 »   »  Před dvaceti lety jsme byli nadšení z toho, co všechno Linux umí

O Linuxu jsem poprvé slyšel někdy v roce 1996, kdy mi o něm řekl během jedné z našich dlouhých debat kamarád Radim. To jsem ještě bydlel v Karviné a on pracoval na Okresním úřadě a měl tedy přístup k technice a hlavně pevnému internetovému připojení rychlostí 64kbit/s. Od něj do širokého okolí proudily informace, články i soubory různého druhu.

Já jsem v té době byl student střední školy a po éře osmibitů (ZX Spectrum, samozřejmě) jsem už měl doma vlastní PC. Byla to 386 DX na 40 MHz, se 4 MB paměti a 40MB diskem. Provozoval jsem na tom tehdy samozřejmě MS-DOS, disk byl kvůli nízké kapacitě komprimován pomocí programu doublespace.

Připomeňme, že to byla doba, kdy počítač zdaleka neměl doma každý, dostával se tehdy teprve pomalu do firem. Školy byly vybaveny různě, naše průmyslovka na tu dobu velmi slušně, ale základní školy měly ještě obvykle jen nějaký ten osmibit. Internet byl něco velmi vzdáleného a nedostupného, čemu pánové v televizi předpovídali budoucnost.

Docela přesně si pamatuji, že první distribuce, o které jsem od kamaráda slyšel, byl ZipSlack. To byl Slackware upravený pro 100MB diskety ZIP. Takový hardware jsem si tehdy samozřejmě nemohl dovolit, občas jsme ale služební mechaniku používali pro přenos nějakých větších dat. Ta mechanika byla externí a připojovala se k paralelnímu portu.

Externí mechanika ZIP – 100 MB na jedné disketě!

První setkání

O Linuxu jsem tehdy slyšel neuvěřitelné věci: že je to opravdový unixový systém, multitasking zvládá fantastické věci, celé je to stabilní jak Sluneční soustava a rychlé je to jako blesk. Čím víc jsem o tom slyšel, tím víc mě to zajímalo a rozhodl jsem se Linux vyzkoušet na svém počítači.

První volbou byl Monkey Linux, jehož výhodou bylo, že se dal rozbalit do adresáře v DOSu a pak normálně spustit. Těšil jsem se na to moc, přinesl si pár disket, rozbalil, spustil a nic. Start mi selhával a já si marně lámal hlavu nad tím, proč to končí na kernel panic. Došlo mi to až za pár dnů: obsah disku byl komprimovaný a když jádro převzalo kontrolu nad hardwarem, zmizel z paměti DOS i s ovladačem umožňujícím dekompresi. První pokus byl tedy neúspěšný.

Od souseda jsem si ale velmi rychle půjčil druhý disk, naformátoval opět jako FAT, rozbalil Monkey a ono to jelo! Opravdu to fungovalo, běželo to hladce, software se dal doinstalovat, ale to bylo tak všechno. Protože jsem o Linuxu dohromady nic nevěděl, neuměl jsem se v něm vlastně moc pohybovat, natož použít software k něčemu smysluplnému. Na první pokusy to ale bylo fajn, přesto jsem zůstal v DOSu s tou hromadou software, co pro něj existovala.

Lepší počítač

V roce 1997 jsem od spolužáka Petra odkoupil starší desku s procesorem 486 na 66 MHz (po přetaktování na 80 nebyla stabilní) a tuším 16 MB paměti. Na pravidelné nedělní burze v Havířově jsem dokoupil skříň, zdroj, 200MB disk (jupí!) a poskládal si výrazně lepší stroj, než jsem měl doposud. Kvůli škole jsem si taky pořídil inkoustovou tiskárnu (myslím) Canon BJ-220.

Zároveň s tím jsem se rozhodl, že je čas přejít na ten nový operační systém, o kterém všichni mluví. Přinesl jsem si na 35 disketách Windows 95 a nainstaloval. Neplatil jsem za ně, diskety mi nahrál kamarád. Tak se to tehdy prostě dělalo všude. Psal jsem na tom protokoly do školy, občas něco pro rodiče, zahrál si pár starých her. Klasika.

Kromě toho jsem ale četl různé věci, které mi dodával zmíněný kamarád z úřadu. Nosil nám na disketách různé články, návody, dokumentaci a podobné věci. Mám hodně v paměti Decentní úvod do Linuxu a Hubičkovy školičky. Hltal jsem tehdy každé slovo. Považte: