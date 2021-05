SSD jsou spolehlivější než HDD, tvrdí Backblaze, IBM má funkční 2nm čip GAA-FET

GIMP 2.99.6 je venku, kdy vyjde verze 3.0 stále nejasné

Další malý krůček na cestě k přelomovému GIMPu 3.0 byl učiněn. Hned ale zkroťme nadšení, o tom, kdy verze 3.0 vyjde, stále není jasno. Každopádně vývojová verze GIMP 2.99.6 je zase o kousek dál v portaci projektu na GTK3 a implementaci dalších novinek do trojky chystaných. Najdeme zde třeba podporu vodítek mimo plátno, výběr předvoleb v dialogu velikosti plátna (pro škálování na 150 či 300dpi), zoomování plátna pomocí pinch gesta, vylepšený nástroj Paint Select (experimentální funkce), lepší nakládání s gAMA / cHRM daty (embedded profil barev) v PNG či pokračující stabilizaci API pro ostré vydání 3.0.

Z hlediska trojky se stále řeší věci kolem GtkAction implementace v GTK3 a také určitých velkých potíží v běhu na Waylandu. Proto zatím není jasné, jak dlouho ještě práce na GIMPu 3.0 celkově potrvají.

Vývojová verze Wine 6.8

Nejnovější vývojová verze Wine je spíše takové ospalé vydání. Implementuje velmi málo menších změn, jmenovitě nově instaluje knihovny do podadresářů pro konkrétní architektury, do formátu Portable Executable je převedena jedna knihovna (Secur32) a přibyla podpora Map objektu v JavaScriptu. Opraveno je pak 35 chyb. Ta nejstarší čekala na opravu 13 let, nejmladší pak týden.

Opravena je i veledůležitá chyba týkající se padání LibreOffice 5.1.0, kdy se tehdy před 5 lety diskutovala, aby bez odpovědi zůstal dotaz, zdali to dělá i LibreOffice 5.1.1, načež nyní o 5 let později další člověk přidal poznámku, že s Wine 6.7 už LibreOffice nepadá a tak ji Alexandre Julliard označil za opravenou.

Další týden v projektu KDE

Nate Graham vydal další shrnutí vývoje projektu desktopového prostředí KDE. Novinky se převážně týkají nadcházejícího vydání KDE Plasma 5.22. Najdeme zde například možnost omezit časový interval Monitoru systému, oprava v Gwenview, který již nebude zmaten při otevírání souborů, jejichž MIME typ nesouhlasí s příponou souboru (plus je zde přehlednější postranní lišta, ladící s celkovým vzhledem KDE), odstranění zbytečného tlačítka pro odinstalování programů na stránce s aktualizacemi.

Dále došlo na opravy v nastavení přístupnosti, vylepšení v nastavení kopírovaných dat ve Spectacle. V appletu notifikací bylo tlačítko pro smazání všeho vyčleněno ven z hamburgeru, dále byla provedena aktualizace toho, co zobrazuje systémové nastavení zvuku v případě použití PipeWire, přepracován je systémový applet nastavení akumulátoru a jasu.

Vylepšení v LibreOffice Impress pro ppt/pptx

V září 2019 byla ohlášena iniciativa na vylepšení podpory pseudo-oteřených-uzavřených formátů prezentací Microsoft PowerPoint (tedy ppt a pptx). LibreOffice nyní shrnuje, co se povedlo implementovat. Není toho málo. Byla například přidána podpora importu a exportu audio komentářů ve slajdech, vylepšení průběžné změny průhlednosti objektů, chybně bílé pozadí grafů, vylepšení v podpoře transformací obrázků, export tvarů do bitmap, stínování tabuleb v pptx, vertikální zarovnání exportovaných tabulek, vylepšení podpory SmartArt, opravení poměru stran grafických odrážek, podpora průhlednosti glow efektu, opravy v pozicování a pořadí různých prvků a mnohé další. Stav samozřejmě ani nadále není ideální, ale to ani se záměrně „zahnojenou“ specifikací MS OOXML nelze čekat.

SSD jsou spolehlivější než HDD, tvrdí Backblaze

Společnost Backblaze je kromě jiného celosvětově známá pravidelným vydáváním statistik o poruchovosti datových úložišť, myšleno HDD. Vedle toho ale provozuje i mnohá SSD a nyní tedy v rámci dalšího reportu přišla s porovnáním jejich obecné spolehlivosti. Data zahrnují období prvních tří měsíců tohoto roku.

Hodnota average failure rate (AFR) pro HDD došla na číslo 10,56 %, u SSD Backblaze uvádí 0,58 %, tedy zhruba 20× méně. Převedeno na počty kusů to znamená, že statisticky v provozu u Backblaze selhal v daném období každý desátý pevný disk, mezi SSD to bylo jen 1 z 200.

Data za celé období, co Backblaze statistiky shromažďuje, říkají, že AFR pro HDD je 6,04 %, pro SSD pak 0,65 %. Opět, za zhruba desetinásobný rozdíl to lze považovat. Nutno však vzít v potaz to, že průměrné stáří SSD ve statistikách je ~13 měsíců, zatímco u HDD je to ~50 měsíců. Dodejme také, že u HDD statistiky zhoršují například některé modely Seagate, zatímco HGST jsou typicky násobně spolehlivější. Pro SSD zase dodejme, že se v průběhu let mění výrobní technologie (zmenšují se nanometry výrobního procesu) a současně zvyšuje počet bitů v paměťových buňkách (SLC → MLC → TLC → QLC → …) a to může mít do budoucna také jistý vliv.

Samsung bude opět jedničkou ve výrobě čipů

DigiTimes přichází se informaci, dle které jde vývoj polovodičového trhu takovým směrem, že Intel opět přijde o své prvenství největšího výrobce polovodičových čipů na světě. Poprvé se tak stalo v roce 2018, kdy jej těsně předběhl jihokorejský Samsung, nicméně Intelu se díky určitým okolnostem podařilo na pozici jedničky dostat zpět.

Tento kvartál ale prvenství opět převezme Samsung, a to zčásti díky tomu, že Intelu se v procesorech stále nedaří a tak jeho prodeje nerostou. Naopak Samsung roste zejména díky zvyšujícím se prodejům čipů typu DRAM a NAND flash.

LibreOffice dostává počáteční podporu kompilace do WebAssembly

Do projektu LibreOffice byla zahrnuta počáteční podpora na EmScripten založeném cross-buildu a kompilace do formátu WebAssembly (WASM). Výhledově by tak plnohodnotný balík mohl běžet ve webovém prohlížeči či za pomoci Wasmeru. S příchodem WASM by se správa projektu webové verze mohla oproti minulým snahám zjednodušit a ve výsledku tak dostat LibreOffice i do nasazení, kde s ním zatím administrátoři nepočítají.

Nový kód přichází do projektu ještě před vydáním testovací verze LibreOffice 7.2 Alpha 1, která je v plánu na příští týden. V rámci této řady se až začátkem června počítá s feature freeze a následnými beta verzemi. Stabilní vydání LibreOffice 7.2 přijde nejdříve koncem letních prázdnin.

IBM má funkční 2nm GAA-FET čip

Vlastní továrny sice IBM už nemá, sama už ani výrobu, jak jsme ji znali před lety, nerealizuje, přesto se drží na špici vývoje výrobních technologií. Nyní se pochlubila prvními 2nm čipy vyrobenými technologií GAA-FET (gate-all-around FET), u kterých uvádí možnost dosahovat až o 45% vyššího výkonu ve srovnání se současnými 7nm FinFET, resp. možnost mít stejně výkonný čip při pouze čtvrtinové spotřebě. Podrobněji k tématu na Cnews.cz.