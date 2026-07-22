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Softwarová sklizeň (22. 7. 2026): vytiskněte zdrojové kódy se zvýrazněním syntaxe

Jiří Sluka
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Autor: Depositphotos
Uklidíme dotfiles do profilů, necháme si vygenerovat čerstvý mirrorlist pro pacman, vytiskneme zdrojáky s náhledem přímo v terminálu, dáme čtyřem AI agentům jednu společnou paměť a nakonec proměníme terminál v hackerskou scénu z filmu.
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WinPrint

WinPrint je pokračování tiskového nástroje na zdrojové kódy z roku 1988, napsané v C# a .NET. Tiskne zdrojáky ve stovkách jazyků se zvýrazněním syntaxe a číslováním řádků, HTML, Markdown jako formátovaný dokument včetně tabulek a mermaid diagramů, a také ANSI soubory se zachováním barev.

Zvládá tisk více stránek na list, hlavičky a patičky s makry a takzvané definice listů pro opakované tiskové úlohy. Rozhraní jsou tři: GUI pro nelinuxové systémy, multiplatformní CLI a terminálové wp nad Terminal.Gui, které kreslí náhled tisku přímo v terminálu přes sixel nebo kitty grafiku, se stránkováním, zoomem i posouváním myší.

winprint

Autor: winprint

Typické použití je převod Markdownu do PDF: wp print soubor.md --pdf výstup.pdf vyrobí stránkovaný dokument s vyrenderovanými mermaid diagramy, ve výchozím stavu lokálně bez sítě (mermaid.ink je opt-in). Přepínačem --printer lze mířit i na libovolnou tiskovou frontu včetně virtuálních PDF tiskáren.

github.com/tig/winprint, v3.1.6

Termpolis

Termpolis je terminál, který spouští běžné CLI agenty Claude Code, Codex, Gemini a Qwen Code a přidává jim společnou lokální paměť jménem Mneme. Ta čte transkripty minulých sezení, převádí je na vektory přibaleným modelem bge-small-en-v1.5 běžícím lokálně ve WASM a ukládá je do vektorového indexu a znalostního grafu v souborech JSONL. Všichni čtyři agenti k této paměti přistupují přes vestavěný MCP server se 34 nástroji, takže co zjistí jeden, najdou i ostatní.

Po dokončení úkolu si paměť uloží shrnutí toho, co se agent naučil, na pozadí slučuje duplicity a při vyhledávání upřednostňuje záznamy, které se v minulosti osvědčily; na disku je vše šifrované AES-256-GCM s klíčem v systémové klíčence. K tomu Termpolis nabízí funkci Second Opinion, kdy poslední odpověď agenta zkontroluje jiný nainstalovaný model v režimu jen pro čtení, dále swarm až osmi souběžných agentů řízených dalším agentem v roli dirigenta a Token Headroom, lokální proxy, která komprimuje data posílaná z Claude Code do API, aniž by rozbila prompt cache.

Termpolis

Autor: Termpolis

Součástí je i bezpečnostní vrstva: v každém odeslaném promptu hledá podle 97 pravidel tajné klíče a hesla. Autor přitom otevřeně přiznává, že jde jen o detekci. Odeslaný klíč už zastavit nelze, nástroj jen upozorní, které údaje je potřeba vyměnit. Skutečné blokování nasazuje tam, kde to jde: git hooky zastaví commit i push, pokud je v diffu nalezen klíč, a citlivé údaje se odstraňují ještě před zápisem do paměti. Skilly a MCP servery třetích stran procházejí před instalací statickou kontrolou a všechny události se zapisují do lokálního auditního logu ve formátu JSONL. Aplikace nesbírá telemetrii, nevyžaduje účet a je pod licencí Apache-2.0.

github.com/codedev-david/termpolis, v1.29

mntn

mntn je nástroj příkazové řádky pro správu dotfiles napsaný v Rustu, který staví na profilech: pojmenovaných sadách konfigurací pro různé kontexty, třeba pracovní, osobní nebo minimální. Mezi profily se přepíná příkazem mntn use, takže na jednom stroji může žít víc setupů a aktivní je vždy ten, který se hodí k situaci.

Trojice základních příkazů  backup, restore a doctor kopíruje sledované konfigurace do ~/.mntn/backup/, obnovuje je zpět a kontroluje registry i drift konfigurací; doctor fix umí přeformátovat validní JSON, skutečné syntaktické chyby ale neopraví.

mntn

Autor: mntn

Co se sleduje, určují tři registry: config.registry.json pro běžné dotfiles, package.registry.json pro exporty seznamů balíčků z package managerů a encrypted.registry.json pro citlivé soubory, které se ukládají šifrovaně. Passphrase k nim jde přes mntn secret set uložit do systémové klíčenky, případně ji lze zadávat jednorázově přepínačem --ask-password. Celý adresář ~/.mntn je git repozitář: příkaz git v něm spustí libovolný gitový příkaz a sync provede add, commit s výchozí zprávou a push najednou.

github.com/atrtde/mntn, v4.0.4

reflector-rs

reflector-rs je přepis známého skriptu Reflector do Rustu. Stahuje aktuální data o zrcadlech Arch Linuxu z webového rozhraní Mirror Status a generuje z nich mirrorlist pro pacman, přičemž cílí na co nejvěrnější kopii chování původního nástroje s minimem závislostí. Filtry se dají kombinovat: stáří poslední synchronizace, hlášené zpoždění, země (včetně preferovaného pořadí a glob vzoru *), protokol, podpora IPv4/IPv6, hostování ISO obrazů nebo regulární výrazy pro zahrnutí či vyloučení serverů.

Řadit jde podle stáří, rychlosti stahování, země, skóre nebo zpoždění, výsledek lze omezit na zadaný počet nejrychlejších zrcadel a měření rychlosti rozdělit mezi více vláken. Typické použití vypadá takto:  reflector --latest 5 --sort rate --save /etc/pacman.d/mirrorlist.

Balíček z AUR přináší i man stránky a systemd jednotky – po úpravě konfigurace v /etc/xdg/reflector/reflector.conf  stačí zapnout reflector.timer a mirrorlist se obnovuje automaticky. Instalace přes cargo install arch-reflector nainstaluje jen samotnou binárku bez těchto doplňků. Minimální podporovaná verze Rustu kopíruje stabilní Debian, aktuálně 1.85, licence je GPL-2.0.

Školení Zabbix

github.com/james7132/reflector-rs, v1.1.2

Blbinka

Hollywood udělá z obyčejného terminálu scénu z hackerského filmu. Rozdělí okno pomocí tmuxu na několik panelů a v každém spustí něco, co vypadá dramaticky: hexdump, kompilaci jádra, htop, scrollující logy, nmap nebo padající kód z Matrixu. Obsah panelů se náhodně obměňuje, takže to celé působí, jako by se právě prolamoval Pentagon, i když se ve skutečnosti neděje vůbec nic.

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Autor článku

Jiří Sluka

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