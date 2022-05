Overgrowth je open source, FreeRCT znovu staví RollerCoaster Tycoon 2

První vydání FreeRCT

Populární otevřenou reimplementací hry RollerCoaster Tycoon 2 je OpenRCT2, která ale poskytuje jen otevřený herní engine a ke svému běhu potřebuje soubory z originální hry. Proto vznikl projekt FreeRCT, který si dal za cíl vytvořit kompletně nezávislou otevřenou hru inspirovanou touto simulací zábavního parku.

Nejedná se ani o věrnou předělávku, herní principy a vzhled nachází pouze inspiraci v titulech RollerCoaster Tycoon 1 a RollerCoaster Tycoon 2. Hra je podle vyjádření vývojářů sice hratelná, ale stále ještě v rané fázi vývoje.

FreeRCT

Overgrowth je open source

Společnost Wolfire Games uvolnila zdrojové kódy počítačové hry Overgrowth pod licencí Apache 2.0. Wolfire Games počítá s tím, že jim komunita pomůže s vývojem této akční adventury zasazené do středověku, ve které spolu válčí antropomorfní zajíci, vlci, psi, kočky a krysy.





Kromě otevření hry dochází i k jejímu zlevnění o třetinu. Spolu s hrou byly uvolněny i zdrojové kódy jejího enginu, který ale jeho tvůrci příliš nedoporučují k využití v jiné hře.

Overgrowth

Shattered Pixel Dungeon je na Steamu

RPG s pixelovou grafikou Shattered Pixel Dungeon je po osmi letech vývoje k dispozici na Steamu s podporou i pro Linux. Až doposud byla tato hra k dispozici na jiných platformách jako Google Play nebo App Store a její zdrojové kódy na GitHubu.

Jedná se o Roguelike RPG s náhodně generovanými úrovněmi, nepřáteli, předměty a pastmi. Je postavena na zdrojovém kódu hry Pixel Dungeon.

Shattered Pixel Dungeon

PolyMC 1.2.0 s podporou pro Quilt

PolyMC je otevřený spouštěč hry Minecraft, který umožňuje spravovat více instancí, účtů a módů. S nově vydanou verzí 1.2.0 přidává spoustu novinek. Tou nejvýraznější je podpora pro The Quilt Project, což je otevřený, komunitou spravovaná sada nástrojů na práci s módy v Minecraftu. Kromě toho přibyla portable verze pro Linux, byly opraveny chyby ve Flatpaku, vývojáři zapracovali na podpoře architektury ARM64 a spousta dalších novinek.

PollyMC

V krátkosti

Nepodařilo se vydání třinácté verze dopravní simulace OpenTTD, takže 1. dubna vyšla pouze údržbová verze 12.2. Vyšla fhereoes2 0.9.14, nová verze předělávky hry Heroes of Might and Magic II s vylepšenou podporou více jazyků. Svobodný ovladač OpenRazer 3.3 přidává podporu pro více hardwaru na Linuxu. Svobodný herní engine Arx Libertatis vyšel ve verzi 1.2.1 s opravami chyb při používaní na ovladačích Mesa.