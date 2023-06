Red Hat končí s balíčkováním LibreOffice, FFmpeg 6.1 vylepšuje podporu Vulkan Video

Red Hat končí s balíčkováním LibreOffice, odpříště už jen Flatpak

V budoucích verzích RHEL už nebude kancelářský balík LibreOffice k dispozici skrze RPM balíčky, ale pouze ve Flatpacích. Red Hat se rozhodl, že bude věnovat méně úsilí tomuto velkému balíku desktopových aplikací, když je vše k dispozici v rámci Flatpaku. Se změnou se sveze i Fedora. Ušetřený čas vývojářů umožní zvýšit úsilí v oblastech jako vylepšování Waylandu, podpory HDR atd.

LibreOffice v RPM podobě bude samozřejmě udržováno v existujících a podporovaných řadách RHELu, tedy 7, 8 a 9, a to v podobě nezbytných bezpečnostních aktualizací po dobu života těchto verzí RHEL. Red Hat také zapracuje na vylepšeních LibreOffice pro lepší běh v rámci Flatpaků. A samozřejmě nic nebrání členům komunity, aby se údržby RPM verze LibreOffice chopili. Podrobněji Matthias Clasen na mailing listu Fedory.

Dovolte mi snad ještě jednu úvahu k tomuto tématu: se sílícím „hnutím za neměnné systémy“, čerstvě prezentované třeba oznámením Ubuntu Core na příští rok, je dle mého jen otázkou času, než se tyto změny přelijí i do ryze komunitních distribucí (Fedoru považuji za spíše korporátní). Například Mageia zatím stále balíčkuje LibreOffice jako RPM, stejně jako třeba Firefox ESR. Bez problémů ale na ní lze provozovat Flatpakové aplikace a tak dle mého můžeme očekávat – podobně jako u systemd či Waylandu, že jakmile Red Hat a spol. učiní běh LibreOffice ve Flatpakové podobě plně srovnatelným s „nativními balíčky“, do roka a do dne se tato změna propíše i do distribucí jako Mageia, které permanentně zápasí s nedostatkem vývojářů / balíčkářů a jejich času.





Steam na Linuxu skoro na 1,5 %, čtvrtinu tvoří majitelé Steam Deck

Aktuální Steam Survey za květen 2023 za prvé ukazuje, že linuxoví uživatelé platformy už nejsou vždy jen kolem 1% podílu, ale hlavně vzestup přenosné konzole Steam Deck, která zodpovídá za celou čtvrtinu linuxových hráčů na Steamu (oproti předchozímu měsíci vzrostl podíl Decku o desetinu). Skoro 60 % linuxových „Steamařů“ používá CPU AMD (AMD je též srdcem Decku, ale i obecně už možná i lepší volbou pro linuxové hráče), na Windows naopak vládne Intel s 67% podílem.

FFmpeg 6.1 vylepší podporu akcelerace přes API Vulkan (Video)

Příští vydání FFmpeg 6.1, které je v plánu na červenec tohoto roku, nabídne vylepšenou podporu řady formátů skrze API Vulkan Video, konkrétně dekódování formátů H.264/AVC, H.265/HEVC a AV1. Mezi filtry využívající rozhraní Vulkan přibudou další, například color , bwdif a nlmeans .





Příští verze také nabídne podporu VA-API na platformě Microsoft Windows skrze libva-win32 , knihovny mající na svědomí samotný Microsoft v rámci své práce na WSL (Windows Subsystem for Linux). Z FOSDEMových slajdů ještě připomeňme, že FFmpeg 7.0 nás čeká už v lednu 2024.

Hangover 0.8.9 vylepšuje běh Windows her na ARM Linuxu

Projekt Hangover párující dohromady Wine a QEMU přichází s novou verzí tohoto nástroje pro běh her pro Windows/x86 na Linuxu/AArch64 (ARM – a potenciálně s ohledem na schopnosti QEMU jednoho dne třeba i POWER či RISC-V).

Projekt dříve v tomto roce znovu spustil německý vývojář André Zwing (mezi dubnem 2021 a letošním únorem nevydal žádnou novou verzi) a sama tato možnost je důsledkem podpory WoW64 ve Wine. Verze 0.8.9 samozřejmě není nějaký přelomovým revolučním vydáním, přináší jen určitý balík oprav chyb, výkonnostních zlepšení a také snížení množství patchů, které Hangover potřebuje vůči Wine (seznam změn na GitHubu projektu je extrémně stručný).

Patche od System76 pro Coreboot vypínají Management Engine u Intel Raptor Lake

Vývojáři společnosti System76 dále vylepšují otevřený firmware Coreboot. Nově se soustředili na poslední generaci CPU Intel, tedy 13 generaci Core zvanou Raptor Lake. Kromě jiného umí u této generace vypnout nechvalně proslulý Management Engine.

Vedle toho také přidali volbu pro zapnutí/vypnutí UEFI Secure Bootu, to mimo jiné proto, aby bylo možné provozovat Coreboot s Windows 11, což je typický operační systém na noteboocích generace Raptor Lake. Dále došlo na zvýšení limitu po odběr z akumulátoru vedoucí k vyššímu CPU výkonu, podporu Nvidia Dynamic Boost pro RT 4000 a různá vylepšení zabezpečení firmwaru. plus podporu Intel Maple Ridge (Thunderbolt) a vylepšenou podporu Raptorů nejvyššího mobilního typu HX. Podrobnosti jsou k dspozici v blogpostu System76.