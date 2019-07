 »   »  Raspberry Pi 4B a Raspbian Buster: první zkušenosti a řešení problémů

Při instalaci nového Raspbianu Buster jsou nově nedostupné 5GHz kanály na WiFi. Nevím, jestli jde o legislativní problém, nebo proč tomu tak je. Každopádně je to popsané již v poznámkách k vydání. Pokud chcete použít 5GHz WiFi, je možné spustit v příkazovém řádku rfkill unblock wifi , nebo trvale nastavit zemi v sudo raspi-config (4. Localisation Options → I4. Change WiFi Country).

Podívejte se, jak nové RPi 4B vypadá:

Pokud jste ve výchozím jádře 4.19.50 v dmesg objevili podezřelou chybu, která se týká vc4_crtc_atomic_flush a drm_vblank_put , tak nepanikařte. Tuto chybu tam mají všichni a vývojáři o ní ví. Projeví se při spuštění spořiče obrazovky, ale zřejmě to nebude mít na funkci vliv.

Ačkoliv příkaz rpi-update pro aktualizaci jádra a firmware je součástí nového Raspbianu, nově vypíše varování, že je lépe jej nepoužívat a čekat, až se jádro a firmware aktualizuje pomocí apt .

WARNING: 'rpi-update' updates to pre-releases of the linux

kernel tree and Videocore firmware.

'rpi-update' should only be used if there is a specific

reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi

engineer.

DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.

##############################################################