Softwarová sklizeň (27. 8. 2025): pořádná kalkulačka pro váš desktop

Sums
Kalkulačka navržená pro GNOME, s postfixovým zápisem, známým jako reverzní polská notace (RPN). Je velmi klávesnicově orientovaná, což usnadňuje její ovládání bez nutnosti používat myš.
Všechny operace se automaticky ukládají do grafického uživatelského rozhraní. Aplikace také umožňuje snadné kopírování výsledků do schránky pomocí speciálních tlačítek.
gitlab.com/leesonwai/sums, 0.15
Mango Juice
Aplikace, která poskytuje přizpůsobitelné zobrazení výkonu GUI navržená tak, aby pomáhala uživatelům upravovat nastavení MangoHUD. Jedná se o alternativu k GOverlay nebo MangoHud.
Aplikace je schopná monitorovat FPS, teploty, zatížení CPU a GPU, stejně jako omezovat FPS v hrách, které to standardně nenabízejí. Pomocí přepínačů aktivujete libovolné nastavení, můžete otestovat nastavení a uložit si své oblíbené předvolby.
github.com/radiolamp/mangojuice, 0.8.6
Gokapi
Jednoduchý, samostatně hostovaný server pro sdílení souborů. Mezi jeho funkce patří vypršení platnosti sdílených souborů (automatické odstranění po stanoveném počtu stažení nebo dnech), správa uživatelů, deduplikace souborů (identické soubory nezabírají žádné další místo), podpora cloudového úložiště, integrované šifrování, podpora OpenID Connect a přizpůsobitelné uživatelské rozhraní.
github.com/Forceu/Gokapi, 2.0.1
Kooha
Aplikace pro nahrávání obrazovky, které fungují na Waylandu (a také na zobrazovacích serverech Xorg) vytvořená pomocí GTK a PyGObject. Nabízí dva režimy nahrávání obrazovky: celá obrazovka a vybraná oblast.
Máte možnost nahrávat zvuk z mikrofonu nebo ze systému spolu s videem a přidat do nahrávky ukazatel myši. Nabízí také možnost zpoždění, podporu klávesových zkratek a kontrolu nad umístěním ukládání a podporuje formáty WebM, MKV, MP4 a GIF.
github.com/SeaDve/Kooha, 2.3.1
