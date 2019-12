 »   »  Plundervolt: nový útok na procesory Intel ohrožující data v SGX

Vědci ze tří evropských univerzit odhalili nový typ útoku, který nazvali Plundervolt. Využili k němu rozhraní, skrze které je možné ovládat napětí a frekvenci procesoru. Je to vlastně stejný mechanismus, který se obvykle používá pro přetaktování procesoru a navýšení jeho výkonu.

V tomto případě ale akademici zjistili, že při správném použití je možné ovlivňovat bity v paměti SGX – Intel Software Guard Extensions. To je funkce moderních procesorů, která dovoluje citlivé informace uložit do zvlášť chráněné oblasti, do které nemá přístup běžný kód. Tedy ani ten v jádře operačního systému.

Ukázalo se ovšem, že Plundervolt umí měnit data v této paměti, čehož je možné využít například k získání šifrovacích klíčů nebo k vytvoření nových bezpečnostních mezer v software, který byl předtím bezpečný.