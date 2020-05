 »   »  Proč Linus Torvalds přešel na AMD, kolik ho to stálo a jaké komponenty vybral

Novou skříní Linuse Torvaldse je Be Quiet Dark Base 700 s cenou kolem 4500 Kč. Jde o středně velkou skříň, která však pojme i velké E-ATX desky jako výše uvedenou Gigabyte. Současně Be Quiet je značkou zaměřující se na tichý chod.

Vše napájí zdroj Seasonic Focus GX-850, který nebyl Linusovou první volbou, nicméně dostupnost komponent v době koronaviru v USA zkrátka rozhodla takto. Obecně ale o zdroji rozhodoval tak, že se podíval, jaká bude špičková spotřeba jeho PC a vzal zdroj s dvojnásobným výkonem (což já běžně doporučuji též).

V úložištích má Linus jasno, rotující magnetické plotny opustil už před více než 10 lety a poslední roky se snaží omezit i kabeláž přechodem na M.2. Značku Samsung zvolil opět proto, že s ní má pozitivní zkušenosti a tak se jí drží i nadále, konkrétně modelu 1TB Samsung EVO 970.

Operační paměť zvolil 4×16GB DDR4–2666. Raději by sice ECC paměti, ale ceny modulů jsou na Amazonu hodně šílené, takže to počká. Vysloveně 64 GB paměti Linus nepotřebuje, ale v této podobě je paměť prý levná a šlo mu hlavně o plné využití čtyřkanálového řadiče RAM v CPU.

Za grafickou kartu zvolil Sapphire Radeon RX580, což je pro něj overkill (jen desktop, žádné hry).

Vše pak pohání Fedora 32, což je pro nás dnes nepodstatné.

Komentář k volbě komponent

Následující text představuje můj osobní názor. Je na vás, zdali budete souhlasit, či nikoli. Na Linusově volbě je několik věcí zajímavých, několik zvláštních a jedna vyložená hloupost.

Pomiňme volbu desky, CPU, pamětí – zde je jasné proč Linux volil hi-end desku, proč takové paměti a o procesoru jsme si už též něco řekli.

Ta vyložená hloupost je Radeon RX 580, hned z více důvodů. Za prvé, Linus na tom stroji nehraje hry, takže je zbytečné kupovat i dnes velmi výkonnou grafiku. Dalším neštěstím je volba generačně staré, de facto výprodejové karty, jejíž výkon i možnosti překonávají karty z následné generace. Možná zde Linus rozhodoval podle ceny, ale nejlevnější Radeon RX 5700 nestojí o tolik víc (v kontextu cenovek desky či procesoru) a ušetří na spotřebě (i když poběží většinu doby v téměř nulové zátěži). A v podobné cenové relaci jako RX 580 jsou například Radeony RX 5500 (XT) – karty s výrazně nižší spotřebou a též podporou DP 1.4 / 4k60p skrze HDMI.

Malinko méně vhodnou volbou je i SSD Samsung EVO 970. Jde sice o model s MLC čipy, ale tato kapacita má udávánu životnost 600 TBW. O polovinu dráž nabízí Samsung model 970 Pro s 1200 TBW. Snad ještě doplním, že kdyby Linus netrval na Samsungu, tak za stejnou cenu jako 1TB EVO 970 s 600 TBW je v prodeji 1TB Patriot VP400 s 1800 TBW (ale TLC čipy), případně o tisícovku dráž 960GB Seagate IronWolf 510 s 1750 TBW (též s TLC čipy). Také se teoreticky dalo jít cestou vysloveně PCI Express SSD karet, ale to už by bylo dražší.

U zdroje těžko soudit, když nešlo o první volbu, ale záložní typ. Obecně platí, že značka Seasonic je vynikající volbou. Modelu GX-850 vlastně není moc co vytknout, takže doplním pouze drobnost: disponuje jen účinností 80Plus Gold (garance 87–90–87% účinnosti při 20–50–100% zatížení), nikoli vyšší 80Plus Platinum (90–92–89% účinnost) či nejvyšší 80Plus Titanium,která je zajímavá tím, že garantuje určitou vysokou hodnotu účinnosti ne pro 20% odběr ze zdroje, ale už pro 10% odběr (konkrétně garantuje 90–92–94–92% účinnost při 10–20–50–100% zatížení).

Každopádně na známém testovacím webu JonnyGuru si GX-850 vysloužil velmi slušné hodnocení s tím, že má neuvěřitelně stabilní regulaci napětí a víc než excelentní zvlnění. A k dobru mu jistě slouží i 10letá záruka. Avšak ještě jeden postřeh: GX-850 je zdroj s plně odpojitelnou kabeláží, tedy včetně konektorů pro základní desku (což je věc, která mi nikdy nedávala smysl).

Pár slov závěrem

Linusův nový stroj jako celek víceméně odpovídá tomu, co potřebuje, co si může dovolit a je celkově slušně vyvážen. Jediné, co se vymyká, je grafická karta, na druhou stranu Sapphire umí tiché chlazení a napájecí obvody, co vydrží. Takže proč ne, pokud mu nevadí, že „má v garáži Mustanga, se kterým jezdí pro rohlíky do sámošky“.

Dále je nutno dodat, že jsou určité, Linusem nevyslovené věci, které mohou mít vliv na zvolené komponenty a které my samozřejmě nemůžeme znát. Například to, jak významná je pro Linuse aktuálně spotřeba jeho PC. Obecně vzato pak také s přibývajícím věkem dejme větší důraz nejen na výkon PC (zde je to jasné a je to důvod, proč Linus upgradoval), ale také na komfort práce s ním: tedy volbu monitoru, klávesnice, myši, reproduktorů, sluchátek a podobných zařízení. Ale to by bylo téma na samostatný článek.

Každopádně toto si Intel za rámeček nedá. Samozřejmě celý svět nemusí padnout na zadek před tím, jaký stroj si nějaký pan Torvalds poskládal. Ale vypovídá to mnohé, minimálně pak to, že platforma HEDT, ta výstavní skříň Intelu pro desktopové enthusiasty, je po smrti.

Jinak pokud byste chtěli někoho dalšího, kdo v IT světě svého času hodně znamenal, pak mohu doporučit Kena Silvermana, který na svém webu uvádí i přehled používaných PC, který asi nikdy neměl nic jiného než Intel a jehož poslední záznam je z listopadu 2014, kdy si pořídil tehdejší skvělý procesor Core i7–5820K. Uvidíme, až jednou záznam aktualizuje.