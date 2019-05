 »   »  OpenBSD 6.5: nový projekt OpenRsync a bezpečný RETGUARD

OpenBSD 6.5 vyšlo proti plánu o týden dřív a přineslo řadu zajímavých novinek. Nečekejte nic revolučního, jde spíše o klasické evoluční vydání, které věci posouvá zase o něco kupředu. Pojďme si společně ukázat ty nejzajímavější změny.

Jako vždy – bezpečnost především

Bezpečnostní mechanismus RETGUARD přichází, aby nahradil starý stack protector, prostě protože je v mnoha ohledech lepší. REGUARD funguje na platformě AMD64 a ARM64 a zajišťuje lepší zabezpečení než tradiční stack protector.

Unveil byl vylepšen, takže spousty procesů nyní mohou používat unveil("/", "r") , protože unveil chápe, ve kterém adresáři pracuje daný program a dokáže používat relativní cesty.

CLang lépe spolupracuje s REGUARDEM a je rychlejší a bezpečnější, protože ukládá data do registrů místo stacku, tam, kde to jde.

pfctl je nyní upraven tak, aby ignoroval neplatné netmasks při plnění tabulek.

LibreSSL 2.9.1 přináší spoustu drobných vylepšení, zvyšuje bezpečnost a zlepšuje interoperabilitu s OpenSSL.

OpenSSH 8.0 má tolik vylepšení, že to je na celý článek, vylepšen je ssh-keygen , scp , sftp , ssh-agent , ssh-add , sftp-server , a kromě toho je vyřešeno asi 15 dost zásadních bugů.

OpenRsync

Začaly práce na novém programu, který je licencován pod licencí ISC, má být plně kompatibilní s rsyncem a bude součástí základní části OpenBSD. Pro tuto chvíli jsou k dispozici volby -a a --delete , ale chybí --exclude .

Na domovské stránce si toho v tuto chvíli moc nepočtete, ale chlapci asi napřed vyvíjejí, a pak budou psát eseje. Pokud někoho zajímá zmíněná licence ISC, tak je to něco od OpenBSD, co se podobá MIT od FreeBSD. Zkrátka je to druh BSD licence, která více méně povoluje vše, ale je dost vágní. Přesněji to říkají na Wikipedii.

Instalátor o krok vpřed

Instalátor nyní při upgradu nejen nahrává nové verze programů, ale také čistí staré nepotřebné adresáře a soubory. Dříve toto bylo nutno dělat ručně podle popisu na internetu.