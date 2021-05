Obsah

1. Cross assemblery a cross překladače pro platformu osmibitových domácích mikropočítačů Atari

2. Vznik moderních assemblerů má kořeny v padesátých letech

3. První makroassemblery

4. Svět cross assemblerů

5. Cross assemblery pro mikroprocesor 6502,

6. Jednoprůchodové versus víceprůchodové assemblery

7. Specifika počítačů Atari z hlediska cross assemblerů

8. Cross assembler ATasm

9. Makra aneb první krok k vysokoúrovňovým jazykům

10. Cross assembler ca65

11. Cross assembler xa65

12. To nejlepší na konec – Mad-Assembler (MADS)

13. Svět cross překladačů

14. cc65

15. Atalan

16. Doplnění: makro assemblery pro osobní mikropočítače s mikroprocesorem Motorola 68000

17. Příloha 1: instalace cross assembleru ATasm

18. Příloha 2: instalace cross assembleru xa (xa65)

19. Příloha 3: instalace MAD Assembleru na Linuxu

20. Odkazy na Internetu

1. Cross assemblery a cross překladače pro platformu osmibitových domácích mikropočítačů Atari

V článcích o vývojových prostředích a nástrojích určených pro osmibitové domácí mikropočítače Atari [1] [2] pochopitelně nemůžeme zapomenout ani na takzvané cross compilery a cross assemblery (viz poznámka o českém překladu tohoto názvu umístěná na konci této kapitoly). Tyto typy vývojových nástrojů jsou velmi často používané i dnes, zejména v oblasti mikrořadičů, digitálních signálových procesorů nebo mobilních telefonů (viz například projekt Scratchbox). Ovšem tato technologie se ve skutečnosti používala již na samotném začátku osmibitové éry (a to nejenom na osmibitových domácích mikropočítačích, ale i na počítačích určených pro průmyslová použití, což je zcela odlišná kategorie strojů, které ovšem mnohdy používaly totožné typy mikroprocesorů).

Obrázek 1: Platformovka Cohen's Towers ve variantě pro osmibitové mikropočítače Atari.

Například vývoj her pro herní konzoli Atari 2600 (Atari Video Computer System neboli Atari VCS) byl ve skutečnosti prováděn na minipočítači (a podle pamětníků se jednalo o poměrně propracované vývojové nástroje – samozřejmě s ohledem na dobové možnosti). Ovšem i později některé firmy vyvíjely profesionální software určený pro osmibitová Atari i pro další osmibitové mikropočítače na výkonnějších strojích, kde se prováděl i překlad, slinkování a příprava výsledného binárního obrazu pro cartridge či dokonce přímo příprava disket (nebo jejich binárních obrazů). Poněkud předběhněme: přesně tento princip je používán i v moderních cross assemblerech a cross překladačích pro osmibitová Atari, které budou zmíněny v navazujících kapitolách.

Obrázek 2: Obrazovka ze hry Mr.Do! po konverzi na osmibitové domácí mikropočítače. Původně se jednalo o hru určenou pro herní automaty, později vyšla i pro prakticky všechny typy osmibitových mikropočítačů a to mj. i díky možnosti cross překladu pro různé platformy.

Poznámka: již minule jsme si řekli, že existuje i český termín křížový překladač, ale musím se přiznat, že mi připadá jako výsledek otrockého překladu a navíc se slovo „cross“ přeložilo ve špatném kontextu.

2. Vznik moderních assemblerů má kořeny v padesátých letech

Vývoj assemblerů je poměrně úzce spjatý s prvními počítači (tehdy většinou mainframy), které používaly pro uložení programů nějakou formu zapisovatelné či dokonce přepisovatelné paměti [3]. Dobrým příkladem může být počítač EDSAC neboli Electronic Delay Storage Automatic Calculator. Pro tento počítač byl v roce 1949, tedy před sedmdesáti lety, vytvořen velmi jednoduchý assembler, v němž byly mnemotechnické zkratky instrukcí zkráceny na jediný znak. Tento koncept byl později rozšířen, takže se v pozdějších assemblerech setkáme s mnemotechnickými zkratkami instrukcí se dvěma, třemi, čtyřmi či s proměnným počtem znaků. Ovšem poměrně často se i u pozdějších assemblerů setkáme s třípísmennými zkratkami; například u assemblerů pro mikroprocesory Intel 8080, Intel 8086, MOS 6502 atd. (a tedy i u cross assemblerů zmíněných v dnešním článku).

Obrázek 3: Telefonní volič pocházející zhruba z doby vzniku hry OXO.

Poznámka: s počítačem EDSAC zmíněným v předchozím odstavci jsme se již na stránkách Rootu kdysi setkali. Právě na tomto počítači totiž vznikla první skutečná počítačová hra. V tomto roce 1952 totiž dopsal Alexander S. Douglas (tehdy student na univerzitě v Cambridge) svoji disertační práci na téma problematiky interakce člověka s počítačem (což tehdy pochopitelně byla dosti žhavá novinka). V rámci své práce naprogramoval Douglas na počítači EDSAC jednu z prvních skutečných počítačových her pojmenovanou OXO. Jednalo se o zjednodušenou variantu piškvorků hranou na herní ploše mající rozměry 3×3 políčka. Tato hra je v anglosaském světě známá právě pod názvem OXO (název je samozřejmě složen z tvarů symbolů používaných ve hře), popř. Tic-Tac-Toe nebo Noughts and Crosses. Zajímavé bylo ovládání této hry, protože se jako ovladač využíval otočný telefonní volič, který si pravděpodobně pamatujete z relativně nedávné éry používání telefonů (a dálnopisů) s pulsní volbou.

Obrázek 4: Assembler na mikropočítači Commodore C64 je již ukázkou moderně pojatého assembleru. Povšimněte si třípísmenných mnemotechnických jmen instrukcí, o nichž jsme se zmínili výše.

Ovšem vraťme se zpátky k prvním nástrojům, které dnes nazýváme assemblery. V roce 1955 vznikl pro počítače řady IBM 650 systém SOAP neboli celým jménem Symbolic Optimal Assembly Program (ať již slovo „optimal“ mělo znamenat cokoli). Autorem tohoto systému, kde se již objevuje slovo assembler, byl Stan Poley. Právě v této době, tj. zhruba v polovině padesátých let minulého století, se assemblery rozšířily i na prakticky všechny ostatní typy mainframů vyráběných osmi nejvýznamnějšími společnostmi v této oblasti (kterým se přezdívalo „IBM a sedm trpaslíků“). Mezi tyto společnosti patřily firmy Borroughs, UNIVAC, NCR, Control Data Corporation (CDC), Honeywell, RCA a General Electric (GE).

Obrázek 5: Obal na kazetu se Zeus Assemblerem pro ZX Spectrum. Jedná se o klasický nativní assembler – překlad probíhal na stejném stroji, pro který byl určen samotný assembler.

Poznámka: IBM 650, který začal být nabízen v roce 1954, se stal velmi populárním počítačem a používal se i ve školství. Tento počítač používal dekadický kód instrukcí i dat, což zjednodušovalo práci na nízké úrovni (assembler, monitor atd.) a vybaven byl pamětí založenou na magnetickém bubnu s kapacitou 1000 slov, 2000 slov či při použití nejvyšší konfigurace 4000 slov.

Obrázek 6: Vývojové prostředí Zeus Assembleru (vývojovými prostředky určenými pro ZX Spectrum se budeme zabývat v samostatném článku, který na tento miniseriál navazuje).

Původní assemblery prováděly pouze základní činnost – překlad mnemotechnických kódů instrukcí do strojového kódu. Takový překlad bylo možné provést v jednom průchodu, což mj. znamenalo, že zdrojový kód mohl být uložen na děrných štítcích nebo děrných páskách a výsledek opět mohl být zaznamenán na stejná datová média. Spotřeba paměti pro překlad (v angličtině se používá assembly neboli sestavení) byla v tomto případě minimální a nebyla ani závislá na objemu zdrojového kódu. Ovšem současně byly tyto assemblery dosti omezené, například neumožňovaly použití návěstí (label) u cílů skoků. Tento nedostatek byl odstraněn u další generace assemblerů podporujících takzvané symbolické adresy. Proto se někdy assemblery nazývaly jazyk symbolických adres – JSA.

Poznámka: ve skutečnosti je možné i při jednom průchodu vytvořit binární tvar programu, který však v některých případech nebude přímo spustitelný, protože vyžaduje linker, který mj. doplní chybějící cílové adresy skoků, volaných subrutin atd.

Obrázek 7: Jak se programovalo v assembleru si můžete vyzkoušet na stránce http://6502asm.com. Zde je implementován assembler i emulátor počítače založeného na osmibitovém mikroprocesoru MOS 6502.

3. První makroassemblery

Programům zmíněným ve druhé kapitole, jejichž možnosti se postupně vylepšovaly (například do nich přibyla podpora textových maker, řízení víceprůchodového překladu, překlad využívající podmínky pro výběr větví kódu, vytváření výstupních sestav s překládanými symboly, později i skutečné linkování s knihovnami atd.), se začalo obecně říkat assemblery a jazyku pro symbolický zápis programů pak jazyk symbolických instrukcí či jazyk symbolických adres – assembly language (někdy též zkráceně nazývaný assembler, takže toto slovo má vlastně dodnes oba dva významy). Jednalo se o svým způsobem převratnou myšlenku: sám počítač byl použit pro tvorbu programů, čímž odpadla namáhavá práce s tužkou a papírem.

Obrázek 8: Úvodní obrazovka Atari Macro Assembleru. Tímto nástrojem jsme se již v tomto seriálu zabývali, a to konkrétně v tomto článku.

Zapomenout v tomto kontextu nesmíme ani na počítač GE-635 a pro něj vyvinutý makroassembler GEMAP, protože právě s využitím tohoto prostředku vznikla první verze UNIXu. Vývoj tohoto operačního systému začal na PDP-7, ovšem hardwarové možnosti tohoto počítače byly velmi omezené, například kapacita operační paměti dosahovala pouze 8192 osmnáctibitových slov, tj. osmnácti kilobajtů. Z tohoto důvodu byl originální UNIX (který ovšem toto jméno ještě neměl) naprogramován v assembleru počítače PDP-7, přičemž je zajímavé, že vlastní vývoj byl prováděn na jiném (výkonnějším a taktéž mnohem dražším) počítači: již zmíněném 36bitovém GE-635 s využitím makroassembleru GEMAP. Po vytvoření objektového kódu tímto assemblerem se (stále ještě na počítači GE-635) zapsalo přeložené jádro i další pomocné programy na děrnou pásku, která se následně vložila do čtecího zařízení na počítači PDP-7, odkud se systém „nabootoval“ patřičným příkazem zadaným z řídicího panelu – máme zde tedy pěkný praktický příklad použití jak cross assembleru, tak i cross překladače.

Obrázek 9: Vývojové prostředí Atari Macro Assembleru. Opět si povšimněte použití třípísmenných mnemotechnických názvů instrukcí.

4. Svět cross assemblerů

Svět cross assemblerů je poměrně rozsáhlý a má za sebou již několik desítek let vývoje. Cross assemblery se typicky používají (a s velkou pravděpodobností i budou nadále používat) pro vývoj aplikací pro čtyřbitové a osmibitové mikrořadiče, zejména v případě čipů s malým množstvím paměti RAM i ROM. Týká se to například některých řad mikrořadičů PIC a taktéž (zdá se) nesmrtelnému čipu 8051 či řadě 68HC (to je však dáno především historickými důvody, protože na trhu již existují mikrořadiče, které mají větší výkon resp. menší spotřebu při použití stejné výrobní technologie).

Obrázek 10: Pro vývoj aplikací určených pro osmibitové mikrořadiče PIC lze použít i mnoho open source nástrojů. Na tomto screenshotu jsou zobrazena některá okna nástroje gpsim (simulátoru mikrořadičů). Už z principu činnosti těchto nástrojů se jedná o cross assemblery.

U mikrořadičů, které obsahují více RAM/ROM je ovšem stále zřetelněji vidět příklon k použití vyšších programovacích jazyků (u osmibitových čipů řady S08 a RS08 nalezneme běžné C, u šestnáctibitových čipů MSP430 je dokonce podporován Rust, a u 32bitových mikrořadičů, kde dnes jasně vede architektura ARM, konkrétně v případě malých mikrořadičů Cortex-M0 a Cortex-M0+, lze použít i mnohé další jazyky). V takovém případě se používají cross compilery; vývoj tedy neprobíhá přímo na daném čipu/mikrořadiči).

Obrázek 11: Čipy XMC4000 založené na jádru Cortex-M0.

Autor původní fotky: Davewave88.

5. Cross assemblery pro mikroprocesor 6502

V následujících kapitolách se budeme věnovat cross assemblerům, které je možné použít pro tvorbu aplikací určených pro osmibitové domácí mikropočítače Atari. Ve skutečnosti jsou však některé dále zmíněné assemblery pojaty obecněji, protože mnohé z nich je možné použít i například pro aplikace určené pro konkurenční mikropočítače Commodore C64 či C128, osobní mikropočítače Apple II (někdy dokonce i Apple IIgs), osmibitové mikropočítače vyráběné společností Acorn, osmibitové herní konzole atd. Důvod takové univerzálnosti těchto assemblerů je prostý – všechny zmíněné mikropočítače obsahují nějakou variantu osmibitového mikroprocesoru MOS 6502 popř. 8/16bitového mikroprocesoru 65816, takže assemblery mohou produkovat „kompatibilní strojový kód“. Ten pochopitelně nebude kompatibilní se všemi ostatními podpůrnými čipy, které jsou mezi zmíněnými počítači a herními konzolami naprosto rozdílné, ovšem assemblery stejně uživatele od HW daného počítače neodstiňují a ani odstiňovat nemají (tj. například kód určený pro práci s čipem ANTIC bude použitelný jen v počítačích Atari, dtto pro VIC-II a počítače Commodore).

Obrázek 12: Osmibitová herní konzole Nintendo Entertainment System (NES) je přímým předchůdcem SNESu a obsahuje čip do značné míry kompatibilní s MOS 6502.

Poznámka: u dále popsaných cross assemblerů se skutečně setkáme s tím, že jsou podporovány různé cílové architektury. Typicky se jedná o kombinaci osmibitové Atari + herní konzole Atari 5200, dále je mnohdy podporována i herní konzole Atari 2600, ovšem mnohdy jsou podporovány i počítače Commodore, Acorn BBC Micro a popř. i různé herní konzole.

Obrázek 13: Dobový plakát s počítačem Acorn BBC Micro, což byl předchůdce počítače Acorn Archimedes. I tento počítač byl vybaven mikroprocesorem MOS 6502.

6. Jednoprůchodové versus víceprůchodové assemblery

Assemblery (dnes v naprosté většině případů pochopitelně makroassemblery) můžeme rozdělit podle mnoha hledisek. Zejména v minulosti existovalo jedno důležité rozdělení, a to konkrétně na assemblery s jedním průchodem (one pass) a na assemblery se dvěma průchody (two pass) popř. i větším množstvím průchodů (multi pass). Interně se jednoprůchodové a víceprůchodové assemblery odlišují, protože musí být postaveny na odlišné logice práce se symboly a adresami.

Nejčastěji se setkáme s dvouprůchodovými překladači. V prvním průchodu se čte zdrojový kód a interně se vytváří tabulka symbolů a popř. i tabulka literálů (u symbolů, které prozatím nejsou definovány, se zapisuje pouze jejich název a nikoli adresa – ta se doplní později). Při této činnosti se neustále pracuje s čítačem lokací (což je vlastně obdoba PC v runtime). A u makroassemblerů se provádí další činnosti – expanze maker, rozhodnutí, která část kódu se prochází atd. Ve druhém průchodu se již za symboly doplňují jejich konkrétní adresy a s využitím tabulky operačních kódů se generuje výsledný objektový kód popř. přímo strojový (spustitelný) kód.

Poznámka: často se setkáme s tvrzením, že první fáze provádí analýzu a druhá syntézu, což je pěkné shrnutí.

Assemblery jednoprůchodové naopak již při prvním čtení zdrojového kódu vytváří kód strojový. Ovšem u těch symbolů, u nichž není známá adresa, se opět vytváří tabulka, tentokrát adres, kde je symbol použit. Tato tabulka je při nalezení konkrétní adresy symbolu procházena a assembler se musí vrátit ve strojovém kódu zpět a doplnit tuto adresu. Interně se tedy jedná o poněkud složitější operaci, která vyžaduje použití několika triků a není tak univerzální, jako překladače dvouprůchodové.

Proč však bylo dělení na jednoprůchodové a víceprůchodové assemblery tak důležité? Souviselo to s tím, že (zejména u nativních assemblerů, tedy nikoli u cross assemblerů) bylo nutné zdrojový kód postupně načítat z úložného zařízení (typicky z diskety) a mezivýsledek překladu mnohdy taktéž ukládat na disketu a ve druhém průchodu znovu tento mezivýsledek načítat. To byla pochopitelně časově náročná operace, kterou se u jednoprůchodových assemblerů podařilo zredukovat.

7. Specifika počítačů Atari z hlediska cross assemblerů

Všechny dále zmíněné assemblery dokážou ze zdrojového kódu (ten se pro větší zmatek nazývá taktéž assembler) vytvořit takzvaný strojový kód, který může programátor nějakým způsobem dále využít, například ve formě podprogramu volaného z jiné aplikace atd. (pozor je ovšem nutné dát na to, že v případě mikroprocesoru MOS 6502 bude tento strojový kód nutné umístit na konkrétní adresu v paměti – nejde snadno realokovat). To ovšem není vše, protože cross assemblery by měly v co největší možné míře usnadnit a samozřejmě taktéž urychlit vývoj. Proto mnohé z těchto nástrojů kromě strojového kódu dokážou upravit obraz diskety (přidají do obrazu nový soubor s přeloženým objektovým kódem) popř. přímo obraz stavu počítače (viz obě poznámky pod tímto odstavcem).

Poznámka1: obrazem diskety se ve světě emulátorů osmibitových mikropočítačů Atari rozumí soubory, které skutečně obsahují binární obraz diskety. Disketová jednotka, resp. přesněji řečeno i více disketových jednotek, je totiž v emulátorech počítačů Atari představována právě těmito soubory. Jen na okraj – právě z tohoto důvodu má většina obrazů disket totožnou velikost, protože obsahují binární obraz všech sektorů, tedy i sektorů prázdných. Pokud daný assembler dokáže zapsat strojový kód na obraz diskety, bude tento kód představován novým souborem, který lze v DOSu načíst příkazem L (nebo ho jinak využít přímo v rámci dané aplikace – všechny aplikace mají přístup k zařízení D1 až D8 a mohou tedy přistupovat k obsahu diskety).

Obrázek 14: Namapování souborů s obrazy disket na konkrétní diskety v emulovaných disketových jednotkách.

Poznámka2: obraz stavu počítače je další typ souboru, který skutečně obsahuje stav emulovaného počítače Atari v daný časový okamžik. Do značné míry se tento soubor podobá souboru, který se vytvoří na běžném PC v případě hibernace. Emulátory počítačů Atari umožňují vytvořit stavový soubor kdykoli, například během hry před obtížnou pasáží, popř. při vývoji pro snadný návrat k danému stavu (při použití BASICu se samozřejmě zachová i zdrojový kód atd.). A vzhledem k tomu, že strojový kód vytvořený assemblerem je umístěn na konkrétní adresu (řekněme na šestou stránku paměti, tj. od adresy 1536 do adresy 1791), může assembler přímo změnit příslušnou oblast paměti ve stavovém souboru a po obnovení stavu bude tento strojový kód ihned dostupný a funkční – vlastně se jedná o hot-plug na steroidech :-)

Obrázek 15: Uložení stavu počítače lze v emulátoru skutečně provést naprosto kdykoli.

8. Cross assembler ATasm

Prvním cross assemblerem, s nímž se dnes seznámíme, je makro assembler nazvaný ATasm. Tento assembler je navržen takovým způsobem, aby byl v co největší možné míře kompatibilní s Mac/65 (viz první článek). ATasm je naprogramovaný v jazyku C a ovládá se z příkazové řádky, tak jako běžné assemblery a překladače. Mj. i z tohoto důvodu ho je možné přeložit a používat na jakékoli platformě vybavené překladačem ANSI C (dokumentace zmiňuje GNU C, ovšem použít je možné i další překladače). Důležité je, že soubory se strojovým kódem, které ATasm produkuje, lze použít několika možnými způsoby. Základem je samozřejmě klasický objektový soubor, který je dále použitelný například při uložení na určitou (předem známou) adresu v počítači. Příkladem mohou být podprogramy typicky ukládané do šesté stránky paměti.

Obrázek 16: Úvodní obrazovka MAC/65 verze 1.02.

Ovšem kromě toho je možné výsledek překladu uložit na obraz diskety pod určitým jménem (strojový kód se pak zobrazí v DOSu a lze ho načíst příkazem L). Podporovány jsou dva formáty – XFD i ATR (oba podporované většinou současných emulátorů). A navíc dokáže Atasm upravit přímo stavový soubor počítače, což je asi nejrychlejší způsob, jak výsledek překladu otestovat. Jako každý moderní assembler podporuje Atasm makra a podmíněný překlad.

Obrázek 17: MAC/65 – po opuštění debuggeru příkazem Q je možné pokračovat ve vývoji, například si nechat vypsat uživatelem zapsaný kód příkazem PRINT, zde bez čísel řádků.

Příklad zdrojového textu kompatibilního s ATasmem:

symbol .= table value = 10 wsync = $D40A *=$600 DLI pha ; this is a test of comments lda #8+3*2 sta WSYNC sta $d000 pla rti .MACRO VDLI ldy # <%1 ldx # >%1 lda #$c0 sty $0200 stx $0201 sta $d40e .ENDM

9. Makra aneb první krok k vysokoúrovňovým jazykům

Díky knihovním makrům ovšem může text zapsaný v assembleru ATasm vypadat vysokoúrovňově:

1000 .TITLE "A SAMPLE PROGRAM USING IOMAC.LIB" 1010 .OPT NO LIST 1020 .INCLUDE sysequ.m65 1030 .INCLUDE iomac.lib 1040 .OPT LIST 1050 .PAGE " [end of equates and libraries...begin code]" 1060 .OPT NO MLIST 1070 *= $7000 ; an arbitrary location 1080 ; 1090 SAMPLE 1100 JMP AROUND ; skip buffers, etc. 1110 ; 1120 BUFFER *= *+256 1130 ; 1140 MESSAGE1 .BYTE +$80," This is a test of the sample program Type your name here : " 1150 .BYTE " " 1160 M1LENGTH = *-MESSAGE1 1170 MESSAGE2 .BYTE "Hi there, " 1180 M2LENGTH = *-MESSAGE2 1190 ; 1200 ; BEGIN ACTUAL CODE 1210 ; 1220 AROUND 1230 OPEN 3,8,0,"P:" 1240 BPUT 0,MESSAGE1,M1LENGTH 1250 INPUT 0,BUFFER 1260 PRINT 0 1270 BPUT 0,MESSAGE2,M2LENGTH 1280 PRINT 0,BUFFER 1290 PRINT 3,"Also, we send it to the printer..." 1280 BPUT 3,MESSAGE2,M2LENGTH 1310 PRINT 3,BUFFER 1320 PRINT 0,"That's all folks" 1330 CLOSE 3 1340 RTS 1350 .OPT NO LIST 1360 .END

Poznámka: v tomto zdrojovém kódu vlastně není přímo použita ani jedna instrukce!

Vše je zajištěno díky knihovnímu souboru iomac.lib s mnoha užitečnými makry, například:

2310 ; MACRO: OPEN 2320 ; 2330 ; FORM: OPEN ch,aux1,aux2,filespec 2340 ; 2350 ; ch is given as in the @CH macro 2360 ; aux1 and aux2 are given as in the @CV macro 2370 ; filespec is given as in the @FL macro 2380 ; 2390 ; will attempt to open the given file name on 2400 ; the given channel, using the open "modes" 2410 ; specified by aux1 and aux2 2420 ; 2430 .MACRO OPEN 2440 .IF %0<>4 2450 .ERROR "OPEN: wrong number of arguments" 2460 .ELSE 2470 .IF %4<256 2480 XIO COPN,%1,%2,%3,%$4 2490 .ELSE 2500 XIO COPN,%1,%2,%3,%4 2510 .ENDIF 2520 .ENDIF 2530 .ENDM

Poznámka: povšimněte si podmínek, což jsou konstrukce vyhodnocované v době překladu.

10. Cross assembler ca65

Dalším cross assemblerem, s nímž se dnes alespoň ve stručnosti seznámíme, je assembler nazvaný ca65. Jedná se o assembler, který je součástí projektu cc65, tedy překladače programovacího jazyka C pro mikroprocesory MOS 6502, 65C02 i pro šestnáctibitový procesor 65816 (který ovšem nabízí režim zpětné kompatibility s MOS 6502). Ve skutečnosti je ovšem možné ca65 použít samostatně – na cc65 závislý není (ve skutečnosti je závislost právě opačná). Opět se jedná o makro assembler, jenž je zajímavý tím, že je jednoprůchodový, na rozdíl od přece jen častějších dvouprůchodových assemblerů.

Následuje příklad rutiny naprogramované pro ca65:

Label: ; A label and a comment lda #$20 ; A 6502 instruction plus comment L1: ldx #$20 ; Same with label L2: .byte "Hello world" ; Label plus control command mymac $20 ; Macro expansion MySym = 3*L1 ; Symbol definition MaSym = Label ; Another symbol

V režimu 65816 je k dispozici několik jmenných aliasů instrukcí, které se snaží sblížit původní jmenné konvence s novými instrukcemi, které v MOS 6502 neexistují:

CPA CMP DEA DEC A INA INC A SWA XBA TAD TCD TAS TCS TDA TDC TSA TSC

Podporovány jsou i některé nedokumentované či nesmyslné instrukce, které ovšem MOS 6502 zpracovává, neboť jeho dekodér instrukcí nezachytí nesmyslné operační znaky:

ALR A:=(A and #{imm})/2 ANC A:=A and #{imm} ARR A:=(A and #{imm})/2 AXS X:=A and X-#{imm} DCP {adr}:={adr}-1; A-{adr} ISC {adr}:={adr}+1; A:=A-{adr} LAS A,X,S:={adr} and S LAX A,X:={adr} RLA {adr}:={adr}rol; A:=A and {adr} RRA {adr}:={adr}ror; A:=A adc {adr} SAX {adr}:=A and X SLO {adr}:={adr}*2; A:=A or {adr} SRE {adr}:={adr}/2; A:=A xor {adr}

11. Cross assembler xa65

Dalším cross assemblerem, jenž si dnes popíšeme, je nástroj nazvaný jednoduše xa popř. xa65. Jedná se o univerzální assembler podporující všechny varianty mikroprocesorů MOS 6502 a taktéž šestnáctibitový čip 65816. Vzhledem k tomu, že se jedná o univerzální assembler, je použitelný například i pro tvorbu aplikací pro herní konzole osazené čipem 6502 atd. – na druhou stranu ovšem postrádá specializované vlastnosti, které by ocenili programátoři s cílem tvorby aplikací pro osmibitová Atari – není tedy podporován ani zápis výsledného kódu na obraz diskety, ani například přímá úprava stavového souboru.

Mezi zajímavé vlastnosti assembleru xa patří preprocesing odvozený od céčka (resp. jeho preprocesoru), podpora pro pseudoinstrukce, možnost generování objektového kódu, který je možné dále slinkovat například s výsledkem překladu céčkem a dokonce i bloková struktura, která ovlivňuje viditelnost lokálních symbolů (vhodné pro rozsáhlejší aplikace). K assembleru xa nepřímo patří i nástroj dxa, což je disassembler.

Příkazy preprocesoru podporované xa:

#include „filename“ #echo comment #print expression #printdef DEFINED #define DEF text #ifdef DEF #else #endif #ifndef DEF #if expression #iflused label #ifldef label

12. To nejlepší na konec – Mad-Assembler (MADS)

Nejlepším cross assemblerem pro domácí osmibitové mikropočítače Atari je MAD Assembler. Ten je naprogramován – na rozdíl od všech assemblerů zmíněných v předchozích kapitolách – v Delphi a nikoli v jazyku C. Ovšem díky tomu, že projekt Free Pascal dokáže překládat i zdrojový kód naprogramovaný v Delphi (což je rozšíření původního Object Pascalu, který vznikl z dialektu Pascalu společnosti Borland), je možné MAD Assembler přeložit a zcela bez problémů používat i na Linuxu. Způsobu překladu tohoto assembleru právě pro Linux se ostatně věnujeme ve třetím dodatku k dnešnímu článku. MAD Assembler se volá z příkazového řádku, ovšem existuje pro něj například plugin pro Eclipse, který umožňuje většinu operací provádět přímo z tohoto integrovaného vývojového prostředí.

MAD Assembler dokáže gnerovat různé formáty souborů s přeloženým strojovým kódem. Užitečný je především formát XEX, který je přímo zpracovatelný prakticky všemi současnými emulátory počítačů Atari – tvořený program je tedy možné velmi rychle spustit a otestovat.

I MAD Assembler, podobně jako ca65, podporuje některé nelegální instrukce:

ASO RLN LSE RRD SAX LAX DCP ISB ANC ALR ARR ANE ANX SBX LAS SHA SHS SHX SHY NPO CIM

Popř. instrukce specifické pro 16bitový mikroprocesor 65816:

STZ SEP REP TRB TSB BRA COP MVN MVP PEA PHB PHD PHK PHX PHY PLB PLD PLX PLY RTL STP TCD TCS TDC TSC TXY TYX WAI WDM XBA XCE INA DEA BRL JSL JML

Příklad maker:

.macro instLO inst, src .if (.match (.left (1, {src}), #)) inst #<(.right (.tcount ({src})-1, {src})) .else inst src .endif .endmacro .macro stax dst sta dst stx dst+1 .endmacro

Příklad části programu napsaného v MADsu:

.proc gr8 ldx #$60 lda #CLOSE jsr xcio lda #8+16 sta ioaux2,x lda #0 sta ioaux1,x mwa #devstr ioadr,x lda #OPEN jsr xcio lda SAVMSC ldx SAVMSC+1 ldy #0 loop: sta grLinL,y clc adc #40 pha txa sta grLinH,y adc #0 tax pla iny cpy #192 bne loop ldy #0 lda #128 ldx #0

13. Svět cross překladačů

Kromě cross assemblerů vzniklo pro domácí osmibitové mikropočítače Atari i několik cross překladačů (cross compiler). Konceptem se cross překladače neliší od cross assemblerů, protože cíl je stále stejný – umožnit vývoj aplikací na počítačích s většími možnostmi (dostupná paměť, výpočetní výkon, …), než mají cílové počítače, až výsledný strojový kód bude přenesen a spuštěn na Atari. Zatímco u cross assemblerů je důvodem pro jejich existenci zejména mnohem větší rychlost překladu (a samozřejmě možnost používat textové editory a IDE s vyšším rozlišením, než poskytuje čip Antic), u cross překladačů je mnohdy jejich existence nutná z toho důvodu, že samotný překladač je tak složitý a velký, že se nemusí vejít do operační paměti osmibitových Atari, popř. se do paměti nevejdou tabulky symbolů (symbol tables) vytvářené v čase překladu (compile time).

Dobrou ukázku rozdílu mezi možnostmi nativních překladačů a cross překladačů můžeme vidět na příkladu programovacího jazyka C. Nativní překladač jazyka C pro osmibitová Atari (tento překladač se jmenuje Deep Blue C) je nejenom relativně pomalý, ale navíc je jeho použití na počítačích Atari limitováno jak poskytovanými vlastnostmi (ne všechny konstrukce z C jsou implementovány nebo implementovány plně), tak i tím, že ve standardní znakové sadě Atari se nevyskytují znaky pro složené závorky „{“ a „}“, které se nahrazují jinými znaky. Namísto toho cross překladač C již může být plně kompatibilní s ANSI C (C89) popř. dokonce s C99 (teoreticky, protože tohoto cíle nebylo dosaženo).

Poznámka: namísto znaků „{“ a „}“ se v Deep Blue C používaly sekvence „$(“ a „$)“, takže se program typu Hello world zapisoval takto:

main() $( printf("Hello World!"); $)

14. cc65

Prvním cross překladačem, s nímž se v dnešním článku seznámíme, je překladač programovacího jazyka C, který se jmenuje cc65. Ve skutečnosti se však nejedná pouze o čistý překladač céčka, ale o sadu dalších vývojářských nástrojů, mezi něž patří i výše zmíněný cross assembler ca65, dále linker ld65, disassembler da65, simulátor procesorů 6502 sim65 atd. Tento překladač je možné použít nejenom pro tvorbu aplikací pro osmibitové mikropočítače Atari, ale i pro Commodore (VIC20, C64, C128 atd.), osmibitové mikropočítače řady Apple II, herní konzoli NES, TurboGrafx-16 atd.

cc65 do určité míry odpovídá ISO standardu jazyka C (a tím pádem i původnímu ANSI standardu, dokonce je podporováno několik vlastností z C99); standard je vnucen přepínačem –standard. Existuje však několik rozdílů a nedostatků cc65, mezi něž patří neexistence datových typů float a double (a tím pádem i celá část céčka, která předepisuje konverze atd.). Dále existuje omezení funkcí – funkce nemohou vracet struktury ani unie; struktury dokonce není možné předávat hodnotou (což ale většinou nevadí, právě naopak). Kromě toho je sice možné použít modifikátor volatile, ovšem ten nemá žádný podstatný význam (což je v případě mikroprocesorů MOS 6502 a jejich možností pochopitelné).

Naopak mezi rozšíření cc65 oproti standardu patří podpora bloků psaných v assembleru, podpora pseudoproměnných A a AX (což je primární registr mikroprocesoru, tedy akumulátor, v případě AX rozšířený na šestnáct bitů přes registr X). Podporovány jsou konstanty zapsané ve dvojkové soustavě (0b101) a použít lze i počítaná goto (což je částečně převzato z GCC).

15. Atalan

Dalším cross překladačem, o němž se musíme v rámci popisu vývojových nástrojů pro osmibitová Atari zmínit, je překladač programovacího jazyka Atalan, jehož autorem je kamarád atarista Rudla Kudla. Atalan je, ostatně jak již jeho název naznačuje, jazyk určený primárně pro použití na osmibitových Atari (pro počítače vybavené MOS 6502), ve skutečnosti ovšem navíc dokáže generovat strojový kód pro mikroprocesory Z80. Jedná se o poměrně rozsáhlý a propracovaný programovací jazyk (navíc jednoduchý na naučení), jemuž bude kvůli rozsahu věnován samostatný článek.

16. Doplnění: makro assemblery pro osobní mikropočítače s mikroprocesorem Motorola 68000

Zastavme se na chvíli u makro assemblerů určených pro počítače s mikroprocesorem Motorola 68000. Mikropočítače Amiga se, podobně jako například i konkurenční počítače Atari ST, velmi často používaly jako herní stroje a navíc se zde rozvinula i „subkultura“ vývojářů, kteří se zabývali programováním audiovizuálních dem. U těchto typů aplikací bylo velmi důležité, aby bylo například vykreslovací jádro co nejrychlejší, takže se programátoři velmi často uchylovali k použití assembleru. Tímto termínem se, jak již víme, poněkud nepřesně označuje jak příslušný jazyk – česky jazyk symbolických adres nebo jazyk symbolických instrukcí, tak i překladač, který zápis v assembleru převede do (binárního) strojového kódu cílového procesoru.

Assemblery byly na počítačích Amiga a Atari ST mezi programátory poměrně populární i díky tomu, že instrukční kód mikroprocesorů Motorola 68000 byl do velké míry ortogonální, obsahoval relativně velké množství registrů (univerzální datové registry D0 až D7 a adresové registry A0 až A7) a navíc bylo možné používat i takové adresovací režimy, které korespondovaly s konstrukcemi používanými ve vyšších programovacích jazycích (přístupy k prvkům polí, přístup k lokálním proměnným umístěných v zásobníkovém rámci, autoinkrementace adresy atd.). Podívejme se na jednoduchý příklad rutiny (originál najdete zde, která sečte všechny prvky (16bitové integery – načítá se vždy jen 16bitové slovo) v poli. V tomto příkladu se používá autoinkrementace adresy při adresování prvků polí a taktéž instrukce DBRA provádí dvě činnosti – snížení hodnoty registru o jedničku a skok v případě, že je výsledek nenulový:

moveq #0, d0 ; potřebujeme vynulovat horních 16 bitů d0 moveq #0, d1 ; mezivýsledek loop: move.w (a0)+, d0 ; horních 16 bitů d0 je pořád nastaveno na 0 add.l d0, d1 dbra d2, loop ; d2 je použit jako počitadlo

Jedním z populárních assemblerů dostupných pro mikropočítače Amiga byl assembler nazvaný ASM-One Macro Assembler. Autorem tohoto assembleru je Rune-Gram Madsen, který tento nástroj v průběhu roku 1990 vytvořil za pouhé čtyři týdny. Jednalo se o komerčně dostupný nástroj prodávaný společností DMV Verlag (Německo) za přibližně 139 marek. Ovšem počet reálně prodaných kusů tohoto nástroje byl poměrně nízký – prodalo se pouze přibližně 500 kopií první verze; ovšem na tomto místě je nutné poznamenat, že ASM-One nebyl jedinou aplikací, která měla problémy s prodejem. Podobný osud totiž potkal například i mnoho her, což je jeden z důvodů, proč některé softwarové firmy postupně přešly na jiné platformy.

Dnes si většinou pod pojmem „assembler“, představujeme nástroj spouštěný z příkazového řádku, který překládá zdrojové kódy napsané v jazyku symbolických adres do objektového (binárního) kódu, popř. přímo vytváří spustitelné soubory. Ovšem ASM-One Macro Assembler se od tohoto chápání assemblerů liší, protože se jednalo o plnohodnotné integrované vývojové prostředí vybavené textovým editorem, samotným assemblerem, monitorem a taktéž debuggerem. Celé prostředí bylo přitom naprogramované taktéž v assembleru a velikost binárního balíčku nepřesahovala devadesát kilobajtů.

I pro Atari ST vznikla celá řada assemblerů, například A-SEKA, Macro Assembler, DevpacST, GST-ASM atd. Nejrychlejším assemblerem je A-SEKA, který dokáže přeložit přibližně 30000 řádků kódu za sekundu (a to na čipu s taktovací frekvencí osm MHz – nikoli GHz). Naproti tomu GST-ASM je doplněn o programátorský editor, podporuje pochopitelně makra, připojování dalších souborů (include) atd.

17. Příloha 1: instalace cross assembleru ATasm

Výše zmíněné cross assemblery a cross překladače většinou nejsou dostupné v repositářích linuxových distribucí, takže je nutné jejich ruční překlad a instalace. Je to však většinou jednoduchá a naprosto bezproblémová operace.

Nejprve si ukažme překlad a instalaci ATasmu na Linuxu.

Stažení archivu se zdrojovými kódy ATasmu verze 1.09:

$ wget https://atari.miribilist.com/atasm/atasm109.zip --2021-05-07 18:21:57-- https://atari.miribilist.com/atasm/atasm109.zip Resolving atari.miribilist.com (atari.miribilist.com)... 64.90.43.178 Connecting to atari.miribilist.com (atari.miribilist.com)|64.90.43.178|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 397661 (388K) [application/zip] Saving to: ‘atasm109.zip’ atasm109.zip 100%[==============================================================================>] 388.34K 108KB/s in 3.6s 2021-05-07 18:22:02 (108 KB/s) - ‘atasm109.zip’ saved [397661/397661]

Rozbalení archivu:

$ unzip atasm109.zip Archive: atasm109.zip creating: atasm109/ inflating: atasm109/atasm.exe creating: atasm109/docs/ inflating: atasm109/docs/atasm.blurb ... ... ...

Samotný překlad a slinkování:

$ cd atasm109/src/ $ make gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c asm.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c symbol.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c parser.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c setparse.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c state.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c dimage.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c inc_path.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c crc32.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c atasm_err.c gcc -Wall -DZLIB_CAPABLE -I../zlib -DUNIX -O3 -fomit-frame-pointer -c state2.c gcc -o atasm asm.o symbol.o parser.o setparse.o state.o dimage.o inc_path.o crc32.o atasm_err.o state2.o -L../zlib -lz

Otestování, zda je assembler správně přeložen a zda je spustitelný:

$ ./atasm --version ATasm 1.09 (A mostly Mac65 compatible 6502 cross-assembler)

Překlad testovacího příkladu:

$ ./atasm test.m65 ATasm 1.09 (A mostly Mac65 compatible 6502 cross-assembler) Pass 1: Success. (0 warnings) Pass 2: Success. (0 warnings) Assembly successful Compiled 289 bytes (~0k) Block: 0600-071a (283 bytes) Block: 072b-0730 (6 bytes) Compiled to binary file 'test.65o'

Úprava stavového souboru:

$ ./atasm test.m65 -mstatefile.a8s ATasm 1.09 (A mostly Mac65 compatible 6502 cross-assembler) Pass 1: Success. (0 warnings) Pass 2: Success. (0 warnings) Assembly successful Compiled 289 bytes (~0k) Block: 0600-071a (283 bytes) Block: 072b-0730 (6 bytes) Compiled to binary file 'test.65o'

18. Příloha 2: instalace cross assembleru xa (xa65)

Dále si ukažme překlad a instalaci xa65, opět na Linuxu.

Stažení archivu se zdrojovými kódy xa65:

$ wget https://www.floodgap.com/retrotech/xa/dists/xa-2.3.11.tar.gz --2021-05-08 08:41:38-- https://www.floodgap.com/retrotech/xa/dists/xa-2.3.11.tar.gz Resolving www.floodgap.com (www.floodgap.com)... 66.166.122.164 Connecting to www.floodgap.com (www.floodgap.com)|66.166.122.164|:443... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 153864 (150K) [application/x-gzip] Saving to: ‘xa-2.3.11.tar.gz’ xa-2.3.11.tar.gz 100%[===================→] 150.26K 36.7KB/s in 4.1s 2021-05-08 08:41:44 (36.7 KB/s) - ‘xa-2.3.11.tar.gz’ saved [153864/153864]

Rozbalení archivu:

$ tar xvfz xa-2.3.11.tar.gz xa-2.3.11/ xa-2.3.11/COPYING xa-2.3.11/ChangeLog ... ... ...

Překlad a slinkování:

$ cd xa-2.3.11 $ make rm -f xa (cd src && LD=gcc CC="gcc -O2" make) make[1]: Entering directory '/tmp/ramdisk/xa-2.3.11/src' gcc -O2 -c -o xa.o xa.c gcc -O2 -c -o xaa.o xaa.c gcc -O2 -c -o xal.o xal.c gcc -O2 -c -o xap.o xap.c gcc -O2 -c -o xat.o xat.c gcc -O2 -c -o xar.o xar.c gcc -O2 -c -o xar2.o xar2.c gcc -O2 -c -o xao.o xao.c gcc -O2 -c -o xau.o xau.c gcc -O2 -c -o xam.o xam.c gcc -O2 -c -o xacharset.o xacharset.c gcc -o ../xa xa.o xaa.o xal.o xap.o xat.o xar.o xar2.o xao.o xau.o xam.o xacharset.o make[1]: Leaving directory '/tmp/ramdisk/xa-2.3.11/src' (cd misc && CC="gcc -O2" make) make[1]: Entering directory '/tmp/ramdisk/xa-2.3.11/misc' cp mkrom.sh ../mkrom.sh gcc -O2 -O2 uncpk.c -o ../uncpk gcc -O2 -O2 printcbm.c -o ../printcbm gcc -O2 -O2 file65.c -o ../file65 gcc -O2 -O2 reloc65.c -o ../reloc65 gcc -O2 -O2 ldo65.c -o ../ldo65 make[1]: Leaving directory '/tmp/ramdisk/xa-2.3.11/misc'

První spuštění xa65:

$ ./xa Usage: xa [options] file Cross-assembler for 65xx/R65C02/65816 -v verbose output -C no CMOS-opcodes -W no 65816-opcodes (default) -w allow 65816-opcodes -B show lines with block open/close -c produce `o65' object instead of executable files (i.e. don't link) -o filename sets output filename, default is `a.o65' A filename of `-' sets stdout as output file -e filename sets errorlog filename, default is none -l filename sets labellist filename, default is none -r adds crossreference list to labellist (if `-l' given) -M allow ``:'' to appear in comments for MASM compatibility -R start assembler in relocating mode -Llabel defines `label' as absolute, undefined label even when linking -b? addr set segment base address to integer value addr `?' stands for t(ext), d(ata), b(ss) and z(ero) segment (address can be given more than once, last one is used) -A addr make text segment start at an address that when the _file_ starts at addr, relocation is not necessary. Overrides -bt Other segments must be specified with `-b?' -G suppress list of exported globals -p? set preprocessor character to ?, default is # -DDEF=TEXT defines a preprocessor replacement -Ocharset set output charset (PETSCII, ASCII, etc.), case-sensitive -Idir add directory `dir' to include path (before XAINPUT) --version output version information and exit --help display this help and exit == These options are deprecated and will be removed in 2.4+! == -x old filename behaviour (overrides `-o', `-e', `-l') -S allow preprocessor substitution within strings

19. Příloha 3: instalace MAD Assembleru na Linuxu

MAD Assembler se od předchozích assemblerů odlišuje v tom, že je naprogramovaný v Delphi. Ve skutečnosti se ovšem stále jedná o nástroj ovládaný z příkazové řádky, a dialekt Delphi je podporován v projektu/překladači Free Pascal. To znamená, že překlad MADSu lze provést i na Linuxu, ovšem s jedním přídavným krokem – instalací Free Pascalu.

Instalace překladače Free Pascal na Fedoře popř. na systému založeném na balíčcích RPM:

$ sudo dnf install fpc Last metadata expiration check: 0:53:44 ago on Fri 07 May 2021 03:17:18 AM EDT. Dependencies resolved. ================================================================================ Package Arch Version Repository Size ================================================================================ Installing: fpc x86_64 3.2.0-1.fc32 updates 46 M Installing dependencies: SDL2 x86_64 2.0.12-1.fc32 beaker-Fedora-Everything 518 k binutils x86_64 2.34-6.fc32 updates 5.4 M binutils-gold x86_64 2.34-6.fc32 updates 852 k gpm x86_64 1.20.7-21.fc32 beaker-Fedora-Everything 185 k info x86_64 6.7-6.fc32 beaker-Fedora-Everything 228 k linuxconsoletools x86_64 1.7.1-1.fc32 updates 84 k Transaction Summary ================================================================================ Install 7 Packages Total download size: 53 M Installed size: 372 M Is this ok [y/N]:

Kontrola instalace – zda je překladač dostupný a spustitelný:

$ fpc Free Pascal Compiler version 3.2.0 [2020/06/21] for x86_64 Copyright (c) 1993-2020 by Florian Klaempfl and others /usr/bin/fpc [options] [options] Only options valid for the default or selected platform are listed.

Naklonování repositáře se zdrojovými kódy MAD assembleru:

$ git clone https://github.com/tebe6502/Mad-Assembler Cloning into 'Mad-Assembler'... remote: Enumerating objects: 779, done. remote: Counting objects: 100% (42/42), done. remote: Compressing objects: 100% (42/42), done. remote: Total 779 (delta 22), reused 0 (delta 0), pack-reused 737 Receiving objects: 100% (779/779), 7.71 MiB | 11.49 MiB/s, done. Resolving deltas: 100% (158/158), done.

Překlad MAD Assembleru:

$ fpc -Mdelphi -vh -O3 mads.pas Hint: Start of reading config file /etc/fpc.cfg Hint: End of reading config file /etc/fpc.cfg Free Pascal Compiler version 3.2.0 [2020/06/21] for x86_64 Copyright (c) 1993-2020 by Florian Klaempfl and others Target OS: Linux for x86-64 Compiling mads.pas mads.pas(1095,5) Note: Local variable "i" is assigned but never used mads.pas(3684,29) Hint: Local variable "par" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(4633,28) Warning: Local variable "tmp" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(6222,10) Warning: Local variable "par" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(8255,49) Warning: Local variable "str" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(8856,46) Warning: Local variable "all" does not seem to be initialized mads.pas(9757,26) Hint: Local variable "par" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(12703,47) Hint: Local variable "txt" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(10235,27) Hint: Local variable "par" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(12703,51) Hint: Local variable "tmp" of a managed type does not seem to be initialized mads.pas(11683,52) Warning: Local variable "idx" does not seem to be initialized mads.pas(11683,51) Warning: Local variable "idx" does not seem to be initialized mads.pas(12703,53) Hint: Local variable "v" does not seem to be initialized mads.pas(12823,54) Hint: Local variable "r" does not seem to be initialized mads.pas(13211,29) Hint: Local variable "tmpZM" of a managed type does not seem to be initialized Linking mads 15772 lines compiled, 0.6 sec 6 warning(s) issued 10 hint(s) issued 1 note(s) issued

Nyní by měl být MAD Assembler spustitelný z příkazové řádky:

$ ./mads mads 2.1.3 Syntax: mads source [switches] -b:address Generate binary file at specific address -bc Branch condition test -c Label case sensitivity -d:label=value Define a label -f CPU command at first column -fv:value Set raw binary fill byte to [value] -hc[:filename] Header file for CC65 -hm[:filename] Header file for MADS -i:path Additional include directories -l[:filename] Generate listing -m:filename File with macro definition -ml:value margin-left property -o:filename Set object file name -p Print fully qualified file names in listing and error messages -s Suppress info messages -t[:filename] List label table -u Warn of unused labels -vu Verify code inside unreferenced procedures -x Exclude unreferenced procedures

20. Odkazy na Internetu