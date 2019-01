 »   »  První hra se 100% raytracingem, GStreamer má lepší AV1 i H.265

GStreamer 1.15.1 zapracoval na AV1 i H.265

První vývojové vydání na cestě ke GStreameru 1.16 je tu. Verze 1.15.1 přináší první důležitá vylepšení zejména pro formát AV1. Došlo na podporu kodeku v kontejnerech Matroška a MP4 v kombinaci s referenčním encoderem AOMedia AV1.

Na opačné straně barikády potěší podpora komprese i přehrávání H.265 skrze Video4Linux, dále pak stejnou cestou též JPEG. Obecně pak přibyla podpora skrytých titulků ve videu, neprokládaného RAW audia či ContentEncryption v Matroška / WebM demuxeru.

Dekodér Nvidia umí VP8/VP9, encoder pak H.265. Tvůrci dále výrazně zapracovali na Intel Media SDK dekodéru/encoderu videa (lepší podpora DMA-BUF, VP9 komprese, H.265 komprese atd.). Další novinky čekejme v budoucích .něco vydáních. Podrobnosti cesty k 1.16 shrnuje domovský web – tato verze by se měla objevit již v únoru tohoto roku.

Linux 4.20 umožňuje zvýšit TDP Radeonů

Sice to využije relativně malé množství uživatelů, přesto však jde v principu o velmi důležitou funkcionalitu. S jádrem 4.20 se objevila v rámci ovladače AMDGPU pro současné generace GPU od AMD podpora změny nastavení TDP.

Jelikož současné grafiky (a vlastně i procesory) v podstatě nejsou fixně nastaveny na konkrétní frekvence z jiného důvodu než marketingově/ekonomického, o jejich frekvenčních možnostech tak v principu rozhoduje nastavení proudových limitů, resp. dimenzování chlazení, resp. nepřetržitý monitoring provozních parametrů, kterým je karta za běhu podrobována a na základě nich regulována. Už před více generacemi přišly Radeony s podporou nastavení jiného TDP, nejzajímavější skos se patrně odehrál s generací Radeon Fury, kde model Nano (malička varianta karty) se lišil převážně jen nižším nastavením provozních parametrů, aby splnil potřebné limity z hlediska napájení a chlazení.

Až dosud Linux nenabízel pro Radeony nic jiného než snížení limitů (což se mohlo hodit třeba u notebooků, či v případě jen občasného hraní her). Nyní s jádrem 4.20 přichází možností jít za limity, tedy za standardní nastavení TDP dané karty – využijí to tedy zejména overclockeři. Podrobnosti poněkud neintuitivního postupu shrnuje Phoronix odkazujíce se na jednoho ze čtenářů, který tuto ze strany AMD nepropagovanou novinku objevil.

Quake 2 na Nvidia RTX s plným raytracingem

Christoph Schied (doktorand na Karlsruhe Institute of Technology) vytvořil pro stařičkou, avšak dnes již kultovní hru Quake 2 implementaci využívající běh na grafikách Nvidia RTX za použití jejích raytracingových jader. Na webu uvádí, že jde o první plně raytracovanou hru, kde o čištění obrazu od šumu je dále využita adaptivní technika filtrování obrazu. Ukázka vydá za 1000 slov, tak snad jen konstatování na základě 20 let starých mlhavých vzpomínek: vypadá to fakt líp než na 3Dfx Voodoo Graphics.

Krátce