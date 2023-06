Rychlejší FLAC 1.4.3 i cesta KDE ke Qt6 a API Vulkan

Novinky v KDE: nejen Qt6 v SDDM

Mezi novinkami projektu KDE najdeme na přední pozici novou verzi SDDM 0.20, která přináší počáteční podporu Qt6 (neporadí si s tématy stvořenými pro Qt5), dále experimentální podporu uvítání na Waylandu (plus podporu proměnných prostředí), ve výchozím nastavení aktivní HiDPI škálování, schopnost běžet s X11 bez roota a používat velikost kurzoru nastavenou pro X11 a další novinky. Opraveno je i několik chyb.

Dále pak Plasma 6 přechází na SVG knihovnu KSvg. Tvůrci dále zapracovali na rychlejším běhu grafiky na systémech, kde je GPU Nvidia jako sekundární a také na mnoha vylepšeních výkonu pro některé uživatele GPU Intel (o tom se Nate Graham rozepíše podrobněji příští týden). Qt škálování nasazené pro HiDPI škálování na Plasmě 6 při běhu na X11 zlepšuje kvalitu takové konfigurace pro uživatele neprovozující více monitorů s rozdílnými hodnotami DPI. Pro uživatele s více monitory s rozdílnými hodnotami DPI tato úprava není k dispozici, neb ji X11 nepodporuje a doporučení zní jasně: přejděte na Wayland.

Opravena je opět řada nahlášených chyb, mnohé se již tradičně týkají běhu na Waylandu, pročež připomeňme, že Nate už nějakou dobu hlásí, že Plasma 6 funguje dobře a s během na Waylandu už dávno nejsou zásadní problémy.





Uvítací centrum ná nový Live režim, který mohou tvůrci distribucí využívat pro zobrazení informací v LiveCD (mohu to tak ještě dnes vůbec nazývat?) režimu, včetně třeba tlačítka pro instalaci systému. Widget webového prohlížeče už zobrazuje favicon jako ikonu svého panelu (lze přepsat uživatelsky zvolenou ikonou). Správce diskových oddílů lze nově otevřít z místní nabídky v kontextovém menu vyměnitelných zařízení (novinka míří do KDE Frameworks 6.0).

Po 23 letech od žádosti o tuto úpravu se mění výchozí nastavení, kdy Dolphin přestává zobrazovat dočasné a záložní soubory aplikací (ty končící ~ či # ), když má uživatel nastaveno nezobrazovat skryté soubory. V Monitoru systému jsou nově položky bez ikony zarovnány s těmi, které ikonu mají.





Opraveno je celkem 73 chyb, nemění se počet vysoce prioritních, ani 15minutových. Podrobnosti u Nate Grahama na jeho blogu.

Přípravné práce pro C++ 26 v GCC 14

Do chystané verze kompilátoru GCC 14 přibudou základní prvky pro budoucí podporu verze C++26·, a to v podobě přepínače -std=c++26 , podobně jako tuto práci rozjíždí LLVM / Clang 17.

Přítomnost nového přepínače (plus věci související) má na svědomí Marek Poláček z Red Hatu a sama o sobě neznamená, že by v GCC bylo možné využívat novinky této verze jazyka, jsme teprve na začátku této pouti.

Wine 8.11 uzavírá 26 chyb

Novinek v nejnovější vývojové verzi Wine 8.11 není věru mnoho. Tvůrci připravili podporu TLS alertů, vylepšení nakládání s kurzorem myši a navýšení dostupného adresního prostoru ve WoW64 režimu. Jinak bylo uzavřeno 26 chyb z nichž nejstarší týkající se Starcraftu II si počkala lehce přes tři roky, nejmladší týkající se cmd.exe pak jen tři dny.

KDE cesta k API Vulkan

Jestli za něco vynášet AMD na piedestal, je to návrh API Mantle, ze kterého vzešlo obecně používané API Vulkan. Že je Vulkan architektonicky skvělým API, které otevřelo řadu úžasných možností (jako VKD3D apod.) též netřeba obšírně meditovat. A že se Vulkan nakonec dostane do majoritních desktopových prostředí, je jedině logické. A KDE s Vulkanem v rámci svého kompozitoru KWin experimentovalo už před lety, přičemž nyní dostává cesta k Vulkanu konkrétní obrysy.

Vývojář KDE Xaver Hugl nyní načrtl roadmapu, která KDE k Vulkanu dovede. Vyjmenovává i benefity, které podpora přinese, jako třeba asynchronní GPU výpočty, lépe definované chování systému i více kontroly nad jednotlivými operacemi. Automaticky by podpora Vulkanu vylepšila i práci s více GPU, propojení s ovladači GPU i další funkcionalitu.

Jelikož je API v principu zpětně nekompatibilní třeba s OpenGL (je to prostě jiné API), není dle Xavera třeba se tímto aspektem nějak trápit a rovnou vývoj zacílit na nejnovější verzi Vulkan 1.3 + všechny rozšíření, která dávají pro KWin smysl. Vždy zde v KWin bude podpora OpenGL jako fallback pro případ, že by dané GPU neumělo Vulkan 1.3(+). Vývoj by měl cílit už jen na Wayland. Bude také potřeba portovat shadery na Vulkan / SPIR-V i klíčové plug-iny a Xaver si nyní rozhodně netroufá navrhovat nějaká data, ke kterým bude směřováno dokončení prací.

Mezi výhodami mimochodem Xaver zmiňuje obligátní bolístku linuxového GPU světa, a sice běh na Nvidia GPU, kde prostě s OpenGL nelze dosáhnout optimálních řešení. Zkrátka práce je „jak na kostele“, či spíše „jak na katedrále Notre-Dame“, ale výsledek bude rozhodně stát za to.

FLAC 1.4.3 zrychluje

Číselně možná nová verze Free Lossless Audio Codec, tedy FLAC 1.4.3, nevypadá světoborně, nicméně tvůrci hovoří o velkých vylepšeních v rychlosti kódování pro všechny kompresní úrovně. Nad rámec toho, že nový FLAC běží rychleji všude, ještě procesory s podporou BMI2 dostávají výkonnostní nárůst i u dekodéru.

Nová verze se ale také zbavuje historické zátěže v podobě kódu specifického pro PowerPC, neb oproti obecné kódovací cestě nenabízí žádný výkonnostní benefit. Jinak došlo také na různé opravy chyb i opravu sestavování FLACu v podobě Universal Windows Platform (UWP) či vylepšení práce s metadaty. Detailně novinky shrnuje oznámení na GitHubu projektu.