 »   »  Prohlížeč Brave odhalil plány verze 1.0 a unikátní projekt BAT

Brave, kniha Genesis

Jelikož o prohlížeči Brave nepíšeme až tak často, dovolte mi na úvod krátké shrnutí. Brave má poměrně zajímavou historii vzniku, která de facto souvisí s tím, že jeho hlavní představitel „nemá rád homosexuály“. Ale stejným dechem dodejme, že tohle překroucené tvrzení je potřeba brát s hodně velkou rezervou. Nelze totiž říci, že by platilo tak, jak zní, to pouze někteří lidé v minulosti překroutili skutečnost, že Brendan Eich v přispěl v roce 2008 částkou 1000 dolarů na tzv. Návrh 8, který měl vést k zákazu sňatků osob stejného pohlaví v Kalifornii.

Tento návrh byl tehdy schválen poměrem hlasů 52,24 : 47,76 %. Jeho další osud je nepodstatný, ona tisícovka však stačila na to, aby Brendan Eich (mimochodem autor JavaScriptu a spoluzakladatel Mozilly) musel odejít. Ihned poté, co byl v březnu 2014 jmenován do čela Mozilly, ozvaly se silné hlasy proti němu, odstoupila nemalá část představenstva a tak Eich během pár dnů rezignoval a odešel jak z vedení společnosti Mozilla, tak z představenstva Mozilla Foundation.



Autor: Brave Brendan Eich ohlašuje Basic Attention Token

Zhruba o rok později, koncem května 2015, zakládá Brendan Eich s Brianem Bodnym společnost Brave Software, která později dá světu prohlížeč Brave. Dá se tedy předpokládat, že nebýt oné tisícovky dolarů v roce 2008, Brave by neexistoval (a pravděpodobně bychom valnou část jeho prvků nalezli dnes ve Firefoxu).

Čím je Brave zajímavý

Prohlížeč Brave se tedy reálně zrodil na začátku roku 2016, kdy se objevila první vývojářská verze. On ostatně ani dodnes nedosáhl na nějakou pořádnou stabilní verzi, aktuálně se pohybuje v číslování na úrovni 0.22.něco, přičemž jeho srdcem je jádro prohlížeče Chromium, aktuálně řady 65.x a k tomu JavaScriptový engine V8 6.5.x, Muon 5.1.x (o tom ještě bude řeč), Node.js 7.9.x a vlastní služba Brave Sync 1.4.2.

Brave je zajímavý tím, že ještě méně hlásí svému tvůrci či s ním spřízněným organizacím detaily o uživateli/jeho počítači apod. Přímo v sobě podporuje ochranu proti sledování a také blokování reklam, resp. zobrazování slušných reklam, resp. mikroplatební systém kompenzující blokaci reklam. Aktuální verze podporuje také správce hesel 1Password a LastPass.

Je znát, že Brave je finančně i lidsky poměrně poddimenzovaný projekt. Hostuje na GitHubu, některé buildy (například repo pro Ubuntu) běží na cloudu od Amazonu atd. Nicméně projekt stále žije, má se k světu a i když nehraje první ani druhé housle, má svoji základnu uživatelů, což naznačuje i obchod s androidími aplikacemi Google Play, dle kterého si Brave instaloval více než milión lidí.



Autor: David Ježek Vyhledávač Ecosia v prohlížeči Brave

Mimcohodem, Brave přímo nabízí podporu řady „alternativních“ vyhledávačů, ať již jde o oblíbený DuckDuckGo či vyhledávače jako Ecosia („ty hledáš na webu, my sázíme stromy“) a francouzský Qwant. Samozřejmě nechybí Google a další tradiční zástupci.

Plány na verzi 1.0

Vydání velké verze 1.0 se blíží. Verze, která bude představovat jakýsi milník v procesu nekončícího vývoje, změní některé podstatné věci. To, co uživatel uvidí jako první, je přechod na grafické rozhraní Chromia, tedy pryč od pomalé slepeniny na bázi HTML a JS, kterou používá Brave nyní (osobně bych dodal, že mnohdy vzhledem a rychlostí připomíná „nedodělané“ Safari na Windows). I díky dalším změnám přinese Brave 1.0 podporu téměř všech rozšíření (a jejich API) a vlastností, které nabízí Chromium, ale jak dodávají tvůrci, bez všeho balastu, který posílá data zpět do Googlu či do Google Web Store.

Nadále bude pokračovat politika blokování či podpory blokování všeho, co uživatele obtěžuje, tedy reklam, sledovacích prvků, fingerprintingu, skriptů těžících kryptoměny, automaticky pouštěných videí apod. Druhým pilířem Brave je podpora mikroplateb Brave Payments a zejména Basic Attention Token.

Na platformě iOS probíhá přechod od UIWebView (s blokováním pomocí NSURLProtocol), na novější WKWebView, který je u Applu preferovaným řešením. Na Androidu už nyní Brave plně využívá toho, co nabízí projekt Chromium, opět okleštěno o sledovací části Google.



Autor: David Ježek Brave 0.22

Na desktopech se experimentuje s náhradou Muon přímo za části z projektu Chromium a vypadá to, že se tento přechod podaří realizovat bez potíží. Prozatím ale některé kritické věci stále Muon potřebují, například Brave Payments, soukromé Tor taby či synchronizace – převod odhadují tvůrci na jednotky měsíců.

K Muonu dodejme, že desktopová verze Brave (tedy pro Windows, macOS a Linux) jej nyní používá, jelikož díky této kombinaci s Chromium a Node.js může nabídnout webovým aplikacím použití HTML/JS pro uživatelské rozhraní a Node.js moduly pro aplikační logiku.

Jakmile se Brave zbaví Muonu, bude možné uzavřít řadu reportovaných chyb s ním souvisejících. Brave založený téměř čistě na Chromiu bude stabilnější, rychlejší, lépe podporovaný a celkově jednodušší na vývoj pro menší okruh lidí, kteří na Brave pracují. A díky přechodu na čisté Chromium budou moci nové verze do Brave doputovat během několika málo desítek hodin, nikoli až měsíce a půl, což si často vyžádal náročný proces integrace nového Chromia do infrastruktury Brave obsahující i Muon.

Co se týče budoucích rozšíření prohlížeče, tvůrci se časem vyjádří v v samostatném článku.

Obecně a zjednodušeně řečeno: kompletní přechod na Chromium umožní týmu Brave soustředit se na speciality jejich prohlížeče, nikoli spotřebovávat nemalý díl lidských zdrojů na věci kolem základu prohlížeče, které s Chromiem do Brave připutují samy o sobě.

Basic Attention Token

Druhým stěžejním projektem současnosti z pera Brendana Eicha a jeho kolegů, je Basic Attention Token, zkráceně BAT. Jde o decentralizovanou digitální reklamní platformu založenou na kryptoměně Ethereum. BAT může znamenat revoluci v tom, jak si weby vydělávají peníze na svůj provoz a nepochybně může být výhledově trnem v oku provozovatelům klasických reklamních systémů (stejně jako Brave Payments, Adblock/Flattr či jiné systémy tento svět narušující).

BAT má za sebou už ICO (initial coin offering), který proběhl 31. května 2017, kdy se podařilo získat přes 35 miliónů dolarů za méně než 30 sekund.

Je velice těžké předjímat, zdali BAT uspěje, nicméně oproti věcem integrovaným jen a pouze v Brave má jednu zásadní výhodu: není svázán s konkrétním prohlížečem, implementovat jej může kdokoli (jenže to platilo i pro Flattr, že). Systém je každopádně nastaven tak, že uživatele získají BAT za prosté prohlížení webů a mohou si přijít až na 70 % z příjmů z reklam, která je jim zobrazena (samozřejmě pokud povolí zobrazování BAT reklam) – spuštění tohoto programu se předpokládá ještě v první polovině letošního roku.

Jaké budou uživateli servírovány reklamy, rozhoduje učící se algoritmus na straně klienta, který si potřebná data ukládá lokálně (nic tedy neputuje do velkého zlého cloudu nějakého Velkého bratra). BAT pak může uživatel použít na prémiový obsah, předplatné webů, digitální zboží a služby či někomu věnovat skrze Brave Payments či převést.

Naopak zadavatelé reklamy si kampaně budou kupovat pomocí BAT za běhu dle potřeby. Zkrátka a dobře, BAT poskytuje novou jednoduchou cestu k propojení zadavatelů reklamy, provozovatelů webů a návštěvníků, to vše na bázi technologie Ethereum blockchainu. Vhod jistě přijde i to, že BAT je plně v souladu s GDPR / ePrivacy.

Malý Brendan versus velké korporace

Když už jsem tu zmínil ony jiné pokusy o prolomení monopolu velkých korporací na internetovém a reklamním trhu (za něž stačí jmenovat třeba právě Google a Facebook), pak by bylo dobré, aby znovu zazněla jména jako Flattr (známý to projekt Petera Sundeho z The Pirate Bay) či společnost Eyeo GmbH stojící za Adblock Plus (která Flattr loni koupila).

BAT se od nich liší v technických aspektech, idea – ač se služby samozřejmě v principu liší – je ale stejná: zajistit přímé propojení provozovatelů a uživatelů webů, kdy jeden reklamu potřebuje jako zdroj příjmů a druhý je ochoten ji vidět/využít, aby tak dal provozovateli webu vydělat. Mezi oběma pak nebude stát žádný Google, žádný Facebook, v kontextu aféry Cambridge Analytica si dovolím napsat i to, že tak mezi nimi nebude stát žádný subjekt, pro kterého je uživatel jeho služeb jen jedna bezvýznamná položka v obrovském regálu lidského zboží generující zisk a provozovatel webu jen reklamní plocha sloužící k zachycení tohoto uživatele, ideálně za pomoci cílené reklamy vzniknuvší na základě Big Dat shromažďovaných v korporátním cloudu bez jakékoli kontroly nezávislou institucí.

Pokud se tedy vrátím k úplně první myšlence v tomto článku, tedy že nebýt příspěvku na podporu Návrhu 8 zakazujícího v Kalifornii sňatky osob stejného pohlaví, věci by se jistě nevyvinuly přesně tím způsobem, ke kterému Brave 1.0 a Basic Attention Token míří. Pod křídly Mozilly by jistě takovéto projekty podléhaly širšímu schvalování a jak ukazuje velice ostrá reakce proti jmenování Brendana Eicha šéfem Mozilly, nelze s jistotou tvrdit, že by věci byly pod křídly Mozilly 100% shodné s tímto vesmírem, kde Brave a BAT existují.

Nic z výše uvedeného ale neznamená, že BAT uspěje. Za pět let zde na Rootu stejně tak může vyjít vzpomínkový článek na zajímavý projekt, který neuspěl. Hodnocení nechme na historii.