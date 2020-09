Postřehy z bezpečnosti: phishingová kampaň útočí na držitele domén

Byl objeven nový ransomware pod jménem OldGremlin. Tento malware primárně útočí na ruské organizace. Mezi nakažené patří i zdravotnická společnost, které malware zašifroval celou síť a po společnosti bylo vyžadováno výkupné ve výši 50 000 dolarů. Hlavním útočným vektorem je i v tomto případě spear-phishing.

Windows Defender dokázal sice detekovat malware po 20 vteřinách od spuštění, ale i to stačilo k tomu, aby přiložený trojan získal na systému persistenci. Uživatel si přitom ničeho podezřelého nevšiml. Útočníci pak získali kontrolu nad celou sítí, včetně účtu doménového administrátora. Aby si pojistili svůj přístup, založili si dokonce sekundární účet se stejným oprávněním. Po několika týdnech sbírání informací naráz infikovali několik stovek počítačů společnosti ransomwarem a začali žádat o výkupné.

Cerberus je sofistikovaný bankovní malware pro Android, který byl prvně zaznamenán v létě 2019. K jeho aktivní distribuci došlo na řadě hackerských fór, kde byl k dispozici jako MaaS (Malware-as-a-Service). Nedávný únik zdrojového kódu (označovaný jako Cerberus v2) otevírá kyberzločincům nové široké možnosti, jak ohrozit bankovní sektor prostřednictvím zařízení s operačním systémem Android.

Přestože rusky mluvící vývojáři malwaru Cerberus v dubnu letošního roku definovali pro tento projekt novou vizi, došlo už v červenci k prvním aukcím zdrojového kódu, protože se vývojářský tým rozpadl. Z nejasných důvodů se později autoři rozhodli zpřístupnit zdrojový kód projektu prémiovým uživatelům oblíbeného ruskojazyčného hackerského fóra. To mělo za následek okamžitý nárůst infekcí mobilních aplikací a pokusů o krádež financí uživatelů v Rusku a napříč Evropou.

K malwaru se totiž dostávalo čím dál více kyberzločinců zcela zdarma. Sofistikovanost malwaru se přitom od zahájení své aktivity v roce 2019 neustále navyšuje. Připomíná tak podobný bankovní malware Anubis zaměřený na Android, který byl zveřejněný ke konci loňského roku.

Kybernetičtí podvodníci nás neustále testují a zkouší, kam až mohou zajít, takže jednou z možných ochran je i testovat sami sebe, abychom si před útočníky udrželi náskok. Existují nástroje, které umožňují IT oddělením odesílat realisticky vypadající podvržené e-maily vlastním zaměstnancům, takže když se nechají zmást a kliknou na ně, nehrozí organizaci žádné nebezpečí, protože na druhé straně nejsou skuteční podvodníci. Se svým simulátorem phishingových útoků Sophos Phish Threat odhalila společnost Sophos několik zajímavých statistik, které letos získala od reálných uživatelů tohoto produktu.

Found this picture while surfing... Good reminder about the upcoming Cyber Security Month in a few days! #CyberSecMonth pic.twitter.com/CzewVSjvM0