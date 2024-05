Nvidia přejde na otevřený ovladač, KDE pracuje na Plasmě 6.1

Vylepšená podpora AMD AMF ve FFmpeg pro lepší (de)kódování přes Vulkan Video

Další sada patchů od AMD vylepšuje v projektu FFmpeg propojení s AMD frameworkem AMF (Advanced Media Framework) pro lepší běh FFmpegu s GPU AMD, zejména z hlediska přístupu systému ke schopnostem GPU. Jde o potřebné práce pro stále se rozvíjející běh video záležitostí na GPU AMD skrze rozhraní Vulkan Video.

AMD zde například zavádí hwcontext_amf pro využití dekodérů video formátů X.264/AVC, H.265/HEVC a AV1 na GPU AMD. Patche dále zapínají podporu AMD SmartAccess Video pro AMF kodéry, kdy lze využívat paralelní běh více kodérů a dekodérů skrze více hardwarových instancí VCN (video engine v GPU AMD). Firma dále přidává návrh dvou nových filtrů vpp_amf (pro jednoduché škálování a konverze barev) a sr_amf (pro pokročilejší škálování ve stylu FSR) – podpora na straně AMF kodéru v FFmpeg je již předpřipravena, AMF ve FFmpeg najdeme už 4 roky. Součástí je hwcontext_amf umožňující sdílený AMF obsah pro kodér, dekodér a na AMF založené filtry (třeba tyto ve FFmpegu), to vše bez nutnosti kopírovat data z/do operační paměti. Dmitrii Ovchinnikov z AMD k tomu dodává, že výsledkem je výrazné zrychlení běhu při běhu celého video procesu v rámci jedné AMF pipeline. Navíc AMF díky vyšší provázanosti na firemní GPU poskytuje či bude v budoucnu poskytovat více schopností než obecné DX12 a Vulkan kodéry.

Obecně pak za klíčovou novinku vedoucí k potenciálu značného kvalitativního zlepšení zejména upscalovacích procesů na videu je ona implementace algoritmů FSR typu, neb FSR algoritmy jsou použitelné nejen s Radeony, ale i dalšími GPU a lze předpokládat, že implementace nakonec dosáhne obecné roviny.





SDL3 dostává podporu PipeWire Camera

Seznam schopností nové generace frameworku SDL3 se dále rozrůstá. Nedávno přibyla podpora rozhraní PipeWire jako takového (kde SDL3 nasazuje PipeWire jako náhradu za PulseAudio, což je tak jako tak současný linuxový trend), nyní už SDL3 umí i PipeWire Camera, díky čemuž mohou aplikace SDL využívající zachytávat obraz z kamerek. Za podporou této části rozhraní PipeWire není zodpovědný nikdo jiný než Wim Taymans z Red Hatu, původní autor projektu PipeWire. Novinka je nyní ve stádiu již začleněného pull requestu.

Dva týdny v KDE: cesta k Plasmě 6.1

Minulý týden Nate Graham hlásil, že další z nahlášených chyb v Plasmě 6.0 jsou minulostí a vývojáři se zase více soustředí na práce, které vyústí v budoucí vydání Plasma 6.1, s řadou dalších vylepšení v oblasti UI. Neděly se tedy žádné převratné věci, jen obvyklá poctivá práce na vylepšování projektu.





Dle mého názoru klíčová novinka vylepšující použitelnost zamířila do editoru Kate (v rámci verze 24.05), kdy Káťa nově nepovažuje za nedávné soubory jen ty, co byly otevřeny, ale i ty, co byly uloženy či zavřeny.

Panel ikon v menu Kickoff a Kicker má nově omezenou maximální velikost, aby nehrozilo, že naroste do olbřímích rozměrů (objeví se v Plasmě 6.0.5) . V systémových nastaveních už nepůjde (v rámci stejné verze Plasmy či vyšší) vybrat jako výchozí systémovou sadu ikon Adwaita z GNOME či High Contrast, neboť navzdory tomu, že se prohlašují za FreeBestkop-kompatibilní, tak nejsou a v případě použití vše v KDE rozbijí.

Plasma 6.1 přinese změnu rozhodování KDE v tom, na kterou obrazovku umístit nové okno. Nyní se bude rozhodovat na bázi posledních akcí uživatele, což by mělo lépe reflektovat, kam uživatel ono okno chce otevřít. Dialog přenastavení globálního tématu prostředí lépe upozorňuje, co vše bude změněno. Widget napájení a baterie reflektuje nastavení napájecích profilů pomocí powerprofilesctl . Některé ikony v tématu Breeze pak dostaly vhodnou symbolickou verzi pro velikosti 16 a 22 pixelů (objeví se s Frameworks 6.2).

V posledních dnech pak bylo do projektu začleněno mnoho změn, na kterých se pracovalo dlouhou řadu týdnů. Jak Nate Graham úvodem žertovně konstatuje, není to skvělé? Není skvělé mít týden co týden řadu bezplatných novinek, bez cenovky, bez reklam, bez šmírování, bez aktivací, bez předplatného, bez nesmyslu. A nejen v rámci KDE, ale i celého systému, na kterém i samo KDE staví. No, pojďme na to.

Novinky posledních dní zahrnují například vybrání všech položek ve složce, pokliká-li uživatel na pozadí ona dané složky (možno na tuto akci nastavit i jinou událost, včetně nějakého vlastního příkazu v terminálu). Elisa umí shufflovat obsah seznamu skladeb i na bázi alb, nejen skladeb (čili nezamíchá skladby, ale alba jako netknuté celky, ostatně komu se kdy pomíchala legendární The Wall s neméně přelomovým The Best of Eva a Vašek, ví, jaké je to život ohrožující utrpení).

V systémových nastaveních je nová stránka, na níž lze zapnout a konfigurovat vzdálený přístup na bázi Remote Desktop Protocol. Současné UI zatím ještě trochu drhne, čeká se na merge části kódu, který určité chyby v zarovnání prvků řeší.

KWin na Waylandu lze nově nastavit tak, aby si bral informace o barevném profilu z EDID metadat monitoru, Nate ale rovnou varuje, že tyto informace často monitory reportují chybně, takže je potřeba si vždy ověřit, jestli zrovna váš daný monitor není tento případ (tato novinka bude v Plasmě 6.2).

Spectacle lépe informuje o ukončeném nahrávání obrazovky. Na Plasmě 6 je také jasnější, jak se ukončuje dialog nastavení panelu, do rohu přibylo tlačítko „Done“. Pro na QML-založené KDE aplikace je plynulé posouvání volitelné, ač ve výchozím nastavení stále zapnut. Nově také mohou aplikace třetích stran toto nastavení přebírat pro své potřeby (též Plasma 6.2). Malé dialogy uvnitř oken aplikací založených na QtQuick mají nový vzhled, který neobsahuje zbytečnosti (míří do Frameworks 6.3).

Otevřený ovladač Nvidia bude výchozím pro Turing a novější

V nepříliš vzdálené budoucnosti se změní výchozí ovladač Nvidie pro generace grafických karet GeForce od Turing, tedy např. RTX 2080 Ti, a vyšší (resp. generace Ada a vyšší v případě virtualizace). Vedle nadále existujícího projektu nouveau sama Nvidia, která předloni přišla se základním otevřeným ovladačem, bude doporučovat nikoli uzavřený ovladač, ale právě tuto otevřenou alternativu. Z testů totiž plyne, že dosahuje téměř shodného výkonu s ovladačem uzavřeným.

Změna nastane s vydáním ovladače verze 560, v jehož rámci bude možné nadále preferovat uzavřený ovladač (předvolba --kernel-module-type=proprietary ). Aaron Plattner z Nvidie též uvádí, že vše bude připraveno pro běh s klasickou instalací pomocí .run souboru, linuxové distribuce využívající pro instalaci Nvidia ovladače balíčkovací systém budou možná muset provést určité dodatečné úpravy.

Phoronix připomíná, že i otevřený ovladač Nvidie je stále out-of-tree, sedí ve vlastním GitHub repozitáři.