Nvidia nejspíš koupí firmu ARM, vydání GTK4 na spadnutí

Nvidia nejspíš koupí ARM, jednání jsou vážná

Jedna konkrétní varianta přisuzující Nvidii snahu o získání divize CPU se opravdu blíží do finálních jednání. Nvidia dle mnohých zdrojů velmi vážně jedná s japonskou společností SoftBank, která aktuálně vlastní ARM.

Připomeňme, že historicky vedle možnosti koupě ARMu (to se propíralo zejména v době projektu Nvidia Denver a později naznačované integrace ARM CPU jader ve velkých GPU NVidia) se svého času nejevilo nesmyslné třeba pořízení skomírající AMD, případně naopak spojení s Intelem (zde to ale údajně mělo ztroskotat na tom, že dřevnaté vedení Intelu si odmítalo připustit, že GPU je válcují, a tak odmítli požadavek Nvidia na to, aby její prezident Jen-Hsun Huang byl po spojení obou firem novým CEO Intelu).

Nic z těchto variant se zatím nerealizovalo a i některá ještě zajímavější jednání nakonec nevedla ke koupi firmy. Vzpomeňme třeba dobu, kdy Microsoft nabídl za Yahoo! celých 42 miliard USD – jak si asi dodnes akcionáři trhají vlasy?

Jinak pro Nvidii by samozřejmě koupě ARMu dávala perfektní smysl. Je to celkem spolehlivý zdroj příjmů z licenčních poplatků miliardě výrobců různých ARM SoC, mezi než patří i Apple (a bude patřit víc a víc). A třeba by Nvidia i oživila projekt snažící se nasadit ARMy v podobě mnohojádrových velkočipů v serverech jako konkurenci pro Xeony (či dnes i EPYCy).

Nové instalační obrazy GeckoLinux 999.200729.0

Rolling distribuce GeckoLinux zakládající na čistém openSUSE Tumbleweed v kombinaci s repositáři Packman vydala nové instalační obrazy. Ty jsou k dispozici pro všechny edice a stávající uživatelé je samozřejmě mohou zcela ignorovat. Primárním cílem je pochopitelně podpora nového hardwaru v instalačních obrazech.

Výhodou úpravy jménem GeckoLinux oproti samotnému openSUSE Tumbleweed je právě zahrnutí repozitářů Packman do systému a s nimi i podpory například nesvobodných formátů multimédií. Dále systém obsahuje repozitáře pro Google či Skype. ISO obrazy jsou nově nabízeny s desktopy Cinnamon 4.4, Mate 1.24.0, KDE Plasma 5.19 + Framework 5.72 + KDE Applications 20.04, Xfce 4.14, GNOME 3.36 či LXQt 0.15. K dispozici je ale třeba také IceWM verze (či cokoli dalšího v repozitářích)

Vyšel Debian 10.5, opravuje (nejen) Grub2 BootHole

Nová dílčí verze linuxové distribuce Debian je na světě a řeší samozřejmě více nalezených chyb. Tou hlavní však nepochybně je oprava proti zranitelnosti v Grubu 2 týkající se UEFI Secure Bootu, známé jako BootHole. Dále zde najdeme aktualizaci antiviru ClamAV opravu pro file-roller a další menší opravy, dále opravu HTTPS v Jigdu, aktualizované jádro Linux 4.19, řadu oprav proti XSS v PHP Horde atd. Kompletní přehled je k dispozici na domovském webu projektu.

FSCK pro exFAT je na Linuxu podobně rychlý jako ve Windows

Jedna ze žab na prameni v podpoře souborového systému exFAT na Linuxu je pryč. Kontrola/oprava oddílů je nyní, s verzí balíku exfatprogs-1.0.4 podobně rychlá jako na Windows. U vzorového testu je rychlost na obou platformách s novým kódem 11 sekund, dodává Namjae Jeon ze Samsungu, zatímco s dřívějším projektem běžícím přes FUSE je čas téměř 70 sekund (vše měřeno na SDXC kartě Samsung 64GB Pro microSDXC UHS-I Class 10 s 35 GB dat v ~16500 souborech v ~10 000 adresářích). Podrobnosti v oznámení. Ve fsck je opravena i chyba, kdy nebyla vidět oblast za 2TB velikostí.

Vydáno GTK 3.99, finální GTK4 na spadnutí

Od předchozí verze 3.98 uběhlo zhruba 5 měsíců, nicméně vývojová verze GTK 3.99 je zde, přidává pár posledních úprav a hlásá do světa (ústy vývojáře Matthiase Clasena z Red Hatu), že vydání GTK4 je na spadnutí. Do čtyřky mimochodem nebude zahrnuto GTK Animation API , vyžaduje více práce na restrukturalizaci kódu a tak to do čtyřky nestihne.

Nastává tak doba, kdy bude software postupně portován z GTK3 na GTK4. V rámci GNOME se na příslušných experimentech již začalo pracovat, jak je tato zpráva příjemná pro vývojáře Xfce či GIMPu, kteří horko-těžko teprve běží závod od GTK2 ke GTK3, to je otázkou. Každopádně GTK 4.0, či zkráceně GTK4, bude vydáno někdy v průběhu tohoto roku.