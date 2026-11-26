Kategorizace IP adresy
Co se dozvíte v článku
V minulém článku jsme skončili implementací povinné funkce
new_ctx() traitu
ProxyHttp, která nám posloužila k vytvoření instance našeho per-request kontextu a naplnění výchozími hodnotami.
Na konci budeme mít jednoduchou proxy, která:
- zjistí IP adresu klienta,
- zařadí ji do jedné z definovaných zón,
- výsledek uloží do kontextu požadavku,
- a před odesláním požadavku na upstream přidá HTTP hlavičku
X-Zone.
Samotnou klasifikaci provedeme ve fázi
request_filter(). Pingora tuto fázi doporučuje mimo jiné pro validaci požadavku, rate limiting a naplnění či validaci kontextu.
Poznámka: Jednotlivé fáze podrobněji popisuje dokumentace projektu Pingora.
Veškerý kód se vztahuje k Pingoře 0.8.1 a Rustu 1.97.1. Testy proběhly na Ubuntu 24.04.
Implementace bude následující:
async fn request_filter( &self, session: &mut Session, ctx: &mut Self::CTX, ) -> Result { let socket_addr = match session.client_addr() { Some(addr) => addr, None => { println!("No client address found, treating as Zone Unknown"); return Ok(false); } }; let client_ip = match socket_addr.as_inet() { Some(inet) => inet.ip(), None => { println!("Client address is not an IP socket, treating as Zone Unknown"); return Ok(false); } }; // Zone::from() zatím neexistuje, doplníme jej dále v článku. ctx.zone = Zone::from(client_ip); Ok(false) }
Důležitá je zde návratová hodnota
request_filter(). Dokumentace Cloudflare její význam popisuje následovně:
„If the user already sent a response to this request, an Ok(true) should be returned so that the proxy would exit. The proxy continues to the next phases when Ok(false) is returned.“
Prakticky tedy máme tři možnosti:
Ok(true)— odpověď klientovi jsme již odeslali a další zpracování požadavku se má ukončit,
Ok(false)— požadavek pokračuje do dalších fází proxy,
Err(...)— při zpracování nastala chyba a Pingora přejde do svého error flow, mimo jiné přes
fail_to_proxy().
Musíme tedy vrátit
Ok(false), protože zpracování pokračuje dalšími callbacky, kde chceme vybrat upstream (
upstream_peer()) a také přidat hlavičku X-Zone (callback
upstream_request_filter()).
Získání klientské IP adresy
Prvním krokem klasifikace požadavku je určení sítě, ze které klient přichází.
Nejprve pomocí
session.client_addr() získáme adresu klienta reprezentovanou typem
SocketAddr — viz
let socket_addr = match session.client_addr(). Metoda
client_addr() vrací
Option obsahující obecný typ
SocketAddr používaný Pingorou. Nejde o
std::net::SocketAddr ze standardní knihovny — Pingora tímto typem abstrahuje různé druhy socketových adres.
Poznámka: Na první pohled může být matoucí, že client_addr() není přímo metoda proxy vrstvy Session (viz dokumentace), kterou dostáváme v callbacku request_filter(). Pingora zde ale používá Rust trait Deref a zpřístupňuje metody vnitřní downstream session přímo na objektu session. Proto můžeme psát jednoduše
session.client_addr() místo toho, abychom museli explicitně sahat do vnitřního session objektu.
Proto také nemůžeme rovnou předpokládat, že máme IP socket. Pomocí
as_inet() nejprve zjistíme, zda jde o internetovou adresu, a teprve potom metodou
ip() získáme samotnou IP adresu.
Pokud
client_addr() vrátí
None, případně pokud adresa není typu Inet, klasifikaci přeskočíme a v kontextu ponecháme výchozí hodnotu
Zone::Unknown.
Poznámka: V reálném nasazení nemusí client_addr() představovat adresu skutečného klienta. Pokud před Pingorou stojí další proxy nebo load balancer, může vracet jeho adresu. Skutečnou klientskou IP pak obvykle určujeme například X-Forwarded-For, ovšem pouze pokud známe topologii infrastruktury a důvěřujeme proxy, která tuto hlavičku nastavuje. Tento problém v našem demonstračním příkladu neřešíme a pracujeme přímo s client_addr().
Výsledkem je proměnná
client_ip obsahující IP adresu typu
core::net::IpAddr. Informace o typu je zde důležitá, protože ji budeme potřebovat pro samotnou implementaci rozhodovacího algoritmu.
Konverze IpAddr → Zone
Poslední částí klasifikace je převod z IP na náš typ Zone.
Mohli bychom napsat pomocnou metodu k našemu typu Zone v bloku
impl jako například:
impl Zone { fn get_zone_from_ip(ip_addr: IpAddr) -> Self { . . . } }
Rust pro tento typ převodu nabízí idiomatičtější obecné rozhraní v podobě From.
V našem případě jsme se rozhodli, že převod vždy skončí nějakou hodnotou
Zone a každá hodnota IpAddr má definovaný výsledek. Konverze tedy nemůže selhat, a proto zde můžeme použít
From
impl From for Zone { fn from(ip: IpAddr) -> Zone { match ip { IpAddr::V4(ipv4) => { if ipv4.is_loopback() { Zone::Localhost } else if POD_NET.contains(&ipv4) { Zone::PodNet } else if ipv4.is_private() { Zone::Private } else { Zone::Public } } IpAddr::V6(_) => Zone::Unknown, } } }
Pořadí podmínek zde není náhodné. Síť Kubernetes podů
10.244.0.0/16 zároveň spadá do privátního IPv4 prostoru. Kontrolu
POD_NET.contains() proto musíme provést před obecnější kontrolou
ipv4.is_private(). V opačném případě bychom adresy podů vždy klasifikovali jako
Private.
Pro práci se síťovými rozsahy použijeme crate
ipnet a typ
Ipv4Net:
use ipnet::Ipv4Net;
Síť Kubernetes podů si pro účely našeho příkladu nadefinujeme přímo v programu:
static POD_NET: LazyLock = LazyLock::new(|| "10.244.0.0/16".parse().unwrap());
V produkční aplikaci bychom tuto hodnotu pravděpodobně načítali z konfigurace nebo získávali jiným způsobem z prostředí. Pro demonstrační program nám ale pevná hodnota postačí.
Proč zde používáme
LazyLock?
Hodnotu chceme mít dostupnou po celou dobu běhu programu, ale současně ji potřebujeme nejprve převést z textové reprezentace
"10.244.0.0/16" na typ
Ipv4Net.
LazyLock umožňuje tuto inicializaci provést při prvním použití a pouze jednou. Je to také pohodlný způsob, jak jednorázově parsovat staticky zadaný CIDR.
Členství adresy v síti pak ověříme pomocí:
POD_NET.contains(&ipv4)
Po implementaci
From se samotná klasifikace v
request_filter() zredukuje na jediný řádek:
ctx.zone = Zone::from(client_ip);
Stejnou konverzi bychom díky implementaci
From mohli zapsat také pomocí
Into:
ctx.zone = client_ip.into();
Kontext je tedy naplněný a můžeme pokračovat k další části flow. Tou je přidání hlavičky X-Zone do HTTP requestu, který odchází na upstream.
Přidání hlavičky a přeposlání na backend
V rámci flow je nejvhodnější hlavičky odcházející na upstream přidávat v trait metodě
upstream_request_filter(), tedy těsně před tím, než požadavek skutečně odejde na backend. Funkce
upstream_request_filter() dostává mutable referenci na
RequestHeader, tedy požadavek připravený k odeslání na upstream.
async fn upstream_request_filter(&self, session: &mut Session, upstream_request: &mut RequestHeader, ctx: &mut Self::CTX, ) -> Result<()>
Pozor!
RequestHeader zde není ve významu HTTP hlaviček, ale head části requestu a obsahuje mimo jiné třeba URI, HTTP verzi, HTTP metodu a mapu HTTP hlaviček.
Důležitým detailem je mutable reference na
RequestHeader. Díky ní můžeme požadavek před odesláním na upstream upravit — například přidat, změnit nebo odstranit HTTP hlavičky.
Podle dokumentace má typ
RequestHeader metodu
insert_header() se dvěma parametry name a value. Její parametry jsou definovány pomocí trait bounds, takže signatura může na první pohled působit trochu nezvykle.
pub fn insert_header(&mut self, name: impl IntoCaseHeaderName, value: impl TryInto )
Pro náš příklad stačí vědět, že jako název i hodnotu hlavičky můžeme použít řetězce, takže celá implementace
upstream_request_filter() může být překvapivě jednoduchá:
async fn upstream_request_filter(&self, _session: &mut Session, upstream_request: &mut RequestHeader, ctx: &mut Self::CTX, ) -> Result<()> { upstream_request.insert_header("X-Zone", ctx.zone.to_string())?; Ok(()) }
Hodnotu Zone ještě potřebujeme převést na textovou reprezentaci použitelnou jako hodnota HTTP hlavičky. Proto pro náš enum implementujeme standardní trait Display:
impl Display for Zone { fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter<'_>) -> std::fmt::Result { let zone_str = match self { Zone::Localhost => "Localhost", Zone::Private => "Private", Zone::Public => "Public", Zone::PodNet => "PodNet", Zone::Unknown => "Unknown", }; write!(f, "{}", zone_str) } }
Díky implementaci Display je pro typ automaticky dostupný také trait ToString, takže můžeme jednoduše použít
ctx.zone.to_string().
Všimněme si také operátoru
?. Převod hodnoty na
HeaderValue může skončit chybou a
insert_header() proto vrací Result. Protože
upstream_request_filter() rovněž vrací
Result, můžeme případnou chybu pomocí
? jednoduše propagovat do request flow Pingory.
Tím je celé request flow hotové:
Na relativně jednoduchém příkladu tak používáme kontext přesně k účelu, pro který je určen: přenášíme stav konkrétního requestu mezi jednotlivými fázemi proxy.
Testujeme!
Pro testování klasifikací využijeme IP aliasy nad loopback zařízením. Trochu oříšek bude zóna Public. V našem jednoduchém klasifikátoru do ní spadnou IPv4 adresy, které nejsou loopback, PodNet ani private; nemusí tedy jít nutně o globálně routovatelné adresy.
Naštěstí však existuje TEST-NET-2 neboli 198.51.100.0/24, který je určen právě pro účely takových testů. Vybereme si tedy jednu IP z tohoto rozsahu a přidáme ji jako alias na lo. Dále přidáme aliasy pro privátní rozsah a budeme simulovat i rozsah v rámci pod network. Následující příkazy pustíme pod rootem nebo přes sudo:
ip addr add 198.51.100.10/32 dev lo ip addr add 10.244.0.10/32 dev lo ip addr add 192.168.0.10/32 dev lo
Pro demonstraci si ukážeme pouze test zón Public, PodNet a Private. Protože všechny testovací adresy přidáme jako lokální aliasy a pomocí
curl --interface je explicitně použijeme jako zdrojovou adresu spojení, můžeme jednotlivé zóny simulovat bez dalších síťových namespace nebo veth párů.
Dále spustíme jednoduchý testovací „backend“:
$ while true ; do echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)" | nc -N -lp 8080 ; done
V druhém terminálu spustíme naši proxy:
$ cargo run Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.40s Running `target/debug/lb-with-ctx`
Nyní můžeme jednotlivé adresy otestovat pomocí nástroje
curl:
$ curl http://127.0.0.1:8000 --interface 198.51.100.10 -v * Trying 127.0.0.1:8000... * Name '198.51.100.10' family 2 resolved to '198.51.100.10' family 2 * Local port: 0 * Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8000 > GET / HTTP/1.1 > Host: 127.0.0.1:8000 . < HTTP/1.1 200 OK . $ curl http://127.0.0.1:8000 --interface 10.244.0.10 -v * Trying 127.0.0.1:8000... * Name '10.244.0.10' family 2 resolved to '10.244.0.10' family 2 * Local port: 0 * Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8000 > GET / HTTP/1.1 > Host: 127.0.0.1:8000 . < HTTP/1.1 200 OK . $ curl http://127.0.0.1:8000 --interface 192.168.0.10 -v * Trying 127.0.0.1:8000... * Name '192.168.0.10' family 2 resolved to '192.168.0.10' family 2 * Local port: 0 * Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 8000 > GET / HTTP/1.1 > Host: 127.0.0.1:8000 . < HTTP/1.1 200 OK .
Na backendu pak u jednotlivých requestů uvidíme hlavičku
X-Zone s očekávanou hodnotou:
$ while true ; do echo -e "HTTP/1.1 200 OK\n\n $(date)" | nc -N -lp 8080 ; done GET / HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1:8000 User-Agent: curl/8.5.0 Accept: */* X-Zone: Public GET / HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1:8000 User-Agent: curl/8.5.0 Accept: */* X-Zone: PodNet GET / HTTP/1.1 Host: 127.0.0.1:8000 User-Agent: curl/8.5.0 Accept: */* X-Zone: Private
V logu proxy vidíme tyto záznamy:
$ cargo run Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.23s Running `target/debug/lb-with-ctx` upstream peer is: Backend { addr: Inet(127.0.0.1:8080), weight: 1, ext: {} }, zone is: Public upstream peer is: Backend { addr: Inet(127.0.0.1:8080), weight: 1, ext: {} }, zone is: PodNet upstream peer is: Backend { addr: Inet(127.0.0.1:8080), weight: 1, ext: {} }, zone is: Private
Poznámka: v minulém díle jsme zmínili IPv6, která padá do zóny Unknown. Abychom skutečně mohli otestovat i primitivní IPv6 klasifikaci, musíme přidat listener tohoto protokolu (týká se pouze downstream spojení) v rámci funkce main() voláním funkce
lb.add_tcp("[::1]:8000");
Shrnutí
Proxy tedy IP adresu klienta správně klasifikuje, výsledek uloží do kontextu a v pozdější fázi jej použije při úpravě požadavku odcházejícího na upstream.
Současně jsme si na jednom malém příkladu ukázali několik obecných principů, ke kterým se při psaní proxy v Pingoře budeme opakovaně vracet: práci s jednotlivými fázemi request flow, předávání per-request stavu pomocí
CTX, idiomatické převody typů pomocí
From a propagaci chyb operátorem
?.
Kompletní kód je k dispozici na GitHubu a adresáři 03-zone-classification