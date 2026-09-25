O tom, jak se Nvidia rozhodla pomalu skoncovat s výrobou grafických karet pro hráče

V tomto ohledu byl zlomový rok 2009, kdy se Nvidia slovy svého zakladatele s příchodem GPGPU stala softwarovou společností.
Ceny RTX 5090 připomínající hyperinflaci
Nemá smysl se bavit o tom, kolik stojí GeForce RTX 5090. Ten produkt už de facto neexistuje. Karta, která možná kdysi stála kolem 45 až 55 tisíc Kč, je dnes jen nostalgickou vzpomínkou. Takovou vzpomínkou je dnes i její cenovka kolem 80 tisíc Kč.
Když jsem se díval, kolik tedy momentálně stojí RTX 5090, vyhledávače nacházejí ještě pár kousků kolem 140 až 150 tisíc Kč. Ale jeden z velkých českých e-shopů má v tuto chvíli za takovou cenu už jen 3 kusy skladem, další modely už mají cenovky vyšší než 300 tisíc Kč. Jiný velký český e-shop už nemá RTX 5090 v nabídce vůbec, nemá ani tuto kategorii, jeho nejvyšší nabídkou je RTX 5080.
Jestli je nová cena za RTX 5090 po vyprodání dříve získaných skladových zásob 300 tisíc Kč a dostupných je sotva pár kusů, pak se snad definitivně všichni shodneme, že Nvidia přestala vyrábět grafické karty pro hráče. Zejména v kontextu toho, že koupě grafické karty za 300 tisíc Kč může stejně vésti k jejímu zahoření den-týden-měsíc po osazení do PC.
Problém jménem 16pin PCIe
Předchůdce 16pinového napájecího konektoru můžeme vystopovat třeba ke GeForce RTX 3090, která je první kartou od Nvidie, jíž už nepovažuji za produkt zamýšlený pro hráče, nýbrž za pouhé „kosti psům“. Později se na bázi tehdy použitého konektoru zrodil univerzální standard rámci ATX specifikace zvaný 12VHPWR a papírově schopný dodávat 600 W energie grafickým kartám. Nvidia jej použila u řady RTX 4000 a 600 W nikdy dodávat nezvládal, zvládal leda tak pouze hořet či se tavit. V rámci aktualizací specifikace ATX12V 3.0 → 3.1 přišla nová varianta 12V-2x6, jenže ani s ní to není nic světoborného.
Novou variantu používají právě RTX 5090 a další karty této řady, a i zde máme už spousty případů uživatelů, kterým se karta na konektoru upekla, oni reklamovali a e-shopy, i sama Nvidia, uživatelům karty nevyměňují, namísto toho vracejí peníze nebo hledají výmluvy jako vybledlé sériové číslo na záslepce karty. Tedy vrátí například ekvivalent 80 tisíc a milý uživatel si může koupit kartu novou, za 300 tisíc. Nebo si může políbit šos. Nebo je mu reklamace neférově zamítnuta. Taková je realita trhu, kde obrovské peníze stojí omezeně dostupný produkt, navíc obsahující závažnou a záměrnou konstrukční vadu, 16pinový napájecí konektor.
Mezitím Nvidia vesele bohatne a svoji hodnotu počítá v jednotkách biliónů USD.
Současná Nvidia už není ta Nvidia, která myslela na hráče
Cokoli z generace Blackwell primárně směřuje do výpočetního / AI segmentu. Víme historicky, že Nvidii netrápí, když její produkce končí v Číně, místo u hráčů. To možná trápilo Bidena a Trumpa, nejspíš ale jen do chvíle, kdy se ty karty stejně načerno do Číny stejně dostaly. Pořád lepší než součástky F-35 v Hong-Kongu. Ostatně víme, že palety a palety RTX 5090 proudí rovnou do AI / LLM tréninku, nikoli do obchodů, kde by si je koupili hráči. Víme, že racky plné Blackwellů si v Norsku pronajímá ByteDance / TikTok. Ta priorita už je prostě jinde.
Nvidia je obchodovatelná společnost, zodpovídá se akcionářům a jejich očekávaným výnosům a jako taková musí upřednostnit nikoli „nějaké obecné dobro“, ale právě tento aspekt. A tak jako se Google zbavil hesla „Don't be evil“, i Nvidia se chová pragmaticky. A tak máme nedostatek GeForce na trhu, jejich cenu zvyšují nedostatkové paměťové čipy a fakt, že karty mají možná menší životnost než umírající Raptory od Intelu.
Dokazuje to i tato skutečnost: GeFoce RTX 5090 byla uvedena v lednu 2025. To jsou skoro 2 roky. V roce 2026 nic nového od Nvidie nepřišlo a dle nejnovějších zpráv totéž bude platit i pro rok 2027, GeForce RTX 6000 máme čekat až v roce 2028.
A co jako chcete, dalo by se říci. Chcete snad aby, s ohledem na zpomalování vývoje výrobních procesů a s ohledem na jejich zdražování, Nvidia uvedla „RTX 6090“, která bude ještě nenasytnější než RTX 5090, tedy bude pálit 16pinové konektory ještě rychleji? Chcete takovou kartu, která navíc bude stát ještě víc, než RTX 5090 dnes? To přece nedává smysl. Nvidia, jakkoli dle mého jedná nemorálně, je v pozici, kde sama má mantinely, přes které nemůže: cenu a dostupnost rychlých paměťových čipů vhodných kapacit + zmenšující se pokroky mezi výrobními procesy TSMC a nemožnost rychlého nástupu masové výroby na těch nejnovějších + rostoucí cenu za wafery. K tomu tu smutnou skutečnost, že za daný čip jim AI segment zaplatí několikanásobně více.
Počátek konce GeForce
Od roku 2022 a uvedení modelu RTX 3090 žili mnozí hráči v domnění, že jde o herní hi-end. Nešlo. Tato monstrózní karta za nadstandardně vysokou cenu byla prvním modelem, který vznikl, aniž by dával smysl. RTX 4090 už byl opravdu nepovedený kus, karta, která se nedokázala živit ze svých napájecích zdrojů, karta neskutečně drahá, hladová, horká a těžká. RTX 5090 všechny tyto aspekty zhoršila. Všechny tyto tři uvedené modely jsou příkladem toho, co vůbec nemělo pro PCI Express ×16 slot vzniknout z čistě fyzikálních důvodů, v čele s gravitací, která láme PCB takových karet.
Herní hi-end Nvidie už téměř 5 let nejsou „devadesátkové“ modely, ale modely „osmdesátkové“. 32GB RTX 5090 za 300 tisíc Kč je naprostý úlet a nesmysl. 16GB RTX 5080 s cenovkou kolem 45 tisíc Kč už budiž, tu lze se skřípěním zubů s jejím nikoli 575W, ale „jen“ 360W TBP, považovat za herní grafickou kartu. Ale uvidíme, co čeká její cenovku. Dovolím si predikovat, že jednoho dne se nám „herní hi-end“ u Nvidie posune na sedmdesátkové karty, ať už budou číselně pojmenovány jakkoli.
Tedy pokud pro Nvidii bude lukrativní vůbec karty pro hráče ještě vyrábět. Ostatně jde vlastně o odpad z výroby výpočetních produktů, kde se nějaké nepovedené jednotky v GPU deaktivují a celé se to nazve „GeForce“. Nvidia už není společnost vyrábějící herní grafické karty. To pravil Jen-Hsun Huang už před 17 lety. Neříkal to jako vtip, myslel to vážně. Je zbytečné se tomu v roce 2026 divit. Nebrečme, že si jako hráči nemůžeme koupit RTX 5090. Ta věc nikdy nebyla pro nás.