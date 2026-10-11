Plasma 6.8 za pár dnů, méně zahraničních pracovníků pro Adobe či Microsoft

Týden v KDE: Plasma 6.8 za pár dnů
Tento týden je hlášení o vývoji desktopového prostředí KDE Plasma poměrně stručné, informují Nate Graham a John Venness. Vývojáři se povětšinou věnovali pilování posledních drobností verze 6.8, která bude vydána 14. října, něco málo pak z novinek putuje do vývojové větve, ze které příští rok vzejde Plasma 6.9.
Plasma 6.8 tak dostala vylepšený widget počasí, kde pokud nepřijdou žádná data z dané služby, je uživatel informován, místo aby koukal na prázdný čtvereček. Opět je dále vylepšena navigace klávesnicí v KRunneru.
Plasma 6.9 přinese podporu vypnutí notifikací, kdy Spectacle provádí záznam obrazovky. Nastavení systému se nově zeptá na kontrolu nastavení firewallu, pokud se nepodaří najít žádnou síťovou tiskárnu. Náhledy virtuálních ploch v Overview jsou vizuálně jednotnější a příjemnější na pohled.
Po jedné z oprav chyb míří do aktualizačních verzí Plasma 6.6.7 a Plasma 6.7.6, finišující Plasma 6.8 pak rovnou přijde na svět s několika dalšími opravami, včetně plně funkčních aktualizací Flatpak aplikací v Discoveru, opravu lagování a stutteringu u dlaždicového spořádání desktopu s některými GPU Nvidia a jejich uzavřenými ovladači.
Dvě opravy míří do balíku Frameworks 6.32. Plasma 6.9 pak dostává opravu pro ovládání jasu podsvícení klávesnic připojených až po přihlášení uživatele.
Týden v GNOME #269: ne moc nového
Týdenní hlášení projektu GNOME rovnou začíná s Circles a knihovnami, kde je zmíněna nová verze 1.0 nástroje Concessio pro uživatelsky přívětivější práci s oprávněními.
Mezi aplikacemi třetích stran je to třeba další kalendářová aplikace Era 0.2.0, která přináší několik novinek oproti verzi 0.1.0, dále jako již tradičně další vydání projektu RustConn či přehrávače Ratic 0.4.4 s podporou textů skladeb. Více v 269. přehledu novinek v GNOME.
Trumpova administrativa zmrazila zelené karty pro velké IT korporace
Ochrana pracovních míst pro Američany, to je důvod, který americká administrativa v čele s JD Vancem zmiňují jako důvod pro zrušení udělování H1B víz zahraničním pracovníkům. Týká se to společností Microsoft, Adobe a dalších, u kterých v tom současné vedení USA vidí zneužívání tohoto mechanismu zelených karet, které poškozuje Američany.
JD Vance konstatoval, že loni Microsoft propustil 6 000 amerických pracovníků, zatímco 6 300 zahraničních přijal na H1B víza. V tomto kontextu je však zajímavostí, že do USA přišli díky H1B vízům jak šéf Microsoftu Satya Nadella, tak třeba Elon Musk.
JD Vance dále dodal, že devět univerzit, včetně Harvardu, Yale, Brown, MIT a Stanfordu, budou vyšetřovány pro zneužívání víz na výměnné pobyty, které ve svém důsledku vedou ke snižování platů Američanů.
Valve Proton 11.0–2e opravuje EA
Hry distribuované v rámci platformy EA budou zase o něco méně zlobit, Valve ve spolupráci s CodeWeavers vydává novou verzi balíku Proton, která právě problematický běh aplikace a her od EA řeší.
Jde o jediné dvě novinky této verze: oprava pro launcher EA App, kde nebylo správně zaměřováno přihlašovací okno s Gamescope, dále pak opravy pro některé herní tituly, kde se nezobrazovaly správně splash obrazovky.
Další vývoj podpory HDMI 2.1 v AMDGPU
To hlavní předem: podpora HDMI 2.1 dosáhne v jádru Linux 7.4 v ovladači AMDGPU takové kvality, že bude možné ji ve výchozím nastavení zapnout. V řešení jsou věci kolem FRL (Fixed Rate Link), VRR („FreeSync“) a také ALLM – automatického přepínání do režimu s nízkou latencí. Očekávejme i vyšší stabilitu běhu a čistší přechody mezi jednotlivými režimy, jak jsme psali už ve zprávičkách (podpora FRL v jádru Linux 7.2 či pasivní HDMI 2.1 VRR v AMDGPU). Poslední pull request také přidává direct scan-out alpha pro některé DRM formáty a několik dalších oprav v AMDGPU či AMDKFD, včetně podpory ještě nevydaných karet, oprav v SR-IOV a UALink.