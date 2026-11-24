Miroslav Biňas: Jak ukládat citlivé údaje v mikrokontrolerech
Při programování mikrokontrolerů potřebujeme často ukládat citlivé údaje, které umožňují přístup k systémům, službám nebo datům. Jde o hesla, API klíče, tokeny a mnoho dalšího.
Pokud vám uniknou přístupové údaje, někdo se může dostat k vaší infrastruktuře a datům. Je možné pak třeba podstrkávat data do MQTT.
Studenti často ve svých projektech ukládají hesla přímo do zdrojového kódu jako výchozí konfiguraci.
Díval jsem se do kódů svých studentů a všichni se toho dopustili. Takové hodnoty se nedají změnit bez změny kódu a jsou často veřejně dostupné třeba na GitHubu v čitelné podobě.
Prvním krokem by mělo být oddělení citlivých informací mimo kód, což pomůže i uživateli při konfiguraci.
Když je heslo v kódu, jak ho upraví neznalý uživatel? Dáte mu do dokumentace číslo řádku, kde má něco měnit?
I když máme heslo správně v samostatném souboru, může ho útočník přečíst.
On má šroubovák a ti lepší mají i čtečky flash pamětí. Je možné ale soubor přečíst i softwarově pomocí konzole. Nástrojem
picotool je možné pořídit si dump celé paměti.
Můžeme tedy nasadit šifrování, ale jsme omezení hardwarovými možnostmi mikrokontroleru. Ten má nízký výpočetní výkon, malou paměť, omezenou spotřebu energie a chybí mu bezpečné úložiště klíčů.
Je to výkonnostní problém, jsme omezeni hardwarem. V knihovně
cryptolib je k dispozici jen kryptografická funkce AES, což je kvalitní symetrická bloková šifra.
Kerckhoffův princip říká, že šifrovací systém je bezpečný, když je známé vše kromě šifrovacího klíče.
Kam tedy nacpeme klíč, aby se k němu útočník nedostal? Tady už záleží na hardwaru a jeho možnostech. V MicroPythonu ale nejsou tyto funkce dostupné, protože jsou záležitostí firmwaru. Proto nemůžeme bezpečně uložit klíč a pokud bychom ho nechali v souboru, nijak bychom si nepomohli.
Klíč ovšem můžeme odvodit, tedy sestavit z náhodně vygenerované soli a unikátního ID vázaného na hardware.
Skutečná ochrana musí být součástí hardwaru, jinak je to obfuskace a útočníkovi to jen komplikujeme. Přesto je nedokonalé zabezpečení stále lepší než žádné.
Vlastimil Slinták: Hackněte si éter – radioamatérství 21. století
Radioamatéři nevysílají jen morseovku, ale dnes si hrají i s IP sítěmi. Bylo předvedeno přenesení paketu klasickou TCP/IP sítí postavenou z otevřených projektů různých radioamatérů.
Bez otevřenosti a sdílení informací mezi radioamatéry by to nešlo. Výsledkem je New Packet Radio (NPR).
Být radioamatérem znamená hrát si s vysílačkami, stavět antény a komunikovat s neznámými lidmi.
Ano, i to je možné a patří to pod radioamatérský koníček, ale patří tam i další věci. Není to nostalgie po starých vysílačkách, ale je to vstupenka do technologií, na kterých stojí moderní svět.
Je to nástroj pro učení a vzdělávání se. Taková byla vždy hlavní myšlenka radioamatérství.
Nemusí vás bavit celé radioamatérství, můžete si najít vlastní králičí noru, ve které můžete trávit mnoho let. Patří sem závody, komunikace přes družice, výroba zařízení, různé experimenty a mnoho a mnoho dalšího.
Můj děda byl radioamatér, ale já jsem to celé ignoroval, dokud jsem nenarazil na Meshtastic.
Radioamatéři staví vlastní síť Hamnet, což je páteřní IP síť postavená v radioamatérských pásmech 2,3 a 5 GHz. Spoje jsou postaveny mezi kopci, začali s tím Rakušané a Němci a používají se standardní zařízení firmy MikroTik.
V Česku je zatím jen hrstka živých stanovišť.
Dalším zajímavým projektem je už zmíněné NPR, kde se používají TDMA modemy běžící v pásmu 70 cm nebo 2 m. Jde o klasickou IP síť, kterou je možné využít jako poslední míli k Hamnetu.
Čekejte od toho stovky kilobitů až megabit hrubé rychlosti, reálná rychlost je trošku nižší. Je to jeden otevřený návrh, který má mnoho různých implementací a stavitelů.
Zajímavá je síť DTN, tedy Delay Tolerant Networking, která předpokládá, že mezilehlé síťové prvky nejsou zrovna online.
Může se vybít baterie nebo jde o satelit dostupný jen někdy. Pokud se takto síť intenzivně mění, nejsou pro ni klasické internetové protokoly vhodné. Vše je standardizováno v RFC 9171 a NASA technologii využívá pro komunikaci s Marsem.
Dekódování všech signálů dnes probíhá prakticky jen v softwaru.
Dříve bylo potřeba stavět velké zařízení, dnes je možné stavět malé vysílačky. Vše se tedy dělá v SDR a pokud vás zajímá programování, můžete se vyřádit i tady.
Komunikovat se dá i na úrovni šumu, například modulacemi FT8 nebo JS8Call. Používají se předem definované časové rámce a poslání jedné zprávy trvá asi 15 sekund.
Signál uchem neslyšíte a software umí data vytáhnout pomocí sofistikovaných matematických postupů. S malým výkonem 20 W je tak možné si posílat zprávy až do Austrálie.
Pro posílání e-mailů přes krátké vlny se používá OFDM technologie Winlink, která je implementována v modemu VARA.
Rychlosti jsou zhruba 8 kilobitů za sekundu. Je to velmi dobré řešení, ale jde o uzavřenou binárku určenou pro Windows.
Padá tu smysl radioamatérství, nemůžete se v tom učit ani to vylepšovat. Otevřeným řešením je Mercury, který ale není s Varou kompatibilní.
Radioamatéři často používají ruční radiostanice neboli ručky. Ty se dají koupit za méně než tisíc korun a začít poslouchat.
Je to taková vstupní droga do radioamatérismu. Většina z nich je uzavřená, ale existují projekty, které se snaží dekódovat původní firmware a nahradit jej otevřenou alternativou OpenRTX.
Projekt LinHT pak jde ještě dál a vytváří vlastní základní desku s Linuxem, kterou je možné vložit do komerční radiostanice a získat tak plně otevřenou stanici. Výsledkem je plně přizpůsobitelné zařízení, kde každý mód je jen software a uvnitř běží GNU Radio.
Už se nemusíte ptát, co daná stanice umí, je to omezeno jen vaší představivostí.
Radioamatérství a svobodný software spolu mají hodně společného, jde o otevřený svět, kde se můžeme učit a zkoumat věci.
Není to něco, co k sobě přišroubujeme. Naopak je to návrat ke kořenům.
Tomáš Tichý: AI hlásič zastávek
Když si Tomáš Tichý koupil vlastní autobus, měl v něm zastaralý hlásič, který měl paměť zálohovanou baterií.
Ta se časem vybije a přijdete o data. S tvorbou hlášení začal v Praze v roce 1985 rozhlasový redaktor Vladimír Fišer, pokračovala Dagmar Hazdrová a v současné době hlášení nahrává Jan Vondráček.
Při stavbě vlastního hlásiče je potřeba získat potřebná data, zvukové nahrávky a vytvořit aplikaci.
Chtěl jsem, aby vše fungovalo v Linuxu na Raspberry Pi. Vše je naprogramováno v Pythonu, který řeší mapování nahrávek, přehrávání zvuků a ovládání LCD. S vývojem pomohly jazykové modely ChatGPT a Gemini.
Raspberry Pi se stáhne na web PID, stáhne si ZIP se všemi potřebnými informacemi, přidá vlastní data a výsledek se naimportuje do hlásiče.
Síť se neustále rozšiřuje o nové zastávky a já mám nahrávky jen k určitému datu. Pokud vznikne nová zastávka, přečte se pomocí TTS.
Součástí hlásiče je i bluetooth, ale ukázalo se, že nové reproduktory v autobusu se po dvou minutách bez přijímání zvuku vypnou.
Později jsem si do autobusu přidal bluetooth zesilovač, takže už to funguje spolehlivě.
Jiří Eischmann: OpenReviews.cz – na recenze míst otevřeně
Vývoj softwaru se dnes díky AI dramaticky zrychlil a pro open-source projekty dnes může být relativně jednoduché dostat se na úroveň komerčních produktů.
Je možné, že open-source alternativy budou dotahovat různé chybějící funkce. Zásadní ovšem bude mít správná data. Vytvořit mapovou aplikaci vám dnes může zabrat jediný den, ale pokud nemáte data, otevřenosti a nezávislosti nedosáhnete.
Na datech dnes sedí velké platformy.
Pokud chceme trávit volný čas k doplňování informací a budování datových sad, měli bychom trvat na tom, že výsledek bude k dispozici pod otevřenou licencí.
OpenStreetMaps je krásná ukázka velkého projektu, který je konkurenceschopný. Nejtěžší je ovšem sledovat body zájmu, které se na rozdíl od samotných budov mění velmi rychle.
Aplikace postavené na OpenStreetMaps nemají žádné podrobnosti o jednotlivých místech.
Tohle mi hodně chybělo a jednu dobu jsem uvažoval, že vymyslím nějaký vlastní standard. Nakonec to udělal někdo jiný a vznikl projekt Mangrove.reviews, což je otevřená databáze pro recenzování čehokoliv.
V poslední době se to rozjelo právě okolo bodů zájmů. Standard je velmi slušně připravený a počítá i s tím, že vše může být distribuované.
Identita recenzentů není spjatá s databází uživatelů, ale vše je postaveno na klíčích a podepisování recenzí.
Vaše identita je spjatá s klíčem a můžete přecházet mezi klienty. Pokud si udržujete soukromý klíč, můžete psát další recenze nebo editovat starší.
I kdyby konkrétní služba skončila, může někdo naimportovat data jinam a identity jsou zachovány. Podepisování může ale zajišťovat i služba, která má soukromý klíč u sebe, což je pro běžné uživatele příjemnější.
Mangrove není pro české uživatele příliš příjemné, míchají se tam body zájmů s dalšími recenzemi.
Rozhodl jsem se vytvořit něco, co mělo být původně jen oknem do aktivity, aby uživatelé viděli, že něco takového existuje. Zpětná vazba ale ukázala, že referenční klient není uživatelsky přívětivý a chtělo by to něco jednoduššího, přímo zaměřeného na body zájmů. Tím se funkční záběr výrazně rozšířil.
Idea služby OpenReviews.cz byla taková, že vše poběží kompletně v prohlížeči.
Nechtěl jsem vytvářet službu, která poběží na serveru a bude třeba se o to starat. Server jen distribuuje statické soubory aplikace a vše běží u uživatele. Přes API se stahují recenze, které se týkají České republiky. Z OpenStreetMaps se stahují informace o jednotlivých bodech přes Nominatim, z Wikipedia Commons se stahují fotografie a z OpenFreeMap se získávají mapové dlaždice.
Jednou z aplikací, která data ze služby zobrazuje, je CoMaps (dříve Organic Maps). Před dvěma měsíci přišli s možností zobrazení recenzí přímo v aplikací.
Konečně jsou data viditelná i běžným uživatelům. Recenze se nestahují online, ale jsou přímo zabudované do mapových podkladů.
Recenze jsou dostupné i offline, ale data se obnovují jednou za týden.
Ondřej Kolín: GNOME OS – proč jsem po 10 letech opustil na notebooku Fedoru?
GNOME OS používá upstreamové verze mnoha součástí, zejména GNOME a systemd. Je to neměnný operační systém sestavovaný pomocí nástroje Buildstream.
Velká část věcí, které GNOME používá, pocházejí z projektu systemd. Není to náhoda, velká část komunity obou projektů sídlí v Berlíně.
V neměnném operačním systému je potřeba stále věci nějak rozšiřovat a upravovat. Je potřeba ten systém nainstalovat, zapsat zavaděč a třeba také klíče do TPM.
Každá distribuce to dělá po svém, ale je tu snaha to dělat standardním způsobem. Utilita
updatectl ukazuje, jaké vlastnosti jsou v operačním systému právě aktivní.
GNOME OS o sobě tvrdí, že není distribuce. Nechce upravovat a výrazně měnit některé vlastnosti.
Pracuje se tu s nástroji jako Flatpak a Toolpak. Zatímco Flatpak je určený k distribuci grafických aplikací, nový Toolpak se zaměřuje na konzolové utility.
Vlastně jsem Fedoru neopustil, je to stále zdroj kvalitní komunity a dobrého softwaru.
GNOME OS se snaží chránit uživatele a data tím, že podepisuje všechny programy, které na něm běží.
Potřebujete, aby jednotlivé vrstvy byly podepsané, abyste měli jistotu, kdo nakládá s vašimi daty. Operační systém není jen prostředí, je to všechno od zavaděče až po jednotlivé nástroje.
Pro vývojáře je atraktivní možnost testovat změny v centrálních komponentách přímo uvnitř systému. GNOME OS opouští inkubační fázi a pracuje se například na odemykání pomocí
systemd-homed, nový instalátor a přesun výchozích aplikací do Flatpaku.
Tohle udělaly i mobilní platformy, že oddělily aplikace, abyste kvůli novému prohlížeči nemuseli aktualizovat celý systém.