicky obdařené uživatele může potěšit.
Novoroční dárek: IceWM 4.0.0
Grafický desktop IceWM má na světě novou verzi 4.0.0. Jak je u projektu zvykem, nejde o žádnou revoluci, jen obligátní vylepšení tu či onde, jak ostatně konzervativní uživatelé chtějí. Nová verze tak třeba přináší vylepšení pro přepínání za pomoci Alt+Tab, kde přepínač nyní umí pracovat i s velkým počtem oken v horizontálním i vertikálním módu. Stačí v Alt+Tab režimu napsat první písmeno z názvu třídy aplikace, je zde i rychlá navigace pomocí numerické klávesnice či myší (v horizontálním režimu) a další vylepšení.
Z oprav došlo na spravení přepínání rozložení klávesnice v OpenBSD, přetahování desktop ikon na sekundární obrazovku, aktualizace názvů pracovních ploch při externí změně, prevence možného pádu u dock vrstvy ad. Mění se výchozí zobrazení, kdy IceWM odteď používá 32bit RGBA, tedy včetně alfa kanálu. Končí nastavení DoubleBuffer a QuickSwitchMaxWidth, lze využívat ikony ve vysokém rozlišení s nastavením WM_ICON_SIZE a standardizovány jsou velikosti 16, 22, 24, 32, 48, 64, 128 a 256 bodů. Aktualizovány jsou některé překlady (např. slovenština).
SDL 3.4 přidává nová API, lepší Emscripten a nativní PNG
Nová aktualizace balíku SDL konečně přináší nativní podporu formátu PNG, k tomu vylepšení pro Emscripten a také další nová API. Obecně pak je vylepšena interoperabilita mezi 3D GPU API a 2D rendering API z balíku SDL.
Aplikace využívající novou verzi SDL dostanou dále vylepšené nakládání s dotykovým perem, lepší podporu KMS/DRM, podporu pro nový Steam Controller, opravy pro myši s více než pěti tlačítky při běhu na Waylandu, render batching pro API Vulkan a další, nově zahrnutý X11TK (X11 Toolkit pro SDL) či vylepšenou logiku pro detekci výkonnějšího GPU v multi-GPU systémech při použití API Vulkan, či podporu precision scrollingu na X11. Více též v přehledu na GitHubu projektu.
Nově svobodná díla v roce 2026
Máme tu začátek nového roku a sním i tradiční ukončení ochrany autorských práv u různých děl. Jako vždy se věc liší zemi od země, takže vezměte zavděk za prvé Wikipedií, za druhé specificky americkým přehledem na Duke University. U nás v Česku případně Evropě a dalších zemích, které ctí pravidlo „Life+70“ vstupuje do public domain například Thomas Mann.
Dále nutno podotknout, že mnohá díla, která vstupují 1.1.2026 do public domain, takto vstupují ve své originální podobě, nikoli v překladech. Tedy mnohá literatura, která je v USA nyní volná (díla do roku 1930 včetně) mohou mít jiná omezení pro české překlady. Každopádně za volná se nyní považují další díla s postavičkou Mickey Mouse, z filmů 1930 verze Na západní frontě klid (celý film je přímo na Wikipedii ve výborné kvalitě) a spousta dalších děl – Duke University vždy odkazuje na Wikipedii, kde je často dílo ke stažení. Z fotografií jde například o dílo Fashion for Vogue od legendárního Edwarda Steichena a mnohá další.