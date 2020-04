 »   »  Složitý graf závislostí zjednodušen pomocí návrhového vzoru Mediator

Implementace

Pojďme implementovat náš první Mediator. Nejprve potřebujeme vytvořit abstraktní třídu s názvem Mediator a definici abstraktní metody Send.

public abstract class Mediator { public abstract void Send(string message, Colleague colleague); }

Poté vytvoříme abstraktní třídu Colleague.

public abstract class Colleague { protected Mediator _mediator; protected Colleague(Mediator mediator){ _mediator = mediator; } public void Send(string message){ _mediator.Send(message, this); } public abstract void HandleNotification(string message); }

Jak můžete vidět, přidal jsem trochu více kódu, který záhy vysvětlím.

Nejprve jsem přidal konstruktor, který přijímá parametr Mediator a ukládá ho do dědičné třídní proměnné.

Poté jsem implementoval metodu Send, která bude zasílat zprávy skrze Mediator, který je uložen v třídní proměnné.

A nakonec ještě definuji abstraktní metodu HandleNotification. Tato metoda slouží jako předpis místa, kde budeme přijímat zprávy.

Nyní pojďme přidat třídy reprezentující komponentu Concrete Colleague. Implementujeme je tak, aby dědily z abstraktní bázové třídy Colleague.

public class Colleague1 : Colleague { public Colleague1(Mediator mediator) : base(mediator) { } public override void HandleNotification(string message){ Console.WriteLine($"Colleague1 receives message:{message}"); } } public class Colleague2 : Colleague { public Colleague1(Mediator mediator) : base(mediator) { } public override void HandleNotification(string message){ Console.WriteLine($"Colleague2 receives message:{message}"); } }

Pokud dědíme z třídy Colleague, musíme implementovat tělo předepsané abstraktní třídy HandleNotification. Implementace je jednoduchý informativní zápis do konzole o tom, že zpráva dorazila v pořádku.

Ještě potřebujeme vytvořit poslední třídu, která bude reprezentovat komponentu Concrete Mediator a tak ji i nazveme.

public class ConcreteMediator : Mediator { public Colleague1 Colleague1 { get; set; } public Colleague2 Colleague2 { get; set; } public override void Send(string message, Colleague colleague){ if(colleague == Colleague1){ Colleague2.HandleNotification(message); } else{ Colleague1.HandleNotification(message); } } }

Podívejte se na metodu Send. V ní vidíte implementaci funkce pro kterou nám byl návrhový vzor vytvořen, a to zajištění komunikace mezi objekty. V této konkrétní situaci zasílám zprávy objektu Colleague1 do objektu Colleague2 a naopak.

Dost bylo definování tříd. Nyní pojďme implementovat program, který Mediator využije.

class Program { static void Main(string[] args){ var mediator = new ConcreteMediator(); var c1 = new Colleague1(mediator); var c2 = new Colleague2(mediator); mediator.Colleague1 = c1; mediator.Colleague2 = c2; c1.Send("Hello, World! (from c1)"); c2.Send("Hello, World! (from c2)"); } }

V programu jsem vytvořil objekt typu ConcreteMediator a následně objekty typu Colleague1 a Colleague2. Všimněte si, že oběma předávám objekt Mediator jako parametr jejich konstruktoru.

Poté informujeme Mediator předáním referencí na objekty c1 a c2 do předem připravených Properties. Tím jsme zajistili obousměrnou komunikaci a jsme připraveni k zasílání zpráv.

Po spuštění programu můžeme vidět výpis v konzoli, kde se můžete přesvědčit, že zprávy dorazily v pořádku.

Výhody použití Mediatoru

Mediator si můžete představit jako komunikační uzel. Stará se o správný směr zasílání zpráv za vás. Taková zpráva nemusí být pouze řetězcového typu.

Benefitem je také schopnost zapouzdřovat interakci mezi objekty tak, aby objekty o sobě nemusely vůbec vědět.

Návrhové vzory jsou pouze jedna z možností, jak řešit obecné problémy. Nejedná se o nařízení vrytá do kamene. Existuje mnoho různých implementací. Tímto velmi jednoduchým tutoriálem jsem vám chtěl nastínit, jak by mohla implementace vypadat.