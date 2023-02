Poruchovost disků 2022: heliové disky neselhávají častěji, Seagate se zlepšuje

Řečí konkrétních čísel společnost Backblaze provozovala k 31. prosinci 2022 přesně 235 608 pevných disků, z čehož 4 299 kusů sloužilo jak bootovací a 231 309 jako datové disky. Zpráva za rok 2022 se z pochopitelných důvodů soustředí na ony datové disky, které jsou v provozu trvale.

Z přehledu je mimochodem odstraněno 388 disků, u kterých Backblaze neprovozuje od daného modelu alespoň 60 kousků, nebo sloužily a slouží jako testovací modely. V následujících odstavcích se tedy budeme bavit o 230 921 discích.

Backblaze HDD 2022 Autor: Backblaze

Repertoár disků u Backblaze je poměrně velký, zahrnuje 29 modelů od všech výrobců, tedy HGST (původně Hitachi Gigastorage, ještě dříve IBM, nyní pod křídly WD), Seagate (ta zse před lety spolkla HDD divizi Samsungu), Toshiba a právě Western Digital (WDC). Z hlediska počtu provozovaných kusů daných modelů má Backblaze od těch nejméně zastoupených pod 100 ks, nejvíce zastoupené disky se pohybují v počtu nízkých desítek tisíc kusů, nejvíce provozuje Backblaze 14TB modelů Toshiba MQ07ACA14TA, přes 38 tisíc. Pokud bychom však sčítali dohromady i rodiny, tedy jednotlivé revize stejných disků, do podobných čísel by se dostaly i jiné modely, například 12TB disky HGST či 12TB Seagate.





Všech 230 tisíc disků 29 různých modelů naběhalo loni téměř 79 miliónů dnů v provozu, průměrně to tedy vychází na přibližně 341 dnů na každý disk, tedy 93,44% využití. Ještě jinak řečeno: v průměru každý kus disku běžel 22 hodin 25 minut a 36 sekund denně. To lze považovat za víceméně nepřetržitý provoz, přerušovaný různými provozními odstávkami / nasazováním disků do provozu.

Výsledky za loňský rok

Jelikož o statistikách Backblaze píši už řadu let, pamatuji si doby, kdy za etalon kvality, disky, které prakticky neselhávaly, platila značka HGST, zatímco vybrané smolné modely od Seagate padaly jako mouchy po dešti.





Letos je situace jiná, Backblaze eviduje jediný typ disku, který neselhal za celý rok ani v jednom případě, a sice 8TB Seagate ST8000NM000A, avšak s dodatkem, že je to právě ten nejméně zastoupený model s pouhými 79 kusy v provozu.

Problémové a bezproblémové disky

Více samozřejmě vypovídá statistika třeba o 12TB HGST, kde z více než 13 tisíc disků selhalo jen 73 kusů. Vezmeme-li v potaz pouze modely, kde je alespoň 1 tisíc disků v provozu, pak můžeme říci, že skvěle si vedou například 14–16TB disky WDC, kde hodnota AFR je třeba i jen 0,12 %, konkrétně tedy z více než 8 tisíc disků selhalo 10 kusů, a to se nyní konkrétně bavíme o podtypu, který má u Backblaze naběhány již dva roky v provozu (zatímco výše uvedení 8TB Seagate jen něco přes 1 rok a pro doplnění: onen 12TB HGST necelé dva roky).

Ostatně i toto je další zajímavý údaj: ve statistice za loňský rok má Backblaze třeba dva podtypy stejného 4TB disku HGST, které mají naběháno více než 6 let v provozu a AFR kolem 0,5 %. To 4TB Seagate s více než 7 let v provozu má AFR téměř 3,5 %, což připomíná právě onu éru horších disků Seagate oproti HGST, navíc o rok více v provozu, na druhou stranu však musíme vyzdvihnout letitou výdrž disků a připomenout dvě podstatné věci, které pravidelně vypadávají z Backblaze, případně i z různých statistik Googlu: disky většinou selžou už v prvních měsících provozu, nebo až po mnoha letech. A za druhé, diskům obecně výrazně více svědčí nepřetržitý provoz, než neustále zapínání/vypínání.

K druhému bodu mohu připomenout osobní zkušenost, kdy jsme s kamarádem ve stejné době zakoupili externí 2TB USB 3.0 disk Samsung (interně to byla 7200ot. Seagate Barracuda). On jej provozoval s Windows, kde systém uměl disk vždy po nějaké době nečinnosti vypnout. Jelikož na disku měl archiv videí a fotek, jeho disk byl mnohokrát za den vypnut, zapnut a tak stále dokola. Jeho 2TB disk vydržel něco málo přes rok a půl až dva roky (přesně už si to nevybavuji). Já stejný disk provozoval na Linuxu, kde jej žádná distribuce tehdy neuměla vypínat, takže mi od března 2014 do března 2020 běžel v nepřetržitém provozu. Na konci jeho éry jsem z něj bez problémů zkopíroval všechna data, zcela bezchybně, a nahradil jej jiným diskem.

Z nejstarších disků máme v přehledu u Backblaze 6TB Seagate (ST6000DX000) s průměrným stářím téměř 8 let a 4TB Toshibu o jeden měsíc mladší. U obou lze oproti roku 2021 pozorovat růst AFR, tedy pokud se trend potvrdí, zdá se, že pro tyto nejstarší disky se obecně nastává konec životní pouti. Avšak statistika zde už není příliš vypovídající, neb Backblaze provozuje už velmi malé množství těchto starých disků a každý kus, který odejde, zahýbe viditelně s procenty AFR.

Nové modely v roce 2022

Backblaze tedy v roce 2022 přidala do portfolia pět nových modelů disků. Jde o dvojici 8TB (WD Ultrastar He8 / HUH728080ALE604 a Seagate Exos 7E8 ST8000NM000A), které slouží jako náhrada starších dosluhujících 8TB disků v nadále provozovaných polích, a dále pak trojici 16TB modelů pro nová disková pole (Seagate Exos X18 / ST16000NM002J, Toshiba MG08ACA16TA a WD Ultrastar DC HC550 / WUH721816ALE6L4) rozšiřující nabízenou kapacitu. Nelze o všech tvrdit, že jde o ryze nové disky, spíše o nové revize.

Závěrečné postřehy

Backblaze se v přehledu dále zaobírá tím, co stojí za zvyšující se hodnotou AFR. Je to samozřejmě dáno mimo jiné stárnoucí flotilou disků, kdy ty opravdu nejstarší modely odcházejí zvyšujícím se tempem (jak jsme psali výše). Mezi značkami nadále v součtu platí za nejvíce poruchovou Seagate, ale jak jsme již psali, trend jeví známky obratu k lepšímu. Zajímavé je, že HGST je za poslední rok poruchovější než WDC, nutno je však stejným dechem dodat, že u HGST se bavíme o discích s kapacitami sahajícími až ke 4 TB a stáří 8 let, zatímco u WDC má Backblaze ve statistkách jen novější modely s kapacitami 14 a 16 TB.

Jednoznačné doporučení ze statistik neplyne. Podíváme-li se na nyní nejčastější kapacity 14 a 16 TB, lze u všech značek říci, že poruchovost je (zatím? Disky jsou relativně mladé!) poměrně nízká a spíše je to pro domácího uživatele otázka případné smůly na konkrétní kus, který odejde. Osobně bych za překvapivě pozitivní prohlásil skutečnost, že heliové disky stále nevykazují nijak viditelně vyšší míru selhávání oproti běžným vzduchovým, a to je tomu již skoro 10 let od chvíle, kdy první heliové HGST Ultrastar HE s kapacitou 6 TB a 7 plotnami místo 5 šly na trh.