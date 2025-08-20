Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (20. 8. 2025): spouštějte snadno webové servery

Softwarová sklizeň (20. 8. 2025): spouštějte snadno webové servery

Jiří Sluka
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Depositphotos
Pravidelná sonda do světa software. Podíváme se na nástroj pro spouštění HTTP/HTTPS serverů, budeme generovat RSS feedy a nakonec si vyzkoušíme pomocníka pro správu kontejnerů.

Netter

Netter je nástroj v CLI pro rychlé spouštění HTTP/HTTPS serverů na základě konfiguračního souboru. Používá vlastní Route Definition Language (.rd) pro definici tras a logiky serveru. Umí pracovat s chybami přímo v RDL.

Má vestavěnou podporu TLS a dá se rozšířit pomocí modulů v jazyce Rust. Funguje jako daemon/služba, takže servery lze spravovat pomocí příkazů. Do budoucna je v plánu podpora dalších typů serverů (WebSocket, gRPC, TCP/UDP).

github.com/bjfssd757/Netter, 0.5.0

Katharsis

Katharsis je nástroj pro generování RSS feedů z HTML článků nebo webových souborů. Vezme vstupní data (články, metadata) a podle konfiguračního souboru (katharsis.toml) vytvoří validní RSS 2.0 feed (např. rss.xml).

Podporuje vlastnosti RSS 2.0, jako je název webu, popis, jazyk, copyright nebo obrázek. Umožňuje seřadit články podle data publikování. Výstupní RSS feed je možné uložit do souboru.

Katharsis

github.com/arghena/katharsis, 1.0.0

gfold

gfold je nástroj v CLI, který pomáhá udržovat přehled o více Git repozitářích. Namísto ručního procházení adresářů a zjišťování stavu přes git status na úrovni každého projektu dojde k rekurzivnímu projití zvoleného adresáře a zjištění stavu všech repozitářů najednou. 

Umožňuje nastavit více cest najednou. Podporuje barevný výstup i konfiguraci, co se má zobrazovat.

gfold

github.com/nickgerace/gfold, 2025.7.0

Nookat

Nookat je nástroj pro správu kontejnerů. Umožňuje jejich spouštění, zastavování, mazání a monitorování. Podporuje práci s Docker images.

Lze pracovat s kontejnerovými sítěmi, které propojují kontejnery mezi soubou nebo s hostitelským systémem. Nechybí možnost připojování a odpojování datových svazků.

zabbix_tip

Nookat

github.com/nookat-io/nookat, 0.1.2

Blbinka

Německo možná brzy zakáže adblockery. Axel Springer tvrdí, že blokování reklam je porušením autorských práv, protože prohlížeč mění HTML/CSS webu a to je prý jako kopírovat software.

