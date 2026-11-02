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OpenAlt 2026: technologie, které dávají svobodu

Redakce
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OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025 sobota
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
OpenAlt 2025
Všechny fotografie
Jak fungují technologie, které používáme každý den? Je možné mít kontrolu nad vlastním telefonem, daty a soukromím? Co všechno lze vytvořit s otevřeným softwarem, vlastním hardwarem nebo pomocí vzájemně si pomáhajících lidí?
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Jak fungují technologie, které každý den používáme? Co se stane, když je můžeme nejen používat, ale také jim rozumět, upravovat je a podílet se na jejich vývoji? Odpovědi nabídne 21. ročník konference OpenAlt, který se uskuteční 7. a 8. listopadu 2026 na Fakultě informačních technologií VUT v Brně. Vstup na konferenci je zdarma.

OpenAlt propojuje otevřené technologie, svobodný software a hardware i lidi, kteří se kolem nich sdružují. Program se neomezuje na počítače a programování. Věnovat se bude například bezpečnosti a soukromí, Linuxu a svobodnému softwaru, umělé inteligenci, otevřenému hardwaru, elektronice, otevřeným datům i komunitním projektům.

Návštěvníci se mohou dozvědět, jak se lépe chránit v digitálním světě, co o nás mohou prozradit chytrá zařízení nebo jak přemýšlet o zabezpečení systémů. Další přednášky se zaměří na práci s AI agenty a využití umělé inteligence ve vzdělávání či vlastních projektech. Prostor dostane také mobilní Linux, alternativní operační systémy a služby založené na otevřených principech. Konkrétní program nabídne i řadu dalších témat a není potřeba mít o všem předchozí znalosti. OpenAlt je příležitostí objevit nové oblasti a zeptat se lidí, kteří se jim věnují.

Důležitá část konference se odehrává také mimo přednáškové sály. Na chodbách a u stánků lze potkat vývojáře, experimentátory i členy komunit, prohlédnout si jejich projekty a některé technologie si rovnou vyzkoušet. K vidění má být otevřený hardware, elektronika, rádiové technologie, 3D tisk nebo ukázky komunikační sítě MeshCore. Zájemci se mohou seznámit také s mobilním Linuxem a alternativními telefony.

Mezi zastoupenými projekty a komunitami budou OSCloud, česká open-source komunita provozující služby s důrazem na otevřenost, soukromí a nezávislost na velkých dodavatelích, nebo Base48. Dorazit mají také lidé spojení s Red Hatem, Vimem a Robotárnou. Seznam stánků a ukázek se může ještě rozšířit – právě nečekaná setkání a objevy patří k tomu, co tvoří atmosféru OpenAltu.

Konference není složená jen z přednášek. V pátek 6. listopadu se mohou účastníci sejít u piva v Kachničce a naladit se na konferenční víkend. Setkání na stejném místě se plánuje také na sobotní večer po skončení prvního dne OpenAltu. Bude tak prostor pokračovat v debatách, sdílet nápady a poznat další lidi z komunity.

Do Brna lze dorazit už v pátek také kvůli konferenci OPEN OPEN, která se 6. listopadu zaměří na otevřené technologie a jejich využití ve veřejné správě. OpenAlt na ni o víkendu naváže praktičtějším a komunitním pohledem na svobodný software, otevřený hardware a další technologie.

Nextcloud školení

OpenAlt je určený každému, koho zajímá, jak technologie fungují a co vzniká, když lidé sdílejí své znalosti a nápady. Není potřeba být programátor ani odborník – stačí zvědavost a chuť poznat něco nového. Konference se koná 7. a 8. listopadu 2026 na FIT VUT v Brně. Vstup je zdarma díky podpoře partnerů. Aktuální informace a program najdete na webu OpenAltu.

Nemůžete dorazit osobně? Pokud se na OpenAlt nedostanete osobně, nemusíte o program přijít. Celá konference bude vysílána živě na webu vhsky.cz prostřednictvím PeerTube, svobodné platformy pro sdílení videí.

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Autor článku

Redakce

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