Postřehy z bezpečnosti: výpadek cloudu odstřihl banky, soudy i další služby

Ransomware skupiny Qilin a INC obchází MFA
Ransomware skupiny Qilin a INC zneužívají zranitelnost v zařízeních Palo Alto Networks, která jim umožňuje obejít autentizaci a získat přístup do firemních sítí přes VPN. Zranitelnost CVE-2026–0257 má hodnocení CVSS 7,8 a týká se systému PAN-OS a komponenty GlobalProtect. Problém byl opraven už v květnu 2026, přesto jej útočníci nadále aktivně zneužívají. Zranitelnost byla zároveň zařazena do katalogu Known Exploited Vulnerabilities (KEV) CISA.
Útočník díky ní může navázat neoprávněné VPN spojení bez běžného ověření identity. To je důležité především kvůli vícefaktorové autentizaci. Pokud útočník obejde autentizaci přímo na VPN bráně, nemusí se k MFA vůbec dostat. Po získání přístupu do sítě následuje průzkum infrastruktury, laterální pohyb přes RDP a SMB a příprava nástrojů pro krádež přihlašovacích údajů a dat. Cílem je následně nasadit ransomware a v některých případech data odcizit.
Útočníci se ale nezaměřují pouze na běžné pracovní stanice a servery. V jednom z popsaných případů se z napadené VPN brány dostali až k virtualizační infrastruktuře VMware vCenter a ESXi. Následně vypnuli bezpečnostní omezení a přistoupili přímo k virtuálnímu disku řadiče domény. Z jeho dat mohli získat přihlašovací údaje, aniž by museli přistupovat k řadiči domény prostřednictvím běžícího operačního systému. Tím obešli bezpečnostní nástroje chránící tento systém. Palo Alto Networks zároveň zaznamenalo případy, kdy útočníci kombinovali tuto zranitelnost s dalšími zranitelnostmi. Jednou z nich byla například CVE-2023–27532 v zálohovacím systému Veeam. Kombinace více technik může útočníkům umožnit výrazně zvýšit dopad útoku.
Základem ochrany je především pravidelná aktualizace VPN bran a dalších zařízení vystavených internetu. Organizace by měly také sledovat podezřelá VPN spojení a pravidelně kontrolovat logy GlobalProtect. U kritických zařízení je důležité mít přehled o jejich aktuální verzi a dostupných bezpečnostních opravách. V tomto případě byl patch k dispozici několik měsíců předtím, než začala být zranitelnost aktivně zneužívána ransomwarovými skupinami.
Šíření malwaru skrz kompromitovaný LiteLLM
Open-source projekt LiteLLM, který slouží jako proxy vrstva pro komunikaci s různými poskytovateli velkých jazykových modelů (LLM), se 21. října 2026 stal terčem útoku na dodavatelský řetězec softwaru. Útočníci kompromitovali přihlašovací údaje tří vývojářů na GitHubu a zneužili důvěryhodnou release pipeline k publikování škodlivé verze 1.107.0 na PyPI a do oficiálních Docker image. Napadené byly také tagy latest, main-latest a main-stable. Podle analýzy společnosti Datadog byly škodlivé artefakty dostupné přibližně dvě hodiny, což představovalo riziko pro vývojová prostředí i produkční infrastrukturu.
Nasazený malware kombinoval krádež přihlašovacích údajů s funkcemi zadních vrátek pro vzdálené spouštění kódu. Škodlivé soubory cook.pth, cook.py a sitecustomize.py byly umístěny do adresáře site-packages, odkud se jejich kód může spouštět automaticky při startu interpretu Pythonu – tedy i v případě, že aplikace LiteLLM přímo nepoužívá. Útočníci mohli získat cloudové přístupové údaje, Kubernetes a Docker secrets, SSH klíče, tokeny vývojářských nástrojů, API klíče k AI službám i uložená hesla a cookies z prohlížečů. Incident tak ukazuje, že kompromitace jediného důvěryhodného balíčku může ohrozit široké spektrum systémů a citlivých dat.
Organizace, které pracovaly s verzí litellm==1.107.0 nebo v době incidentu stáhly dotčené Docker image, by měly ověřit rozsah kompromitace, izolovat zasažená prostředí a přejít na čistou verzi 1.106.2. Samotné odinstalování balíčku nemusí stačit, protože škodlivé soubory mohou v prostředí zůstat aktivní; je nutné je odstranit a z bezpečného zařízení neprodleně změnit potenciálně kompromitované přístupové údaje.
Následovat by měl audit logů a kontrola případného zneužití uniklých tajemství. Z pohledu prevence incident znovu zdůrazňuje význam omezení oprávnění CI/CD pipeline, ochrany vývojářských tokenů, ověřování původu buildů a připínání závislostí i kontejnerových image na konkrétní verze a hashe místo spoléhání na proměnlivé tagy.
Výpadek napájení Google Cloudu vyřadil řadu služeb
V úterý 20. října krátce po osmé hodině ranní došlo k výpadku Google Cloud v londýnském regionu (europe-west2), konkrétně v zóně europe-west2-b, který Google připsal problému s napájením v datovém centru třetí strany. Na podobnou situaci by měla být cloudová infrastruktura běžně připravena, nicméně tentokrát po ní následoval zhruba šestihodinový výpadek služeb významných bank, poštovních společností a veřejného sektoru, včetně video platformy používané místními soudy.
Jedním z nejvíce postižených subjektů byla banka Revolut, jejíž klienti po několik hodin nemohli platit kartou, vybrat si hotovost nebo provádět bankovní převody. Problémy menšího rozsahu pak reportovaly další, převážně britské bankovní domy, jako Lloyds Bank, HSBC, Barclays a mnohé další. Problémy hlásily také doručovací společnosti jako Royal Mail a DPD, hostingová společnost SiteGround nebo poskytovatel zdravotní péče NHS England.
Google Cloud provozuje ve Spojeném království jedinou oblast, tzv. London region, který se skládá ze tří tzv. zón. Jde o logickou abstrakci nad skutečnou fyzickou infrastrukturou (datacentra, servery, úložiště apod.), na jejíž úrovni je také realizována redundance zdrojů. Region europe-west2 (Londýn) obsahuje zóny europe-west2-a, europe-west2-b a europe-west2-c. Pokud je příslušná služba správně nasazena do regionu, měla by být v jeho rámci dostupná i v případě výpadku některé ze zón. Tolik teorie. K výpadku napájení došlo v zóně europe-west2-b, ale sousední zóny nedokázaly plně převzít produkční provoz.
Podle předběžného oficiální vyjádření Google po výpadku napájení v datacentru hostujícím zónu B převzaly ihned zátěž záložní bateriové zdroje (UPS). Následovat měl start dieselových generátorů, které by zátěž převzaly od UPS. Chybou v řídicím systému však startování agregátů selhalo a po vyčerpání energie v UPS (po zhruba sedmi minutách) se servery, úložiště a síťové přepínače ocitly bez napájení. Následoval proces přesunutí výpočetních zdrojů, aplikací, databází atd. do některé z aktivních zón A a C, ale tento proces vůbec neprobíhal dle předpokladu. Docházelo k výpadkům a latencím. Příval nezpracovaných požadavků postupně situaci kaskádově zhoršoval. Technici a správci infrastruktury Google pak strávili následující hodiny snahou o zvládnutí situace a obnovení služeb v plném rozsahu.
Incident tak znovu připomněl, že největší britské společnosti a jejich zdaleka nejen britští klienti zůstávají nebezpečně zranitelní vůči výpadkům cloudových služeb. Protože europe-west2 je jediným regionem Google Cloud ve Spojeném království, zákazníci, kteří neměli služby rozprostřené napříč více regiony, neměli k dispozici žádnou další lokalitu, na kterou by mohli provoz přesměrovat.
Výpadky cloudových služeb budou i nadále nevyhnutelnou součástí digitálního světa, a to i s rostoucí technologickou vyspělostí a investicemi do infrastruktury. S tím, jak se naše závislost na digitálních službách neustále prohlubuje, budou mít podobné incidenty stále širší dopady na fungování firem, veřejných institucí i každodenní život společnosti.
Německé AfD unikly stovky tisíc e-mailů
Politická strana Alternativa pro Německo (AfD) potvrdila, že se hackeři v září nabourali do systémů jejího poskytovatele hostingu a zkopírovali obsah několika stranických e-mailových schránek. Na anonymním webu hexane.cc se následně objevil archiv, který má obsahovat přes 421 tisíc interních e-mailů a 100 tisíc souborů. Samotné zprávy na webu zveřejněny nejsou. Zveřejněna jsou jen jejich shrnutí vytvořená umělou inteligencí.
Dle vyjádření AfD útočníci získali data přibližně z deseti schránek a většina z nich se údajně již několik let nevyužívala. Mezi nimi byl i účet vedený na jméno bývalého předsedy strany Alexandra Gaulanda. Jak se útočníci do systémů dostali, strana neuvedla. Údajný hacker tvrdí, že mu stačila jediná neaktualizovaná stranická webová stránka. To ale zatím nikdo nezávisle nepotvrdil. Nejnovější e-maily v archivu jsou ovšem z 12. září 2026, což vyvolává otázky, jak staré a nepoužívané ty schránky ve skutečnosti byly.
Neobvyklý je i způsob zveřejnění. Na webu jsou e-maily roztříděné pomocí umělé inteligence do několika kategorií, například podle toho, zda obsahují rasistické nebo antisemitské výroky. Každý záznam má navíc stupeň závažnosti od „nízkého“ po „kritický“. Bez přístupu k originálům ale nelze ověřit, zda jsou e-maily pravé a jestli je AI shrnula přesně.
Malý vzorek uniklých dokumentů prozkoumal německý deník Bild a podle něj materiály působily autenticky. Byly mezi nimi faktury, bankovní výpisy a kopie dokladů totožnosti, včetně občanského průkazu místopředsedy poslaneckého klubu AfD Markuse Frohnmaiera. V souborech byly také členské přihlášky a seznamy členů se jmény a adresami bydliště. Únik se tak netýká jen samotné strany, ale i řadových členů, jejichž osobní údaje jsou nyní volně dostupné.
Ve zkratce
- Russian APT28 Breaches NATO Naval Shipbuilder in NATO Country, Deploys New Reflective Loader
- CapCom DataBreach – 117 mil accounts
- HTTP3 DoS via QPACK flaw
- CISA warns about Plex2Shell
Pro pobavení
O seriálu
Tento seriál vychází střídavě za pomoci pracovníků Národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ provozovaného sdružením CZ.NIC a bezpečnostního týmu CESNET-CERTS sdružení CESNET, bezpečnostního týmu CDT-CERT provozovaného společností ČD - Telematika a bezpečnostních specialistů Jana Kopřivy ze společnosti Nettles Consulting a Moniky Kutějové ze sdružení TheCyberValkyries. Více o seriálu…