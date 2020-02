 »   »  Postřehy z bezpečnosti: šíření malware na různé způsoby

V případě firemních a vzdělávacích nasazení bude možné blokování vypnout u jednotlivých stránek pomocí „InsecureContentAllowedForUrls“. Co se týče uživatelů Androidu a iOS, u těch se blokování posune o jedno vydání později, protože mají z pohledu Googlu lepší ochranu proti malwaru.

Podvody na seznamkách stále frčí

Britské banky varují uživatele seznamovacích aplikací, aby byli ostražití při seznamování a slepě nedůvěřovali svým nalezeným online partnerům. Podle statistiky se v loňském roce až 27 % uživatelů stalo obětmi falešných profilů na seznamkách. Jedná se praktiku nazývanou „catfishing“, kdy se útočník snaží získat důvěru lidí pod falešným profilem.

V případě, že se ji útočníkovi podaří získat, může například požádat poslání peněz na letenku, aby se mohli setkat s příslibem budoucího vrácení peněz. Více než 21 % dotázaných uživatelů společností UK Finance sdělila, že byli někým požádání o finanční pomoc, případně někomu peníze poslali.

Koronavirus přináší phishing i malware

Nová epidemie koronaviru, která začala v Číně, se v poslední době dostala do spousty titulků a způsobila celosvětovou paniku. Několik společností zaměřených na kybernetickou bezpečnost si všimlo kampaní, které využívají e-maily s tématem koronaviru k šíření malwaru, phishingových pokusů a podvodů.

Výzkumníci z Proofpointu upozornili, že dochází k šíření e-mailů se speciálně vytvořenými dokumenty Word, za účelem využití zranitelností Microsoft Office objevených v roce 2017. Emaily jsou využívány k šíření malwaru AZORult. Výše zmíněné e-maily varují potenciální oběti před dopadem koronaviru na lodní průmysl.

Kaspersky zase zaregistroval kampaně šířící malware pomocí PDF, DOCX a MP4 souborů, které tvrdí, že poskytují informace o novém koronaviru. „Z názvů souborů vyplývá, že obsahují pokyny pro ochranu před viry, aktuální vývoj hrozeb a dokonce i techniky detekce virů,“ uvedl Kaspersky.

Co se týče phishingových kampaní, nejrozšířenější phishingové e-maily se vydávají za zprávy od Světové zdravotnické organizace (WHO) a americké vlády Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Falešné e-maily WHO, kterých si všiml Sophos, tvrdí, že poskytují informace o „bezpečnostních opatřeních týkajících se šíření koronaviru". Odkazy obsažené v těchto e-mailech zavedou uživatele na webovou stránku, kde jsou požádáni o poskytnutí uživatelského jména a hesla pro svůj e-mailový účet.

