Plasma 6 v KDE Neon, Intel Arc zase až o 15% rychlejší

Týden v KDE: pokroky v pracích na Plasmě 6

Vývoj Plasmy 6 probíhá dle plánů.Aktuální stav, hlásí Nate Graham, je takový, že portování kódu Plasmy 6 je dokončeno, zbývá jen jedna větší věc (vše z DataEngines). Portovány tak jsou prvky Plasma SVG do KSvg, věci kolem Kirigami, KActionCollection, je tu nové wallpaper API + Plasmoid component API + Plasmoid actions API atd. Nate současně připomíná, že vedle kódu Plasmy 6 se masivně portuje kód budoucí verze KDE Frameworks 6, bez kterého by to prostě nefungovalo.

Většina portování Plasmy na Qt6 by neměla být pro uživatele nijak viditelná. Nate právě na kontrolování toho, aby uživatel měl stále stejně vypadající desktop, strávil poslední dva měsíce práce. Jsou ale dvě oblasti, kde naopak změna je nutná a žádaná. Jednou z nich je aktualizace ikon na Kirigami a přechod na používání v systému nastavených ikon všude – tento proces byl již dokončen. Druhou věcí je portování KCM (KConfig Module).

Nyní vývojáři soustředí síly na další kroky ve vývoji Qt6 verze. Budou také implementovány plánované vlastnosti, na které zatím pro portaci kódu nebyl čas.





Plasma 6 s KF6 v experimentální větvi KDE Neon

V návaznosti na zprávy posledních týdnů a měsíců a též v návaznosti na výše uvedené dodejme, že kdo chce provozovat Plasmu 6 a KDE Frameworks 6, může sáhnout po experimentální verzi linuxové distribuce KDE Neon, což je na Ubuntu LTS postavené distro přímo od vývojářů KDE, mající tři instalační ISO: stabilní, testovací a unstable.

Speciálně pro testování šestkové Plasmy nyní vznikla nová vývojová větev, kterou včera projekt KDE představil na svém blogu a kterou lze zprovoznit pár příkazy v terminálu (pokud uživatel nepoužívá unstable větev, která Qt6 nabízí už od května).





Zájemci ale musí počítat s tím, že toto není hotový software pro běžné užívání, i jen do beta stádia mu chybí ještě zhruba čtvrt roku a do vydání finální verze KDE Plasma 6.0 zbývá ještě zhruba 9 měsíců.

Intel zase poladil ovladač, GPU Arc/Xe jsou rychlejší o 10 až 15%

Linux 6.6 přinese aktualizovanou verzi ovladače i915 pro současná GPU Intel, která navyšuje výkon v řadě her zhruba o 10 až 15 %.

Optimalizace proběhly na úrovni Render P-States / Requested Power States. Optimalzace vedly k naměřenému zvýšení výkonu u Counter-Strike: Global Offensive (+14.5% s OpenGL, resp. +12,9% s Vulkan) a Civilization VI (+11% s OpenGL) a týkají se posledních generací GPU Xe a výš.

Otevřený ovladač Nvidia Vulkan bude v Mesa 23.3

Otevřený ovladač API Vulkan pro karty Nvidia, známý též prostě jako NVK, je definitivně zahrnut do větve kódu, ze které vzejde budoucí Mesa 23.3 (viz merge request).

Dík již tradičně nepatří ani tak Nvidii, jako spíše vývojářům z Red hatu a Collabory a také nezávislým vývojářům, kteří na projektu i ovladači nouveau pracují. Ovladač NVK doplní již existující Gallium3D nouveau NVC0 ovaldač pro OpenGL.

Nadále však platí, že je zde sice jistá funkčnost, ale dokud Nvidia nezveřejní všechny potřebné podklady, budou zde jistá omezení, zejména v oblasti výkonu a energetické efektivity běhu s těmito otevřenými ovladači.

Vydání Mesa 23.3 se očekává v posledním čtvrtletí tohoto roku, potřebný jaderný kód bude začleněn v chystaném Linuxu 6.6, hlásí David Airlie.

Coreboot přidává podporu pro HP EliteBook 820 G2

Nejnovějším typem základní desky s podporou v projektu Coreboot je ta, která je srdcem notebooků HP EliteBook 820 G2 laptop.

Tyto stroje Broadwell éry (první 14nm CPU Intel, doba zhruba kolem jara 2015) se stále dají sehnat v repasované podpobě za ceny kolem 4 až 5 tisíc Kč a výkonově bude v těchto 12,5palcových strojích osazené ULV Core i5 s 2(CPU / 4×HT ještě mnohdy dostačovat.

Každopádně Coreboot je nyní podporuje (příslušný kód je na GitHubu), ač je třeba počítat s nutnosti binárního blobu ve firmwaru a firmwarem pro Intel Management Engine (ME) plus binárkami Broadwell MRC/REFCODE.