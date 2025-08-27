Root.cz  »  Sklizeň  »  Softwarová sklizeň (27. 8. 2025): pořádná kalkulačka pro váš desktop

Softwarová sklizeň (27. 8. 2025): pořádná kalkulačka pro váš desktop

Filip Zatloukal
Dnes
Doba čtení: 1 minuta
Autor: Depositphotos
Sonda do světa otevřeného softwaru. Dnes vyzkoušíme RPN kalkulačku, upravíme si nastavení pro hry, řekneme si o samostatně hostovaném serveru pro sdílení souborů a podíváme se na aplikaci pro nahrávání obrazovky.

Sums

Kalkulačka navržená pro GNOME, s postfixovým zápisem, známým jako reverzní polská notace (RPN). Je velmi klávesnicově orientovaná, což usnadňuje její ovládání bez nutnosti používat myš.

Všechny operace se automaticky ukládají do grafického uživatelského rozhraní. Aplikace také umožňuje snadné kopírování výsledků do schránky pomocí speciálních tlačítek.

Sums

gitlab.com/leesonwai/sums, 0.15

Mango Juice

Aplikace, která poskytuje přizpůsobitelné zobrazení výkonu GUI navržená tak, aby pomáhala uživatelům upravovat nastavení MangoHUD. Jedná se o alternativu k GOverlay nebo MangoHud.

Aplikace je schopná monitorovat FPS, teploty, zatížení CPU a GPU, stejně jako omezovat FPS v hrách, které to standardně nenabízejí. Pomocí přepínačů aktivujete libovolné nastavení, můžete otestovat nastavení a uložit si své oblíbené předvolby.

Mango Juice 

github.com/radiolamp/mangojuice, 0.8.6

Gokapi

Jednoduchý, samostatně hostovaný server pro sdílení souborů. Mezi jeho funkce patří vypršení platnosti sdílených souborů (automatické odstranění po stanoveném počtu stažení nebo dnech), správa uživatelů, deduplikace souborů (identické soubory nezabírají žádné další místo), podpora cloudového úložiště, integrované šifrování, podpora OpenID Connect a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní.

Gokapi

github.com/Forceu/Gokapi, 2.0.1

Kooha

Aplikace pro nahrávání obrazovky, které fungují na Waylandu (a také na zobrazovacích serverech Xorg) vytvořená pomocí GTK a PyGObject. Nabízí dva režimy nahrávání obrazovky: celá obrazovka a vybraná oblast.

Máte možnost nahrávat zvuk z mikrofonu nebo ze systému spolu s videem a přidat do nahrávky ukazatel myši. Nabízí také možnost zpoždění, podporu klávesových zkratek a kontrolu nad umístěním ukládání a podporuje formáty WebM, MKV, MP4 a GIF.

prace_s_linuxem_tip

Kooha

github.com/SeaDve/Kooha, 2.3.1

Blbinka

Umělá inteligence je jistě dobrý pomocník, ale nedá se jí věřit úplně všechno.

Autor článku

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal

Filip Zatloukal vystudoval automatizaci na Univerzitě Tomáše Bati a už od studií se zajímá o vše kolem svobodného softwaru. Vždycky ho zajímaly technologie a žurnalistika, tak se rozhodl tyto dvě vášně skloubit dohromady.

