 »   »  Otevřené vzdělávací zdroje: Česko jako open source velmoc?

Hovořit o otevřenosti a státní správě je vždy něčím problematickým, ale v případě otevřených vzdělávacích zdrojů (OER), které jsou v gesci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, možná něčím radostnějším. Předně proto, že se MŠMT je zřejmě jediné ministerstvo, které s otevřeností pracuje skutečně systematicky dlouhodobě a promyšleně, ale také proto, že za ním stojí již některé jasně pojmenovatelné výsledky a jistá dávka přemýšlení.

Ještě před několika lety bylo běžné, že pokud vznikaly materiály z projektů placených ze strukturálních fondů, musely být ošetřené copyrightem. Bylo sice možné se s MŠMT domluvit na výjimkách, ale šlo o řešení poměrně komplikované a administrativně náročné. Od té doby se ale hodně změnilo – ve Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 (ano do konce příštího roku!) je otevřenost zdrojů, řešení a přístupů vnímaná jako jedna ze základních hodnot, které je třeba ve školství rozvíjet a prosazovat. Už to samo o sobě je nesmírně zajímavé, protože Česko se díky tomuto opatření stalo – alespoň formálně – open source velmocí v oblasti vzdělávací politiky. Podobné deklarace o otevřenosti a otevřených vzdělávacích zdrojích se postupně dostávají do dalších materiálů, takže dnes lze říci, že jde o stabilní hodnotový pilíř.

Dokonce v rámci nedávno vypsané výzvy Digi2 OPVVV, která směřovala právě do oblasti digitálního vzdělávání byla otevřenost zdrojů něčím, co podmiňovalo státní dotaci. V tomto ohledu se tedy zdá, že jistý centrální tlak na otevřenost zdrojů skutečně existuje a funguje. To, co považujeme za zajímavé je, že druhý požadavek v této výzvě byl spojený s tím, že nestačí dodržení licenčních podmínek, ale že musí jít o řešení, která budou provozovatelná na běžně dostupných školních zařízeních. Otevřenost se tedy přesunula z roviny metodické a strategické – přes legislativní – až do oblasti sociální, což je možné považovat za velký krok kupředu.

Co jsou to otevřené vzdělávací zdroje?

Tento termín se zřejmě poprvé objevil na fóru pořádané UNESCO v roce 2012, které poměrně vágně OER definuje tak, že jde o libovolné učební nebo výzkumné materiály, které jsou licencované pod otevřenou licencí nebo vnímané jako veřejný statek, který zajišťuje jejich bezplatnou využitelnost. Je přitom lhostejné, na jakém médiu jsou uložené nebo o jaký druh objektů jde. Přitom není dotčeno autorské právo, což je parametr dobře známý z jiných otevřených oblastí. Vůbec prvním důležitým dokumentem v této oblasti byla tzv. Deklarace o otevřeném vzdělávání z Kapského města.

Nadace Williama a Flory Hewlettových s touto definicí pracuje také a říká, že „otevřené vzdělávací zdroje jsou výukové, studijní a vědecké materiály na jakémkoli médiu (digitálním nebo jiném), jenž jsou volně přístupné nebo byly zveřejněny na základě otevřené licence, která umožňuje bezplatný přístup, použití, přizpůsobení a přerozdělování ostatními, bez omezení nebo s malým omezení.“

OER tedy primárně souvisí s druhem objektů a jejich účelem, čímž jsou oddělené od dalších objektů, které mohou být otevřené nebo uzavřené (to je důležité pro legislativní uchopení) a s licencí. Ta musí být buď zcela otevřená nebo tvořit jen malou překážku. Je tedy například dovoleno vyžadovat uvedení autora nebo něco podobného, aniž by tato skutečnost narušila výše popsaný systém otevřenosti.

To, s čím se dlouhodobě vypořádává nejen české prostředí je ale přílišný formalismus. To, že nějaký objekt zbavíme copyrightu dle našeho soudu vůbec neimplikuje jeho otevřenost. Ta je spojena s tím, jak je od základů postavený, jakým způsobem je šířený atp. Právě tuto sociální vrstvu považujeme za nesmírně důležitou. Materiály s otevřenou licencí v repositáři se špatnou indexací vlastně nic nezajišťuje. Otevřenost musí být dána snahou o maximální zpřístupnění a dostupnost.

Ve strategických dokumentech k OER se dříve hodně hovořilo o hodnotě otevřeného vědění. OER je tedy něčím, co má pomáhat celé společnosti přistupovat k vědomostem bez zbytečných překážek. Motivace k takové aktivitě je přitom zřejmá – jsou to jednak ekonomické a sociální benefity, které jsou spojené se vzdělanější a nesegregovanou společností, ale také motivace v oblasti rozvoje inovací. Peter Jarvis navíc ukazuje, že společnost, která se neučí, nemůže být dlouhodobě demokratická. V těchto kulisách je pak téma otevřeného vzdělávání akcentováno také na mezinárodních fórech v Paříži 2012 a Lublani 2017.

Již zmíněná Nadace Williama a Flory Hewlettových reflektuje skutečnost, že OER není otázkou pouze licenční, ale skutečně ekologickou a definuje něco jako ekosystém OER, který má čtyři dimense – vývoj, distribuci, užití a úpravu (revizi). V případě vývoje je zdůrazňována rovina bezpečnosti, interoperability, práce s metadaty či strandardizace. U šíření pak otázka sdílení, tvorby politického prostředí otevřeného OER a práce s obchodními politikami a marketing. Třetí dimense se věnuje uplatnění a zahrnuje práci se zpětnou vazbou pro tvůrce a především hledání způsobů reálné edukační implementace. Poslední fáze spojená s revizí pak počítá se zapracováním zpětné vazby, aktualizací nebo rozšiřováním funkcí a formátů.

Obecně je možné říci, že vymezit, co je to OER je prakticky nesmírně náročné a složité. V českém prostředí s tímto konceptem pracuje Aliance pro otevřené vzdělávání, která je ale hodně formalistická a legislativně zakotvená. Jakkoli je možné najít více definici, můžeme říci, že právě to, co výše opakovaně zmiňovaná Nadace označuje jako ekosystém je určitě tématem k velké diskusi. Již zmíněné české MŠMT v této oblasti učinilo jisté vstřícné kroky, ale některé rozměry ekosystému v něm stále zcela chybí.