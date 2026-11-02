OpenAlt 2026: technologie, které dávají svobodu

Jak fungují technologie, které každý den používáme? Co se stane, když je můžeme nejen používat, ale také jim rozumět, upravovat je a podílet se na jejich vývoji? Odpovědi nabídne 21. ročník konference OpenAlt, který se uskuteční 7. a 8. listopadu 2026 na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Vstup na konferenci je zdarma.
OpenAlt propojuje otevřené technologie, svobodný software a hardware i lidi, kteří se kolem nich sdružují. Program se neomezuje na počítače a programování. Věnovat se bude například bezpečnosti a soukromí, Linuxu a svobodnému softwaru, umělé inteligenci, otevřenému hardwaru, elektronice, otevřeným datům i komunitním projektům.
Návštěvníci se mohou dozvědět, jak se lépe chránit v digitálním světě, co o nás mohou prozradit chytrá zařízení nebo jak přemýšlet o zabezpečení systémů. Další přednášky se zaměří na práci s AI agenty a využití umělé inteligence ve vzdělávání či vlastních projektech. Prostor dostane také mobilní Linux, alternativní operační systémy a služby založené na otevřených principech. Konkrétní program nabídne i řadu dalších témat a není potřeba mít o všem předchozí znalosti. OpenAlt je příležitostí objevit nové oblasti a zeptat se lidí, kteří se jim věnují.
Důležitá část konference se odehrává také mimo přednáškové sály. Na chodbách a u stánků lze potkat vývojáře, experimentátory i členy komunit, prohlédnout si jejich projekty a některé technologie si rovnou vyzkoušet. K vidění má být otevřený hardware, elektronika, rádiové technologie, 3D tisk nebo ukázky komunikační sítě MeshCore. Zájemci se mohou seznámit také s mobilním Linuxem a alternativními telefony.
Mezi zastoupenými projekty a komunitami budou OSCloud, česká open-source komunita provozující služby s důrazem na otevřenost, soukromí a nezávislost na velkých dodavatelích, nebo Base48. Dorazit mají také lidé spojení s Red Hatem, Vimem a Robotárnou. Seznam stánků a ukázek se může ještě rozšířit – právě nečekaná setkání a objevy patří k tomu, co tvoří atmosféru OpenAltu.
Konference není složená jen z přednášek. V pátek 6. listopadu se mohou účastníci sejít u piva v Kachničce a naladit se na konferenční víkend. Setkání na stejném místě se plánuje také na sobotní večer po skončení prvního dne OpenAltu. Bude tak prostor pokračovat v debatách, sdílet nápady a poznat další lidi z komunity.
Do Brna lze dorazit už v pátek také kvůli konferenci OPEN OPEN, která se 6. listopadu zaměří na otevřené technologie a jejich využití ve veřejné správě. OpenAlt na ni o víkendu naváže praktičtějším a komunitním pohledem na svobodný software, otevřený hardware a další technologie.
OpenAlt je určený každému, koho zajímá, jak technologie fungují a co vzniká, když lidé sdílejí své znalosti a nápady. Není potřeba být programátor ani odborník – stačí zvědavost a chuť poznat něco nového. Konference se koná 7. a 8. listopadu 2026 na FIT VUT v Brně. Vstup je zdarma díky podpoře partnerů. Aktuální informace a program najdete na webu OpenAltu.
Nemůžete dorazit osobně? Pokud se na OpenAlt nedostanete osobně, nemusíte o program přijít. Celá konference bude vysílána živě na webu vhsky.cz prostřednictvím PeerTube, svobodné platformy pro sdílení videí.