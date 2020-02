 »   »  Ring Fit Adventure: lepší kondice získaná ze Switche

Před nějakou dobou jsem si oblíbil konzoli Nintendo Wii a spolu s ní i hru Wii Fit s doplňkem zvaným Wii Balance Board . Šlo o poměrně přelomový kus hardwaru a softwaru, který dokázal vaše tělo potrápit, i když šlo jen o hraní speciální konzolové hry. V tu chvíli jsem si uvědomil, že v tom nějaký potenciál je. A to byl reálný základ nových tzv. fitness her .

Pak už hru můžete spustit. První spuštění vás poměrně dost překvapí tím, jak dlouho vám vlastně trvá, než se zobrazí úvodní nabídka hry. Není to však způsobeno dýchavičným hardwarem. Nejdříve musíte projít zaškolením, jak správně vložit Joy-Cony do obruče a pouzdra, jak jej uchytit na noze a jak si nechat kolem sebe hromadu místa. A až pak se objeví úvodní nabídka. Po spuštění hry následují další instrukce vedoucí k tomu, aby si vás vaše Nintendo „změřilo“ – ověří se váš rozsah pohybů, ověří se vaše síla při stlačování a roztahování obruče a nakonec i vaše schopnosti běhu. Teprve poté jste „připuštěni“ k vlastní hře.

Když si hru pořídíte, dostanete do ruky poměrně velkou krabici. Je v ní ta obruč, pouzdro a umělohmotný obal na Game Card . A jinak nic. Trošku vás zamrzí, že jste dali tolik peněz za tak málo materiálu. Na druhou stranu je cena rovna asi čtvrtletnímu předplatnému do fitness centra. Ale ta pachuť nerozumné investice se poměrně rychle rozplyne. Stačí jen provést základní kroky, které spočívají ve vložení karty do konzole a dále pak vložení jednoho Joy-Conu do obruče a druhého do pouzdra.

Poznámka: Šíření her v rámci Nintendo Switch světa se děje třemi základními kanály – digitálně v rámci Nintendo e-shopu, digitálně v rámci Nintendo Online předplatného a nakonec pomocí speciálních cartridgí vkládaných přímo do Switche a kupovaných v e-shopech nebo kamenných prodejnách.

Konzole Wii je dnes už v krabici na skříni a vystřídala ji náhrada v podobě Nintenda Switch . Zase jde o herní konzoli připojovanou k televizi a i ona má k dispozici bezdrátové ovladače. Proto jsem se začal zabývat tím, jestli i pro Nintendo Switch existuje něco, co bychom mohli využít pro vylepšení kondice. Byl jsem zklamán, protože původní Wii Fit pro Switch neexistuje. Ale jak jsem později zjistil, je zde něco lepšího. Je to jedna z mála her pro Nintendo Switch, kterou nemůžete pořídit digitálně, protože její nedílnou součástí je specifický hardware.

Poznámka: Pokud ještě mluvíme o kategorii fitness her, je dobré zmínit, že pro Switch existují i „konkurenční“ tituly jako je Fitness Boxing nebo Zumba Burn It Up ! A za fitness hru můžeme považovat i sérii Just Dance, momentálně ve verzi pro rok 2020 .

Samozřejmě, že rozvoj přišel s uvedením ovladače Kinect od Microsoftu v roce 2010. Je to zařízení pro snímání pohybu hráče opticky. Ale zdaleka nejúspěšnější byla hra Wii Fit z roku 2013 s prodanými 21 miliony kusů! Ta fungovala s využitím speciální desky nazvané Wii Balance Board. A byl to velký úspěch.

Poznámka: Dlouhou dobu jsem Nintendo Switch používal v módu jednoho profilu, který byl propojen na Nintendo Online účet. Ale Ring Fit Adventure mne přinutil udělat účty další, pro zbylé členy rodiny. Jen tak lze monitorovat váš postup při cvičení a samozřejmě také upravovat příslušná nastavení. Tatínek je prostě jinak vysoký než dcery a maminka.

Hra je profilována jako RPG hra, tedy s prvky fantasy. Příběh je poměrně banální – máte v ruce obruč alias magický amulet, který musíte použít pro to, abyste zachránili svět před ústrky draka jménem Dragaux, který vás hned na úvod uvede v omyl, aby následně zmizel s tím, že je to přesně ta nejlepší chvíle pro to ovládnout herní svět. A jen váš amulet vás přemlouvá k tomu, abyste si to nenechali líbit a svět zachránili. Zní vám to divoce? Příběh není prvoplánově úplně podstatný, důležitější je, jak vám herní prvky mohou pomoci s kondicí. V podstatě hrajete za hrdinu – zachránce. Máte k dispozici několik světů (20) a několik úrovní (100), v rámci kterých plníte dané cíle..

Poznámka: Nemusíte být vůbec milovníkem RPG (hry na hrdiny) a bude se vám to líbit. Zároveň chci upozornit na to, že tohle není pravověrná a exkluzivní RPG, kterou milovníci žánru možná očekávají, ale prvky RPG tam jsou a ohlasy hráčů jsou veskrze pozitivní. Je to ale primárně jen a jen hra, která vás má rozhýbat a používá k tomu příběh jako jiné RPG hry.

Herní prostředí

Celá hra má hlavní dějovou linii a pak několik mini her v rámci několika úrovní. A je to vymyšleno celkem chytře – na úvod první úrovně například asi dvě minuty běžíte. Za běhu vám hra vysvětlí, jak používat magický amulet k odstraňování nepřátel a zároveň jak sbírat body (obruč stlačujete nebo roztahujete). Stále jsem nebyl přesvědčený o tom, že mne to bude bavit. Jenže pak se mi hra rozhodla vysvětlit, že po každé úrovni bude následovat vítězné gesto, které je zapotřebí provést jako jistou cvičebně-taneční figuru, a v té chvíli už vlastně cvičíte. A také vás hra vyzve k tomu přiložit palec k jednomu ovladači, kde se skrývá IR kamera. Ta změří aktuální puls. Přiznám se, že to pro mne bylo první seznámení se s tímto kusem hardware, jinak jsem nevěděl, že je v ovladači přítomen.



Prostředí hry

Pak už dojdete do další úrovně, kde se přímo utkáte s „příšerou“, kterou je zapotřebí zlikvidovat. A to jde přece nejlépe tak, že použijete svou zbraň – amulet. Ta se nabíjí provedením dřepu a následným vymrštěním se nahoru. A abyste příšeru zlikvidovali, musíte to provést celkem desetkrát! A to je ta chvíle, kdy vás hra nenásilnou formou vrhne do děje a vy podlehnete. A chcete vědět, jaká další příšera je za rohem a jak se jí zbavíte, tedy jaký cvičební prvek budete muset udělat. A také se „komplikuje“ cesta, protože musíte přeskakovat díry nebo šlapat do schodů a vůbec se nějak rychleji hýbat, aby vás hra nesemlela, respektive nepřátelé v ní. K ruce také máte osobního trenéra jménem Tipp.

Poznámka: Ještě jsem zapomněl zmínit, že komunikačním jazykem je angličtina. Je poměrně dobře srozumitelná, ale přece jenom menší děti budou asi potřebovat vaši asistenci. A může to být také důvod, proč hru nepořizovat. Nevylepší to ani fakt, že hra umí ještě francouzsky a španělsky. V českých zemích to může být trochu problematické.



Boj s příšerami a Tipp v akci

A když to algoritmus dělá šikovně a vy vidíte nějaký cíl a máte z toho radost, je to dokonalé. Opravdu to chce vyzkoušet, přestože to může znít divně. Jenže ono to vážně funguje! I na pětačtyřicetiletého chlapa. Ten mix je opravdu obdivuhodný a nesmírně zábavný. Na druhou stranu střízlivé uvažování vás dovede k tomu, že kolo je kolo, či posilovna je posilovna. Jenže je to jako u hybridního auta – chováte se normálně a ono to s vámi něco dělá jako vedlejší efekt, tj. jezdíte na benzín a občas na elektřinu, která se do baterií ukládá jaksi mimochodem.

Tím jak provádíte cviky, vaše úroveň se zvyšuje. To ve výsledku způsobí, že do vašeho okruhu zbraní se přidávají nové cviky a tyto cviky ulehčují boj s příšerami. Vtažení do hry se pak opravdu odvíjí v tom, že vás RPG prvky hry nutí neustále pokračovat a zlepšovat se.

Komu by vadilo popasovat se s herním příběhem, tak ten nemusí zoufat. Hra totiž obsahuje i speciální volbu, kdy můžete jen cvičit a žádnou omáčku kolem nebudete mít. Vyberete si oblast těla, kterou chcete procvičit a je to. Funguje to i pro skupiny svalů (třeba břišní, zádové apod.) a tohle je velké plus celé hry. A abyste nebyli úplně sami, Tipp si vás vezme na starosti. Buď je ve vás to dítě nebo příběh vynecháte. I tak jsou cviky zabaleny do hry, ale jste ušetřeni všeho kolem, nicméně bojujete proti robotovi, po kterém střílíte prováděním např. dřepů.

Ohlédněme se ještě zpět – kromě zmiňovaného módu hry (Adventure) a Quick play (Trénink bez příběhu) zde uvidíte ještě mód Custom, který vám umožní si připravit vlastní cvičební plán, lze-li to tak nazvat. A poměrně překvapivý mód je ten poslední, nazvaný Multitask mode. Je určen všem, kteří chtějí cvičit s obručí, ale mimo hru. V zásadě dojde k tomu, že hra se uspí a vy pomocí stlačování obruče můžete „cvičit“ sami, bez nutnosti být ve hře anóbrž off-line Jen jsou na pozadí počítána stlačování a pak jsou regulérně započítána jako denní cvičení.

Zábava sportem

Nikdy nebudete mít pekáč buchet po roce hraní této hry, ale o to asi ani nejde. Důležitá je zábava. Ještě větší zábava se objeví, pokud hrajete ve skupině. Hraje jeden a ostatní ho pozorují. Nejenom, že vás povzbuzují (pravděpodobně), ale velmi často vám i radí, případně kritizují to, jak u cvičení vypadáte. Pokud máte k ruce někoho sportovněji založeného, začne vás okřikovat v případě, že nějaký cvik musíte dělat s touhle nataženou částí, případně s touhle nenataženou částí.

Pokud jste si někdy na Nintendo Wii zahráli Wii Fit, mohu Ring Fit Adventure vřele doporučit, protože je to následník, který svého předchůdce směle strčí do kapsy. Dětem se hra bude určitě líbit, protože je velmi interaktivní a snadno vás svým dějem pohltí. Také ale pozor na to, že budete potřebovat alespoň základní znalost angličtiny. Tipp vám pomáhá s cvičením, ale popisuje vše anglicky, stejně tak i příběh je vykládán v angličtině. Jsem si vědom toho, že ne všichni z toho budou nadšení.

Druhým okruhem zájemců mohou být hráči, kteří chtějí zkusit něco netradičního a jsou třeba trochu skeptičtí. Samozřejmě, že hru nelze profilovat jako něco, čím nahradíte fyzické cvičení, ale našel jsem i odkazy na studie, které říkají, že i tato „banální“ aktivita může mít vliv na neduhy spojené s dnešním konzumním životem. A je to vcelku zábavné. Také bych chtěl vyzvednout i off-line mód. Je to samozřejmě jistá investice, ale osobně si myslím, že nebudete zklamaní. A do bazaru hru můžete prodat vždycky.