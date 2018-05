 »   »  Omezování IPv6 tunelovacích technologií

Před několika lety ještě nebyl protokol IPv6 tak rozšířen jako dnes. Proto jsme se v červnu 2010 rozhodli zprovoznit první veřejný 6to4 relay router v České republice. V dubnu 2011 pak ještě také technologii Teredo v podobě Teredo serveru a Teredo relay routeru.

V obou případech měli uživatelé, nemající nativní podporu IPv6 od svého poskytovatele internetu, možnost pomocí tunelovacích technologií získat IPv6 adresu a přístup do sítě. Současně se vzhledem k blízkosti serverů přímo v peeringovém uzlu NIX.CZ zlepšila dostupnost a kvalita spojení. Více informací o obou technologiích si můžete přečíst na našem blogu.

Provoz po IPv6 se výrazně zvyšuje a tím pádem klesá potřeba a využitelnost tunelovacích technologií. Velice výmluvné jsou níže uvedené grafy společnosti Google, které ukazují, kolik uživatelů přistupuje na jejich služby pomocí protokolu IPv6. První graf znázorňuje postupný nárůst nativní podpory v posledních letech. Druhý pak ukazuje detail do roku 2012, kde je patrný pokles tunelovacích technologií.

Poměr toku IPv6 u Google

Pokles zastoupení IPv6 tunelů

Trend nárůstu nativní podpory IPv6 pozorujeme i v naší síti, aktuálně v rámci našeho AS získáváme z tranzitu přes 50 000 IPv6 prefixů. Pohledem na níže uvedený graf DNS dotazů je pak IPv6 protokol zastoupen přibližně z jedné pětiny.

DNS dotazy na servery CZ.NIC

Dalším argumentem je také zjištění, které autonomní systémy prefixy obou technologií propagují. Tedy konkrétně prefix 2001::/32 v případě Teredo a prefixy 2002::/16 a 192.88.99.0/24 v případě 6to4. Pohledem do statistik RIPE je patrné, že prefixy těchto technologií dnes propaguje převážně Hurricane Electric (AS6939). Následují pak CZ.NIC (AS25192), TREX (AS29432), SURFNET (AS1103 a AS1101), ITGATE (AS12779) nebo NWN (AS12816).

Statistiky RIPE pro Teredo

Statistiky RIPE pro 6to4

Je zřejmé, že nativní podpora protokolu IPv6 roste a ve světě postupně dochází k opouštění provozu tunelovacích technologií jejich provozovateli. To má však paradoxně za následek, že nám narůstá provoz Teredo a 6to4 tunelů přicházející ze zahraničních konektivit. Rozhodli jsme se, že také začneme s postupným omezováním těchto technologií.

V prvním čtvrtletí 2018 jsme přestali propagovat Teredo prefix 2001::/32 do zahraničí a ponechali propagaci prefixu do peeringových uzlů NIX.CZ a NIX.SK. Pro uživatele v České a Slovenské republice, jejichž poskytovatel internetu je připojen přímo nebo přes další subjekt do obou peeringových uzlů, to tedy neznamená žádné omezení. Zbytek uživatelů a okolní svět využijí jiné servery, s největší pravděpodobností ze sítě Hurricane Electric. Používání technologie Teredo propagované z naší sítě budeme i nadále sledovat, abychom mohli případně v budoucnu rozhodnout o jejím úplném vypnutí.

Provoz technologie 6to4 zůstává prozatím beze změny, nicméně i v tomto případě lze očekávat podobný scénář.

Původně napsáno pro blog CZ.NIC.