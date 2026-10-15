Vyšlo Ubuntu 26.10 Stonking Stingray s jádrem Linux 7.3 a GNOME 51

Canonical ohlásil letošní podzimní vydání Ubuntu. Verze 26.10 staví na dokončovaném jádru 7.3, aktuálně se nacházejícím v rc7 stádiu, díky němuž Ubuntu přinese podporu třeba pro Xe3P iGPU Intel či procesory AMD generace Zen 6. Desktop běží na aktuálním GNOME 51 s řadou vlastních vylepšení.
V nastavení si lze kontrolovat, zdali je daný počítač certifikován pro Ubuntu (je zde i řada novinek pro podniky a bezpečnostních vylepšení). Upraven je přehled aplikací v App Center, kde je sjednoceno vše pro snap a deb varianty do jednoho celku. Totéž Centrum obsahuje vylepšenou instalaci kodeků. V podobě preview zde najdeme předinstalovaný speech-to-text nástroj Myna, který provádí přepis mluveného slova na text lokálně. Pro D-Bus je zde nově dbus-broker (dbus-daemon končí).
Mezi podporovanými platformami najdeme RVA23 RISC-V, nechybí nová verze implementace ZFS, novější systemd či dokončený 100% přechod na Rust coreutils. V nastavení naopak mizí podpora WEP Wi-Fi, odstraněna je i podpora pro staré System V skripty, novinek je opravdu hodně, viz jejich přehled na domovském webu projektu.
Současně byly vydány i varianty Ubuntu Budgie, Ubuntu Cinnamon, Ubuntu Kylin, Ubuntu Unity, Ubuntu MATE či Xubuntu, na Kubuntu či Lubuntu zatím čekáme.