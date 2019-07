 »   »  Postřehy z bezpečnosti: Problémy Androidu, NASů i OpenPGP key serverů

Aplikace obcházejí oprávnění systému Android

Pracovníci dvou amerických universit, IMDEA Networks Institute, International Computer Science Institute a firmy AppCensus otestovali chování 88 113 aplikací pro systém Android: chtěli zjistit, zda aplikace dokážou obejít oprávnění systému a dostat se k údajům, ke kterým jim uživatel nepovolil přístup – typicky k takovým, které mohou identifikovat osobu uživatele, jako např. identifikátor IMEI, Ethernetová adresa MAC zařízení a routeru, a geolokační údaje. Výzkumníci našli 61 aplikací, které neoprávněně odesílaly takové údaje, a dalších 12 923 takových, které obsahovaly kód umožňující získat tyto údaje.

Tyto aplikace získávaly neoprávněný přístup k datům:

utajenými kanály: např. pokud aplikace A má právo zjistit identifikátor IMEI, může ho předat aplikaci B, která toto právo nemá – obvykle prostřednictvím sdílené paměti na paměťové kartě;

postranními kanály: např. pokud aplikace neměla povolený přístup ke geolokačním údajům, mohla o ně požádat geolokační server prostřednictvím IP adresy telefonu nebo příslušného routeru, případně je zjistit z metadat EXIF nedávno pořízené fotografie.

Když výzkumníci analysovali tyto provinilé aplikace, našli SDK Salmonads a Baidu, které dokázaly zjistit IMEI a uložit je ve skrytém souboru na paměťové kartě pro použití dalšími aplikacemi. Unity game engine zase umí zjistit MAC adresu telefonu a 9 dalších SDK umožňuje přístup k MAC adrese routeru a k tabulce ARP; s jejich pomocí lze také získat geolokační údaje i další zajímavé informace.

Výzkumníci předali své závěry firmě Google, která jim vyplatila odměnu a slíbíla, že mnoho z těchto problémů odstraní v připravovaném Androidu Q. Uživatelé dosavadních versí Androidu si zatím mohou přečíst výzkumnou zprávu 50 Ways to Leak Your Data: An Exploration of Apps’ Circumvention of the Android Permissions System nebo najít podrobné informace o všech 88 tisících prozkoumaných aplikací.

Nebezpečný malware „Agent Smith“

Výzkumníci firmy Check Point Research zveřejnili údaje o novém malwaru „Agent Smith“ pojmenovaném podle fiktivní postavy z filmu Matrix, který už údajně infikoval přes 25 milionů zařízení s Androidem. Pokud si uživatel obstaral z některého neoficiálního zdroje trojského koně obsahujícího tento malware, Agent Smith využije zranitelností Androidu „Janus flaw“ nebo „Man in the Disk“, infikuje všechny už nainstalované aplikace, které jsou uvedeny v jeho seznamu cílů, znovu je nainstaluje a zakáže jejich update z oficiálních zdrojů. Sám je ale může znovu infikovat novějším kódem. Uživatel tedy může své aplikace stále používat a netuší, že jsou infikované. Tato infekce se prozatím projevuje jen tím, že telefon neoprávněně zobrazuje větší počet reklam a hackerům tak vydělává peníze; v budoucnosti ale Agent Smith může začít páchat i další škody – např. exfiltrovat bankovní údaje nebo odposlouchávat komunikaci uživatele.

Proti Agentu Smithovi se lze chránit dodržováním známých bezpečnostních zásad:

Nestahovat software z neoficiálních zdrojů

Včas updatovat operační systém i aplikace

Pokud má uživatel podezření, že aplikace je infikována, je třeba ji odinstalovat a z oficiálního zdroje (Google Play) ji stáhnout a znovu nainstalovat.

Nový ransomware eCh0raix/QNAPCrypt vydírá majitele NAS QNAP

Pracovníci firem Anomali a Intezer odhalili nový ransomware pojmenovaný eCh0raix (Anomali) nebo QNAPCrypt (Intezer). Zaměřuje se na síťová datová úložiště tchajwanské firmy QNAP, jež infikuje prostřednictvím brute-force útoku na službu SSH. Od svého CC serveru si vyžádá veřejný RSA klíč pro zašifrování souborů s koncovkami, které obsahuje jeho seznam, a také adresu bitcoinového účtu pro zaslání výkupného. První verse malwaru posílala každé oběti jinou bitcoinovou adresu; pracovníci Intezeru toho ale využili a činnost malwaru zablokovali. Autoři malwaru tedy vytvořili další versi, která už využívá jediného veřejného RSA klíče a jediné bitcoinové adresy.

Je zajímavé, že tento ransomware kontroluje locale NASu; pokud zjistí, že patří Bělorusku, Rusku nebo Ukrajině, svou činnost ukončí a žádnou škodu tam nezpůsobí.

Proti tomuto ransomwaru se opět můžeme chránit pomocí známých zásad:

Užívat dostatečně bezpečných přihlašovacích údajů

Povolit automatický update firmwaru NASu

Připojit NAS do místní sítě, kde nebude dostupný z Internetu

Zálohovat data NASu v další lokalitě.

Útok na síť OpenPGP SKS key serverů a na GnuPG

Koncem června 2019 zjistili dva odborníci na OpenPGP, že někdo v síti SKS (synchronisujících key serverů) zaútočil na jejich veřejné PGP klíče tak, že k nim přidal desetitisíce dalších podpisů. Tím zneužil známé skutečnosti, že celá síť SKS serverů je kvůli obavám z censury a vkládání falešných informací navržena tak, že do ní lze informace pouze přidávat, ale nelze je mazat; původní správné informace z ní tedy nejdou odstranit. Tato výhoda se ale nyní projevuje negativně: Certifikát každého uživatele může mít podle protokolu OpenPGP až 150 tisíc podpisů, ale např. GnuPG takový počet podpisů nesnese a zadře se. Také se dá předpokládat, že podobný útok zasáhne i další uživatele PGP, kteří zveřejnili své klíče na SKS serverech.