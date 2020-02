Když spustíte Nintendo Switch, dostanete se na úvodní obrazovku , která dost připomíná to, co bylo k dispozici na Nintendo Wii. Najdete zde lištu se systémovými informacemi jako je čas, stav nabití baterie či stav připojení k internetu, pruh s nainstalovanými aplikacemi a druhý pruh se systémovými aplikacemi a nastavením.

Nintendo Switch hry můžete získat z více (oficiálních) zdrojů. Jakýmsi „nultým“ kanálem je hra, která je přibalena do krabice s konzolí. Oproti Nintendo Wii nastala změna. Zatímco všechny konzole Wii měly přibalenu hru Wii Sports , která krásně zacházela s ovladači a ukazovala, co je vše možné, v standardním balení Nintendo Switch žádná hra není. Dostanete opravdu jen „mrtvou“ schránku a investici se nevyhnete, protože přece chcete něco hrát, když už máte konzoli.

Poznámka: Proč se výrobci brání, je celkem jasné. Porušování autorských práv je asi nejčastější důvod. Uživatelé těchto úprav by pak mohli spouštět „pirátěné“ verze her a programů. Navíc by bylo možné podvádět např. v on-line hrách apod.

Hackem rozumíme postup výměny stávajícího firmware za upravený tak, aby bylo možné nastartovat zavaděč alternativního operačního systému. To je v podstatě princip všech tzv. „homebrew“ systémů dostupných i pro jiné konzole. Poměrně dost jsem si to užil s Nintendem Wii a mohl jsem více využívat software, který původně na Wii vůbec neměl být. A co je vlastně všechno k dispozici? Podívejte se na stránku Switch Appstore . Mimo jiné spousta her , nějaké emulátory (GB, GBA, MAME apod.) a velké množství rozličných utilit . Další seznam najdete třeba tady .

V předchozím díle jsem zmiňoval to, že mým „postranním“ úmyslem bylo pokusit se Switche hacknout a upravit pro běh upraveného firmware. V zásadě jde o to získat další kanál pro provozování dalšího software nebo třeba linuxové distribuce. Jenže jsem neuspěl. Původní verze Switche z roku 2017 obsahovala čip, který trpěl na chybu, skrz kterou se hack prováděl . Chyba byla přímo v chipu Nvidia Tegra X1 a nešlo ji opravit.

Další položkou je nastavení Joy-Conů, můžete je párovat, připojovat či měnit jejich mód provozu. Ikona ozubeného kolečka vás přenese do nastavení konzole. Jde nastavit několik parametrů od jména konzole, propojených účtů, přes TV mód až po vytváření herních profilů. Poslední ikona slouží k vypnutí konzoly respektive pro uvedení do spánku. Pro úplné vypnutí musíte stisknout tlačítko na konzoli po dobu několika sekund. Vše je poměrně dost přehledné a snadno pochopitelné (z mého pohledu IT znalé osoby). Občas najdete stesky nad tím, že prostředí je možno nastavit jen do světlého či tmavého módu. Více úprav není možno dělat (co se týká vzhledu).

Pruh s aplikacemi se neustále mění dle toho, co zrovna hrajete, takže nejčastěji spouštěné hry či aplikace máte hned po ruce. Pamatuje si posledních 12 aplikací či her, ke zbytku se dostanete na konci pruhu pomocí ikony All software. Pokud spustíte hru, ke které existuje aktualizace, je vám nabídnuto její stažení.

Existují tzv. bundle balení, kde hra je. Jsou o trošku dražší než konzole bez hry, ale zato levnější, než kdybyste hru dodatečně kupovali. Existují balení s hrou Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon : Lets Go, Pikachu, Super Mario Odyssey či třeba Super Smash Bros Ultimate. Je jich ještě více, takže máte možnost koupit něco, co vás osloví.

Poznámka: To o prázdné schránce je pravda jen napůl. Pokud žádnou hru za peníze nepořídíte, ani v bundle, stále ještě můžete hrát. Stačí jen mrknout do Nintendo Shopu a ve filtru pro výběr ceny vybrat Free to start. Na konci ledna 2020 bylo k dispozici celkem skoro 30 her. Několik pinballů, autíčka, střílečky a plošinovky. Navíc zde najdete aplikaci pro sledování YouTube a Hulu nebo komiksové čtečky Izneo a InkyPen.

Kromě bundle balení jsou prvním zdrojem her speciální cartridge nazvané Game Card (nezapisovatelné, s kapacitou až 32 GB). Ty zakoupíte v e-shopech nebo v kamenných obchodech s elektronikou. Tuto kartu musíte do Nintendo Switch fyzicky vložit. Pokud potřebuje hra ukládat např. pozice, využije interní úložiště v konzoli o kapacitě 32 GB. Navíc je k dispozici slot na microSDHC nebo microSDXC karty o kapacitě až 2TB (měla by mít lepší parametry blížící se 100 MB/s zápisu. Můžete se řídit i logem Nintendo, protože firma provádí i certifikaci paměťových karet – máte jistotu, že ten konkrétní model bude spolehlivě fungovat. Zjistil jsem, že existuje i poměrně široký trh her z druhé ruky. I to se jeví jako dobré řešení.

Poznámka: Některé z vás asi napadlo, že kdyby vám například kamarád půjčil microSD kartu se svými hrami, že byste si mohli zahrát. Musím vás zklamat – nefunguje to a je to záměr alias ochrana před pirátskými verzemi.

O velkém úložišti se vyplatí mluvit až ve chvíli, kdy se rozhodnete používat druhý kanál pro distribuci her – digitální distribuci. Spousta her je dostupných ve formě cartridge a zároveň i digitálně. Jak jsem již zmínil, po připojení konzole k internetu (v základu bezdrátově) máte přístup do Nintendo shopu. Pak už stačí jen zřízený Nintendo účet a platební karta. Je vidět, že Nintendo se snaží držet jednotnou politiku – není rozdíl v ceně hry na cartridgi a v digitální distribuci. Vyplatí se proto trochu „kouzlit“ – podívejte se do Nintendo obchodu, jestli není vámi vybraná hra ve slevě (u příležitosti různých svátků jako jsou Vánoce, Nový rok apod.) nebo se podívejte, jestli hru nenajdete ve slevě v nějakém e-shopu či snad nenarazíte na bazarovou kopii. Na něco určitě natrefíte. No a když jste odvážní, vyzkoušejte jeden český aukční server nebo i ten zahraniční. A pak existuje i speciální stránka, která hlídá slevy za vás – najdete ji na Redditu.

Poznámka : Pozor při stahování některých her. V digitální distribuci narazíte i na hry, které potřebují na úložišti více než 32 GB. Do interní paměti hru nestáhnete a potřebujete externí kartu.

To, co je velmi příjemné a poměrně výjimečné, je to, že zde existuje i kanál tzv. indie her od nezávislých vývojářů. Pokud jste někdy zkoušeli něco na Steamu nebo znáte tzv. Humble Bundle, nemusím vám nic speciálního líčit – nezávislý vývojář vydá hru, kterou si můžete stáhnout a existují i nabídky více her od jednoho vývojáře za zvýhodněnou cenu. Velkou výhodou je to, že dobré hry se dají pořídit opravdu jen za jednotky dolarů. Třeba já jsem si pořídil Machinarium za 3 americké dolary! Část her (i velmi povedených) se dá pořídit i zdarma ve známém módu Free to Play. Pro urychlení vývoje herní postavy pak můžete zaplatit za doplňky a herní zdroje. Takhle je k dispozici třeba Fortnite.

Nesmím také zapomenout zmínit, že existují i staré dobré demo verze her. A to i od velkých titulů. K dispozici je např. jen jedna úroveň, jen málo herních postav, omezené zdroje typu auta, zbraně či je hra omezena časovým limitem či počtem spuštění, po kterém vám hra řekne, že je čas si ji zakoupit nebo hraní ukončit, ale nebrání se znovu-spuštění. Tohle výrobci běžně praktikovali v devadesátých letech minulého století a nejeden herní magazín s přiloženým DVD by mohl vykládat. S Nintendem Switch je ta doba zpátky.

Třetí způsob, jak získat hry do konzole, je zakoupení tzv. Nintendo Switch Online. Je to forma předplatného, kterým získáte možnost mít v konzoli exkluzivní obsah, on-line hraní některých titulů, on-line cloud úložiště pro ukládání stavů her a hlasový chat. Předplatné se pohybuje v řádu stokorun na rok a myslím si, že se poměrně vyplatí. Ze všech nejviditelnější je přístup ke starším hrám z konzole NES a SNES. Dejme tomu, že dnešní mladší generaci to tak úplně nemusí zaujmout, ale my, tatíci, s Gameboyem čouhajícím z kapsy, si zajisté užijeme. Namátkou třeba Mario Bros., Super Mario Bros., Donkey Kong 1 a 3, Punch-Out!!, F-Zero, Stunt Race FX nebo Super Mario Kart. Některé z těch her se dočkaly znovu vydání po dvaceti letech. Technicky je to vlastně jen virtuální simulátor zmíněných systémů s několika obrazy her uvnitř. Navíc tato sada her není konečná, vždy po nějaké době (obvykle čtvrtletí) se objeví nové hry.



Hry pro SNES v rámci Nintendo switch Online

Poznámka: Pokud vás zajímají staré hry ze SEGA Genesis Classic alias Mega Drive, dá se pořídit „hra“ s několika hrami právě z této platformy. Hledejte ji zde, je k dispozici více než 50 jednotlivých titulů jako např. Sonic či Streets of Rage 2. Můžete se dokonce podívat po hrách od Namca, hledejte v shopu tituly NAMCO Museum.

Kterých titulů si hráči na cení nejvíce?

Přiznám se, že nepatřím k většinovým hráčům a hry, které mám rád já, se obvykle v nějakých žebříčcích prodejů či popularity moc neobjevují. Nicméně, pokud má něco charakterizovat konzoli Nintendo Switch nebo všeobecně jakoukoliv konzoli od Nintenda, je to hra The Legend of Zelda. Byla k dispozici pro Nintendo Wii i pro Gameboy, ale vždy mne minula. Údajně je to hnací motor toho, proč se Nintendo konzole masově nakupují. Jde o adventuru, která je prostě dobrá.

Další legendou, která ale není úplně exkluzivně k dispozici jen pro Nintendo Switch, je indie hra s názvem Untitled Goose Game. Jste zlomyslná husa, která je naštvaná na obyvatele města a provádíte jim samé nepěkné věci. Vaším cílem je plnit různé úkoly a neustále se ve zlomyslnostech zlepšovat. Když uvážíte, že hra vznikla jako vtip, a kde je dnes.

Pokud mluvíme o další klasice, tak to je série Super Mario. Pro Switch je k dispozici třeba ve hře Super Mario Maker 2, kde si můžete sami vytvářet jednotlivé úrovně a hrát až ve 4 hráčích. Mario je samozřejmě ústředním hrdinou Nintenda a tak je škoda se nezmínit o Mario Kart 8 Deluxe. Koncept je už léta stejný – ve vaší motokáře řízené všemožnými postavičkami z Nintendo světa musíte zajet co nejrychlejší kolo. U jedné konzole vás může být více, a to je teprve ta správná zábava. Populárních her je jistě více, zmiňme třeba „jinou“ střílečku Splatoon 2, naprostou klasiku Doom, Doom II nebo i Doom 3, tenisovou arkádu Mario Tenis Aces nebo taková libůstka Arms.

Najdeme zde i známé herní série jako je NBA (třeba 2K20), EA FIFA (aktuálně FIFA 20), V-Rally, WRC 8, Diablo III, Resident Evil, Elder Scrolls (Blades nebo Skyrim) nebo třeba Final Fantasy. Rozhodně tedy nelze říct, že musíte hrát hry s infantilní dětskou grafikou plnou typicky nintendích postaviček. Jen můžete.

Co se hraje u nás doma?

Vrátím se zpět k tomu, do čeho všeho jsem investoval. Nechtěl jsem úplně kupovat balení s nějakou hrou. Pořídil jsem tedy základní verzi. Abych však nebyl úplně bez možnosti něco hrát, koupil jsem si hru Tetris 99 ve speciální edici s kupónem na roční předplatné Nintendo Switch Online. Cena byla jen o trochu vyšší, než cena ročního předplatného, ale zároveň je v ceně hra, se kterou jsem si na Nintendo vzpomněl, když jsem koupil prvního Gameboye. Ten měl také přibalený Tetris. Tato verze je poměrně dost propracovaná, podporuje několik herních módů jako je např. hra dvou hráčů zároveň nebo on-line hra proti 98 dalším soupeřům. Rozhodně to letitý koncept hry rozšiřuje.

Další hrou, nad kterou trávím čas, je Asphalt 9 : Legends. Je to hra typu Free To Play a je poměrně dost propracovaná. Je to čistě závodní hra s mnoha modely aut a s atraktivním prostředím okruhů ve skalách až po noční město. Tedy čistá arkádová simulace. K dispozici jsou rychlé závody, on-line závody, kariéra či denní mise. Zatím jsem nenarazil na problém s tím, že jsem neinvestoval žádnou korunu. Buduji si svou závodní kariéru, rozšiřuji garáž a za odjeté závody si vylepšuji auta v ní. Po grafické stránce je hra velmi dobrá a byl jsem dost překvapen. Navíc i ovládání pomocí Joy-Conu v „nakláněcím“ módu (to je zajištěno senzory v ovladači, které vědí jak moc je ovladač nakloněn), je poměrně dost intuitivní. Děti nemají žádný problém, ale tatínkové radši zvolí analogové páčky. Zpět ke grafice v malé vsuvce. Všeobecně se totiž má za to, že ze svaté trojice masových konzolí je Nintendo na chvostu. Myslím si, že mu kritici křivdí. Grafika se dá poměrně dost optimalizovat a ač je papírově nejslabší, troufám si tvrdit, že herní zážitek vám to určitě nezkazí (no dobře 4K to není, ale na druhou stranu, proč?).

Poměrně nečekaným zásahem do černého je logická hra Koloro, zvláště v módu dvou hráčů. Postupně procházíte jednotlivými obrazy a váš úkol je primitivně prostý – dostaňte se k výstupnímu místu z obrazu. Ale ještě při tom sesbírejte pár diamantů, vyhněte se překážkám a hlavně spolupracujte! Zatímco jeden z hráčů sbírá diamant, druhý mu pomáhá blokovat překážky apod. A hra se ovládá jedním tlačítkem. K dispozici je velmi sugestivní hudba a jako celek je hra opravdu dost dobrá. A navíc mám takový malý bonus – naše dvě dcery byly schopny se společně domlouvat na dalším postupu v obraze bez toho, aby se zhádaly do krve. Tohle je vážně báječné!

Často se snažím prokousávat NES a SNES hrami, takže Nintendo Switch Online předplatné nezahálí. A můj boj nemusí být nikdy ukončen, protože seznam her k dispozici se pořád rozšiřuje. Tohle je prostě věc, kterou každý tatínek chce – zavzpomínáte si na mládí, protože si zahrajete všechny ty pecky a vrátíte se do doby, kdy vaší jedninou starostí bylo to, zda máte napsané úkoly, zda máte dobré známky ve škole a rodiče vám hraní nezakázali. A pak už se věnujete všem těm opičákům, ježkům, instalatérům nebo fotbalům či autíčkům. Tohle je prostě hodně dobrý tah. I když se přiznám, že nejradši mám hry ze série Game & Watch, které mám k dispozici na Gameboyi.

Pokud vám vrtá hlavou, proč jsem tak obsáhle mluvil o Nintendu Wii a Wii Fit, vězte, že to má jistý záměr. Jmenuje se Ring Fit Adventure. Jedná se o tzv. „fitness“ hru s prvky RPG. Fitness hry vznikly proto, aby vývojáři počítačových her ukázali lidem, že nemusí nutně do posilovny a mohou v pohodlí svého obývacího pokoje dělat nějaké aktivity vedoucí k redukci váhy a zdravému životnímu stylu. Bylo spousta skeptiků, ale hry tohoto typu mají na konzolích (alespoň od Nintenda) své místo jisté, protože to funguje.

Tahle hra se nedá sehnat digitálně a musíte si jí koupit v krabici. Součástí balení totiž je speciální „obruč“, do které umístíte dva Joy-Cony a cvičíte. Protože jsou Joy-Cony vybaveny rozličnými čidly, dokážou monitorovat, co děláte. A tak software ví, jestli právě skáčete, běžíte nebo se jinak hýbete. Pokud si pamatujete, jak jsem mluvil o čidlech v Joy-Conech, zmínil jsem IR kameru. Ta se v této hře totiž používá k měření vašeho pulsu! Pro mne dost překvapivě.

Chtěl bych říct, že Ring Fit Adventure je předělávkou Wii Fit, ale nemůžu to říct. Hra je úplně jiná a troufám si tvrdit, že lepší. Cílem je opravdu to, rozhýbat vás. Spálíte nějaké kalorie a přitom se zabavíte. Jistě, náhrada cvičení v posilovně či snad usednutí na kolo prostě nenahradíte, ale i tak je to dost účinné. Dojmů je tolik, že jsem se rozhodl hře věnovat samostatný článek s recenzí.

Nutno také říci, že Ring Fit Adventure není úplně ojedinělou vlaštovkou, zdatně jí sekunduje hra Fitness Boxing, která je zase zaměřena na pohyb rukou v rytmu hudby a je také dost oblíbena. A jako cvičební hru lze asi také doporučit sérii Just Dance, což je hra taneční. Na současné hity tančíte předpřipravené sestavy a jste hodnoceni za to, jak věrně dokážete zkopírovat pohyby předcvičujícího. A pokud znáte Zumbu, zkuste titul Zumba Burn It Up! Pokud si pořídíte tyhle hry, nemůže vás už nikdo obviňovat z toho, že se ke konzolovým hrám schováváte a jen paříte. Troufám si říct, že regulérně cvičíte! Opravdu si to zkuste, než to šmahem smetete ze stolu.

Další fáze je FUZE!

Jistě vás napadne, že na konzoli jen hrajete a užíváte si. Já jsem ale při brouzdání po Nintendo shopu narazil na projekt FUZE. Je to regulérní vývojové prostředí na hry, zaměřené na děti. Nevěnoval bych tomu tolik pozornosti, jenže FUZE pro Switch je oficiální učební pomůckou na britských školách!



Fuze pro Nintendo Switch

Je to projekt, který přináší dětem od věku zhruba 6 let možnost naučit se programovat. A jde na to cestou programování her v jazyce připomínajícím slavný BASIC. Můžete vytvářet 2D či 3D hry. Navíc je k dispozici i audio editor. Za nějakých 40 dolarů dostanete kompletní programovací prostředí pro Nintendo Switch. A kdybyste chtěli vidět, co se dá v prostředí vytvořit, zkuste to na FuzeArena.come. Existují i pěkně zpracované tutoriály. Rozhodně je to něco, co otáčí Nintendo Switch ze světa konzolí do naprosto jiného druhu využití.



Kód ve Fuze pro Nintendo Switch

Hodnocení Nintendo Switch

Můj názor na konzoli Nintendo Switch asi již znáte, respektive dokážete odhadnout. Je to solidní kus hardware s velmi dobrým softwarem. Je to konzole pro všechny, kteří hráli hry v dětství ještě v minulém století. Zároveň je to však zařízení, které je moderní a přítažlivé i pro dnešní děti. Má velkou konkurenci, ale zároveň disponuje vlastnostmi, které konkurence nemá. Pokud ty výhody oceníte, nebojte se investovat. Pro všechny ostatní jsou tu jiné konzole. Pokud se chcete vysmívat výkonu, grafice, hrám či jiným věcem, Nintendo Switch vás neosloví. Prostý argument o tom, že je to konzole pro děti, zatímco zbylí dva cílí na dospělé hráče, neobstojí.

Nintendo Switch asi trochu vázne v nabídce funkcí pro běžné uživatele, kteří chtějí mít z konzole i multimediální centrum (audio, video, sledování streamů nebo prohlížení internetu). To u Switche nehledejte (něco málo tedy existuje – Hulu a Youtube aplikace). Ale zkuste to tehdy, pokud byste chtěli formovat své zdraví, tady vám Nintendo Switch určitě dobře pomůže. Jak jsem říkal na začátku – je to konzole pro lidi, kteří nechtějí úplně jít s davem, ale zároveň se dobře pobavit při hraní her. Svého rozhodnutí o příklonu k Nintendo Switch vůbec nelituji. A hledím do budoucna, zda se podaří dostat do Switche nějakou „homebrew“ distribuci, která možnosti konzole rozšíří.