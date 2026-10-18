Oprava na poslední chvíli pro SSD Samsung, KDE přepíná na Plasmu 6.9

Týden v KDE: přeřazeno na Plasmu 6.9
KDE Plasma 6.8 je úspěšně venku a vývojáři nezpomalují. Nate s Johnem konstatují, že i Plasma 6.9 přijde s plnou palbou velkých věcí a už se na tom maká. Tento týden tu tak například máme výrazně vylepšený widget Počasí, mající nové rozložení prvků zahrnující i teploty po hodinách, předpovědi a podporu předpovědí z Open-Meteo.
Klávesnice na obrazovce Plasmy je nyní značně přepracovávána, zahrnuje řadu věcí, po kterých uživatelé volali, třeba modifikátory a šipky u klávesnice plné velikosti. Nastavení nočního režimu nově umožňuje definovat specifické časové periody, kde uživatel může oproti výchozímu nastavení noční režim zapnout či vypnout. Kdo preferuje opravdu malé ikony v systémové liště, může je nyní učinit opravdu malými.
Další vylepšení už míří i do čerstvě vydané šest-osmičky. Aktualizační verze Plasma 6.8.1 přinese vylepšené zobrazení OSD, kdy Plasma nyní upozorňuje na marnou změnu jasu na vyšší, pokud již je jas na maximu (podobně jako tomu v Plasmě je pro nastavení hlasitosti).
Plasma 6.9 dostává upravenou stránku pro klávesové zkratky v Nastavení systému, kde je nyní vše seskupeno ve vlastní sekci, nikoli v obecné sekci “Plasma Workspace”. Naopak šest-devítka nebude zobrazovat notifikace o připojení nové obrazovky, jde-li o obrazovku virtuální.
Další pro KDE podstatná novinka je v Qt 6.13.0, jde o renderování fontů s hintingem při použití škálovacích faktorů přes 100 %.
Opravy chyb, které se stihly v uplynulém týdnu, zahrnují čtyři kousky pro Plasmu 6.6.7, dva kousky pro Plasmu 6.7.6, čtyři pro již zmíněnou Plasmu 6.8.1 a stejně tak šest-devítku. Nadále tedy platí Nateho poplácání po vlastních ramenech vývojářů: opravovány jsou hned čtyři šestkové verze Plasmy. Jinak přehled zmiňuje po jedné opravě pro Frameworks 6.32, Qt 6.12.1 a netradičně také WirePlumber 0.5.19 (zde oprava řeší to, aby se přejmenování Bluetooth zvukového zařízení rovnou propisovalo do všech dalších částí systému).
Týden v GNOME #270: nový přehled přispěvatelů i libadwaita
Po počáteční verzi nástroje Contributor Atlas vydává GNOME inovovanou verzi a další datové sady. Můžeme tak zkoumat, co vše a od koho míří do jednotlivých projektů, dostupno online na GitLabu GNOME.
Jinak je tento týden vydána preview verze GNOME OS, více k tomu Adrian Vovk na svém blogu. Alice zase trochu vylepšila knihovnu libadwaita, několik vylepšení dostává také Kalendář či různé projekty třetích stran.
To podstatné se v GNOME ostatně odehrálo nedávno s vydáním verze 51, kterou obsahuje již vydané Ubuntu 26.10 a také Fedora 45, která je doslova na spadnutí.
Oprava pro SSD Samsung 990 míří do Linuxu 7.3 na poslední chvíli
Majitelé SSD typů Samsung 990 PRO a Samsung 990 EVO Plus si mohou oddychnout, nečekají je problémy, které by je čekaly, kdyby do jádra 7.3 (to je to, co už pohání třeba čerstvé Ubuntu 26.10) nepřibyly patche na poslední chvíli. Jde o opravu v PCI subsystému týkající se hlášení SSD o podpoře Immediate Readiness, vlastnosti ze specifikace PCI Express 4.0, kterou může SSD indikovat do systému možnost okamžitého zpracování konfiguračních požadavků po resetu.
Tato vlastnost značně urychluje přístup operačního systému k SSD po resetu, nicméně u těchto SSD od Samsungu může být přítomen firmware bez podpory Immediate Readiness, ač SSD podporu hlásí, přičemž linuxové jádro nemá za úkol věštění z křišťálové koule a podpora je tedy v tuto chvíli deaktivována.
Vývojová verze Wine 11.20
Tři drobnosti, dvacet čtyři uzavřených chyb, z toho jedna opravdu hodně stará. To je ve stručnosti aktuální vývojová verze projektu Wine. Tvůrci stihli nasadit Relay debugging pro ARM64EC, vylepšení v XML validaci a přesunout podporu CD-ROM do správce připojení.
Opravené chyby začínají nezvykle nízkým číslem 7054, které se týká hry Pure Pinball a chyby nahlášené na Nový rok 2007 v rámci Wine 0.9.28. Postupem let u ní přibývala hlášení, v jaké další verzi je stále přítomna, až v srpnu přišlo magické „opraveno v …“. Jinak jde o celkem standardní soubor novějších chybových hlášení z poslední doby.